墙外文摘：佩洛西拆除了“一个中国”的紧符咒

（德国之声中文网）台湾“上报”发表文章《裴洛西访台的后续效应──“破窗”与“领航”》，作者宋国诚认为，美国众议院议长裴洛西（又译“佩洛西”）访台是一次成功的“智慧性出访”，从行前高度隐密到安全抵台，宛如一场外交艺术的高水准表演。可以预见，裴洛西的访台将兴起两种后续效应，一是“破窗”，二是“领航”。
宋国诚认为，裴洛西访台，清脆而响亮地打破了中共设置的玻璃窗，拆除了中共“一个中国”的紧符咒，让台湾的“民主暖风”吹出窗外、涵濡世界。在全球主流媒体以“头条”地位关注裴洛西访台事件时，台湾的能见度与重要性被全世界清楚地看到。这种能见度不是因为一件“轶事”或“趣闻”被世界所议论，而是台湾作为一种“价值主体”的能见度，一种坚守民主自由却长期忍受中国霸凌的能见度，一种台湾人的坚忍与自信，也让世人看清“一个中国”的暴虐与欺凌。
文章说，就在裴洛西访台之际，英国《卫报》报道，英国国会下议院外交事务委员会也在规划今年内派团访问台湾，这就是裴洛西访台所产生的“领航效应”，它将引起更多的民主国家接踵而至造访台湾，促使国际组织提供台湾更多的参与途径与项目，使台湾成为国际社会络绎不绝的民主景点。换言之，裴洛西为台湾的国际困境打开了一条通道。
让美国国会代表访台成为常规？
《纽约时报》发表文章《面对一个恃强凌弱的中国，佩洛西不应退缩》，作者Bret Stephens说，鉴于北京会认为自己因佩洛西的访问而丢失颜面，你可以预期它会加大恐吓因素，但不会冒开战的风险。金门周围有一些小岛，中国可以轻松夺取它们，作为一种武力的展示。那美国该怎么办？不要退缩。
作者建议美国这样做：1. 国会代表团明年应每周抵达台湾。访台变得如此常规，以至于北京会忘记抗议。2. 拜登总统多次未加思索地表示，如果中国寻求入侵台湾，美国将进行军事干预，他应该对这句话做出正式陈述。3. 美国还可以向台湾提供那些重创俄罗斯的武器，这些是容易分散、容易隐藏的不对称武器：标枪反坦克导弹、弹簧刀“自杀式”无人机、毒刺防空导弹、海军打击反舰导弹。4. 拜登应该提议大幅增加军费开支，尤其是现在在舰艇数量方面落后于中国的海军。
台美关系迈向一个新的里程碑
新加坡“端传媒“发表文章《从单极到多极的国际体系：佩洛西访台或将留下哪些政治遗产？》，作者林子立指出，佩洛西停留台湾时间比25年前的国会议长金瑞契（Newt Gingrich）象征性的停留3小时多的多，她也符合一贯关切人权的精神造访景美国家人权博物馆，并与典型被共产党压迫的代表李明哲、林荣基与吾尔开希等人见面，扎扎实实踩了北京的痛脚。其实北京之所以恐吓佩洛西不准来台，在于她为北京眼中最具指标性的“反华代表”，然而惯于战狼外交保住乌纱帽的北京外交官们却忘了，华府官员一旦被北京恐吓而改变心意不来台湾，不就是接受中国在亚洲的霸主地位？
文章说，佩洛西访台的确使台美双边关系迈向一个新的里程碑，但实际上台美的全面性合作已属常态性。美国为了台湾无法参与国际社会，甚至量身定做了“全球合作暨训练架构”，让台湾能与美、日、澳共同运用国际研习营方式，与世界各国官员进行交流。尽管短期内台湾还无法参与印太经济架构，考虑到该架构并未涉及美国国内市场开放，政治意涵还是大于经贸价值。
[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]
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台北和美国的高层互动
麦克阿瑟访台（1950）
1950年8月，援韩联合国军统帅道格拉斯·麦克阿瑟访台，与蒋介石两度会谈。蒋发表谈话，表示会谈奠定中美共同保卫台湾与军事合作之基础。
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副总统尼克松访台（1956）
时任美国副总统的尼克松曾作为总统艾森豪威尔的特使与1953年11月和1956年访台。1954年9月9日，美国国务卿杜勒斯（John Foster Dulles）也赴台与蒋介石会谈。1972年2月21日，时任美国总统的尼克松访问中华人民共和国，中美宣布两国关系走向正常化后，尼克松被台湾人称作“丑陋的美国人”。
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艾森豪威尔总统访台（1960）
1960年6月18日，美国总统艾森豪威尔访问台北，并在总统府前广场向50万人发表演说。他是唯一于任内访问台湾的美国总统。
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肯尼迪总统会晤陈诚副总统（1961）
1961年7月，中华民国副总统暨行政院长陈诚访问美国，与美国总统肯尼迪和副总统约翰逊会晤。次年3月，美国国务院主管远东事务助理国务卿哈里曼（William Averell Harriman）访台，劝阻蒋介石反攻大陆。
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约翰逊总统会晤蒋经国部长（1965）
1965年9月23日，时任台湾国防部长的蒋经国访美，晋见美国总统约翰逊，并与美国国防部长麦克纳马拉发表联合声明，表示将依据共同防御条约密切合作。１９７０年４月，时任中华民国行政院副院长的蒋经国再度访美，其间受到未遂刺杀。
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宋美龄白宫做客（1965）
蒋介石夫人宋美龄1965年9月访美，美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson)夫人邀请她到白宫做客。
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美台副总统互访（1966、1967）
美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson，图)任职期间，1966年1月1日：美国副总统小休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱（Hubert Horatio Humphrey）抵台访问。1967年5月6日到5月26日，中华民国副总统严家淦与夫人访问美国，并和总统约翰逊会晤。图为约翰逊宣誓就任美国总统。
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副总统洛克菲勒出席蒋中正葬礼（1975）
中华民国总统蒋中正1975年4月5日逝世后，美国总统福特起初只派农业部长抵台吊唁，引起中华民国政府不满，后来福特又派副总统洛克菲勒（Nelson Aldrich Rockefeller）抵台参加葬礼。
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卡特总统签署《台湾关系法》（1979）
1979年1月1日，美国与中华民国断绝外交关系，末任大使安克志（Leonard S. Unger）离任，驻台美军全部撤出。同年4月10日，美国总统卡特(图）签署《台湾关系法》，台美仍然保持实质上的双边关系。
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李登辉总统在康奈尔大学演讲（1995）
1995年，时任台湾总统李登辉以"私人身份"前往母校美国康奈尔大学发表演讲。他是史上首位进入美国的中华民国现任元首。这次访问因此被认为是中华民国在外交上的一大突破。
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美国众议院议长金里奇率团访台（1997）
1997年4月初，美国众议院议长金里奇（ Newt Gingrich）率团访问台湾，成为美中建交后访问台湾的最高级别美国官员。不过，金里奇当年出访台湾前先拜会了时任中国第一把手江泽民。就金里奇本人而言，他主张加深中美关系。在访问台湾、会晤时任总统李登辉之后，金里奇称，他曾告诉中国领导人“我们会协防台湾”，中国回答道，没有发动袭击的意图。
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陈水扁总统被禁止“过境”美国（2007）
自1979年台美断交后，台湾总统、副总统、外交部长等高层都被禁止访美。台湾前总统陈水扁曾于2000年过境洛杉矶，2001年和2003年过境纽约，但在2007年访问中美洲时被阻止在美国大陆过境，而只能在阿拉斯加机场短暂加油，被指"有失尊严"。
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马英九蔡英文均“过境”纽约（2013、2019）
前台湾总统马英九曾于2013年过境纽约，现任台湾总统蔡英文去年7月也过境纽约，并会见台“邦交国”驻联合国常任代表。
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美国卫生部长阿札尔访台（2020）
美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 2020年8月出访台湾，并与台湾总统蔡英文举行会谈。他也成为自1979年来访问台湾的最高级别美国官员。中国人民解放军军机也在他们会晤的当天短暂飞越台湾海峡中线。
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美国常驻联合国代表克拉夫特与蔡英文视讯会谈（2021）
美国常驻联合国代表克拉夫特1月14日与台湾总统蔡英文进行视讯谈话。先前，克拉夫特曾计划访台，但因美国务院取消所有外访未成行。克拉夫特在视讯谈话中赞台湾在许多方面为全球典范，蔡英文首次提及将继续推动“加入联合国”。中国外交部回应称，坚决反对任何形式的美台官方往来，并指责克拉夫特的言行严重干涉中国内政，严重违反一个中国原则等等。
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美国国会众议院议长佩洛西访台（2022）
2022年8月2日晚22时，美国众议院议长佩洛西的专机降落在台北松山机场。这是继1997年时任众议长金里奇访问台湾后，美国到访台湾的最高级别官员。佩洛西在抵台后发表的声明中说：“我们的国会代表团对台湾的访问兑现了美国对支持台湾充满活力的民主制度的坚定承诺。美国对2300万台湾人民展示团结在今天比以往任何时候都更加重要，因为世界面临着在专制和民主之间做出选择。”
作者: 乐然