墙外文摘：佩洛西拆除了“一个中国”的紧符咒

（德国之声中文网）台湾“上报”发表文章《裴洛西访台的后续效应──“破窗”与“领航”》，作者宋国诚认为，美国众议院议长裴洛西（又译“佩洛西”）访台是一次成功的“智慧性出访”，从行前高度隐密到安全抵台，宛如一场外交艺术的高水准表演。可以预见，裴洛西的访台将兴起两种后续效应，一是“破窗”，二是“领航”。

宋国诚认为，裴洛西访台，清脆而响亮地打破了中共设置的玻璃窗，拆除了中共“一个中国”的紧符咒，让台湾的“民主暖风”吹出窗外、涵濡世界。在全球主流媒体以“头条”地位关注裴洛西访台事件时，台湾的能见度与重要性被全世界清楚地看到。这种能见度不是因为一件“轶事”或“趣闻”被世界所议论，而是台湾作为一种“价值主体”的能见度，一种坚守民主自由却长期忍受中国霸凌的能见度，一种台湾人的坚忍与自信，也让世人看清“一个中国”的暴虐与欺凌。

文章说，就在裴洛西访台之际，英国《卫报》报道，英国国会下议院外交事务委员会也在规划今年内派团访问台湾，这就是裴洛西访台所产生的“领航效应”，它将引起更多的民主国家接踵而至造访台湾，促使国际组织提供台湾更多的参与途径与项目，使台湾成为国际社会络绎不绝的民主景点。换言之，裴洛西为台湾的国际困境打开了一条通道。

让美国国会代表访台成为常规？

《纽约时报》发表文章《面对一个恃强凌弱的中国，佩洛西不应退缩》，作者Bret Stephens说，鉴于北京会认为自己因佩洛西的访问而丢失颜面，你可以预期它会加大恐吓因素，但不会冒开战的风险。金门周围有一些小岛，中国可以轻松夺取它们，作为一种武力的展示。那美国该怎么办？不要退缩。

作者建议美国这样做：1. 国会代表团明年应每周抵达台湾。访台变得如此常规，以至于北京会忘记抗议。2. 拜登总统多次未加思索地表示，如果中国寻求入侵台湾，美国将进行军事干预，他应该对这句话做出正式陈述。3. 美国还可以向台湾提供那些重创俄罗斯的武器，这些是容易分散、容易隐藏的不对称武器：标枪反坦克导弹、弹簧刀“自杀式”无人机、毒刺防空导弹、海军打击反舰导弹。4. 拜登应该提议大幅增加军费开支，尤其是现在在舰艇数量方面落后于中国的海军。

台美关系迈向一个新的里程碑

新加坡“端传媒“发表文章《从单极到多极的国际体系：佩洛西访台或将留下哪些政治遗产？》，作者林子立指出，佩洛西停留台湾时间比25年前的国会议长金瑞契（Newt Gingrich）象征性的停留3小时多的多，她也符合一贯关切人权的精神造访景美国家人权博物馆，并与典型被共产党压迫的代表李明哲、林荣基与吾尔开希等人见面，扎扎实实踩了北京的痛脚。其实北京之所以恐吓佩洛西不准来台，在于她为北京眼中最具指标性的“反华代表”，然而惯于战狼外交保住乌纱帽的北京外交官们却忘了，华府官员一旦被北京恐吓而改变心意不来台湾，不就是接受中国在亚洲的霸主地位？

文章说，佩洛西访台的确使台美双边关系迈向一个新的里程碑，但实际上台美的全面性合作已属常态性。美国为了台湾无法参与国际社会，甚至量身定做了“全球合作暨训练架构”，让台湾能与美、日、澳共同运用国际研习营方式，与世界各国官员进行交流。尽管短期内台湾还无法参与印太经济架构，考虑到该架构并未涉及美国国内市场开放，政治意涵还是大于经贸价值。

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