墙外文摘：从维园烛光到巧克力与鱿鱼丝

（德国之声中文网）香港《端传媒》发表文章《支联会解散：爱国民主变为国家敌人，止损与坚守的时代选择》，作者思城指出，支联会成立之后，极力建立一种能同时符合基本法与北京领导人言论底线的、特有的爱国主义论述。同时，支联会亦尝试以其对中国的国族认同，将"爱国"与"爱党"区分开来，保持自己的身位，好利用一国两制的区隔效果，在中国境内举行唯一的六四纪念活动。但是，这套温和的爱国论述在回归后的政治环境里，就越见贫乏而且自相矛盾，埋下困局。

文章说，支联会近年备受本土派批评，其实与其运动工作及民族主义主张的对错无甚关连，问题出自支联会与温和派在虚拟自由主义层面环环相扣的形象与主张。尽管如此，其实仍不减香港人支持八九民运与悼念六四事件正当性，亦难言此议题不在中港矛盾议程内。然而，在国安法下，一国两制的暧昧空间不再存在，日后无论在香港还是中国，对党的政治取态将先于一切，明确的表态和忠心，是新的政治秩序下首要的任务。而在新形势下，如何令香港不会失去八九民运与六四记忆，成为一道属于香港人的难题。

作者认为，尽管最终支联会是一个解散的结局，但李卓人、何俊仁、邹幸彤、梁锦威、徐汉光、邓岳君和陈多伟，在最后关头依然承接支联会纲领，令这场爱国民主运动在香港不致无人担当、灰飞烟灭，这也是中港华人对八九民运精神与真相的执著延续。

巧克力和鱼蛋的颠覆罪

10月1日中国国庆日，一如既往在香港会展中心前的紫荆广场举行升旗典礼。台湾《新新闻》发表文章《不用汽油弹，巧克力也能搞颠覆！》，作者顾尔德指出，出席官员都戴上大红色口罩、特首林郑也穿著红外套──不禁让想起9月底获释回中国的华为公主孟晚舟的名句："如果信念有颜色，那一定是中国红！"

作者说，过去每年十一这天，社民连等民主派人士都会上街游行，争取民主、普选，抗议中共对内地、香港的政治压迫，今年应该是有史以来人数最少的一次；反而是台湾的香港边城青年等港人组织这一天在立法院外举办较热闹一些的全球抗中晚会。香港这般冷清透露出不只政治领域被打压，香港公民社会也一片死寂。

文章指出，当香港街头抗争平息、不再出现汽油弹和砖块等危险物品，巧克力和鱿鱼丝变成了颠覆国家政权的工具。2016年旺角一场因警方新年取缔夜市小贩引起的街头冲突被称为"鱼蛋革命"，看来有一天"鱼蛋革命"不再只是种象征形容，而将成为香港政府对人民真实的指控。

拜登政府如何才能救助台湾？

《纽约时报》发表文章《拜登不该指望靠潜艇协议赢过中国》，作者Adam Mount和Van Jackson认为，尽管AUKUS因联合英语国家对抗中国而受热议，但这也引发了与其他盟国（即法国）的问题。它有可能为了短期的穷兵黩武而损害长期的防核扩散利益。它将大量资源用于无效的战略。它对中国的军事建设做出反应，但没有提供可靠的威慑力，也没有实质改变针对北京的地区军事平衡。

作者以台湾为例，许多人认为这是中国对美国最紧迫的挑战。中国对台湾发动攻击的前景，在外界对进犯的担忧中，这个前景正引起将军和政策制定者们的关注，并推动五角大楼的预算和规划。五角大楼内外的战棋推演表明，中国大规模的军事建设增强了北京迅速控制台湾的能力。美国及其盟友向数千英里外的台湾投射力量，要比中国向台湾海峡对面160公里外投射力量困难得多。AUKUS协议不会改变这些事实。

作者认为，拜登政府应该进行更具成本效益的投资，从而遏制中国投射军事力量的能力，例如远程防空和反舰导弹，而不是那些不可能在中国自己的家门口压制其力量的昂贵系统。政府应该认识到军事力量不解决问题--需要在增加中国进犯的经济和外交成本方面做更多努力。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]