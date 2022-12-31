墙外文摘：从“螺丝钉”到“人矿”

（德国之声中文网）近几天，中国网络上爆出有一个新名词：人矿。"人矿"一度冲上微博热搜榜，然后遭到中共封禁。台湾"上报"发表文章《中国今年第一个禁词──人矿》，作者冯睎干十三维度指出，这是中国人继"韭菜"之后，另一个拿来自嘲的雅号，表示国家没把人当作人，只视为一种"资源"。有网民说，"人矿"指那些生下来就被作为消耗品使用的中国人，"读20年书、还30年房贷、养20年医院"，一辈子被压榨，最后连器官也被摘去。

作者说，这名词忽然流行，应该是因为中国越来越多人"觉醒"了，发现"人矿"正是自己悲剧一生的缩影。"但容许我扫一扫兴，矿物毕竟是天然形成的，但今天许多中国人，自小在党的教育下，精神、灵魂从未吸收天然养分，可能连矿物也没资格做，只算是实验室合成出来的材料"。

文章指出，其实中国人不被国家视为人，甚至不把自己当成人，根本不是新闻，雷锋当年已说："一个人的作用，对于革命事业来说，就如一架机器上的一颗螺丝钉。"作者说，"由螺丝钉变成矿物，我不知道中国人民的地位是否提高了"，但是"要找一个国家，其国民数十年来，会不停用各种死物来比喻自己的，除了中国，我实在想不出第二个"。

中印边境冲突面临恶性循环

《纽约时报》发表文章《为何中印在喜马拉雅地区冲突不断》，作者Ajai Shukla指出，中国新展现出的侵略性给新德里制造了一个明显的困境：印度是否应继续与美国建立战略和军事关系，以及是否应在明显被北京视之为反华阵营一员的情况下，继续建设印度与美国、澳大利亚和日本--即四方安全对话--的伙伴关系？

文章说，在新德里看来，中国在争议边界的军事侵犯是印度为其与西方同盟联手而付出的代价。新德里煞费苦心地强调其独立性，甚至在2020年中国侵入拉达克时拒绝了美国的援助提议。新德里将印美合作限制在情报领域，并私下要求华盛顿缓和对华措辞。这种情况不太可能改变。

作者认为，在印度国内，莫迪的强人形象因与中国的对抗而被削弱。他坚称印度没有将领土拱手让给中国，从而为他的支持者提供依据，但不假思索地选择支持他的人在减少。中国军方最近这次侵犯表明，北京将继续激化冲突，印中关系面临恶性循环，没有可预见的结局。

用政治解决台湾问题越来越难

台湾"风传媒"发表文章《台湾不想成为下一个港澳─美中关系深陷风暴》，作者傅长寿认为，美中之间的"科技战"往后将继续影响两国之间的关系，但还有一个更大的歧见是台湾问题。这两大强权对台湾问题的立场，除了同样希望避免战争以外，几乎完全不同。习近平明确表示希望积极吞并台湾，而且即使他最近再次强调希望能够和平统一，依然不放弃武统的可能性。自毛泽东以来，每一位中国领导人都主张统一台湾，并且将其视为"神圣使命"。而习近平是历史上第一位拥有强大军力，可能可以打赢台海战争的领导人，即使美国协防台湾也不例外。

文章说，美国一直坚持"一中政策"。从华府的角度来看，"一中政策"有个前提，那就是北京与台北当局能够以台湾人民接受的方式解决两岸问题。但台湾人民并不想成为下一个香港和澳门。这使美中两国在台湾问题上无法达成共识，而且越来越难用政治方法解决两岸争议。

作者指出，美国在这个问题上必须步步为营，与日本等盟友一起加强军事硬实力，防止中国对台动武；同时也得找出方法，阻止北京利用灰色地带不断侵蚀台湾的民主，其中最大的威胁就是侵占台湾海峡。"一方面我们可以理解，美国为何至今为止已经投入大量资源，准备应对最坏的状况；但另一方面，让中国明白，它对台湾的恐吓威胁将付出重大代价也非常重要"。

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