墙外文摘：从“最后一枪”到“最后一代”

（德国之声中文网）在一段网络热传的视频中，上海警察上门要带走全楼人去异地隔离遭遇拒绝，威胁说：你们不服从"会被惩罚，还会影响你们三代"，一位男士回复道： "我们这是最后一代，谢谢。"台湾"上报"发表文章《从"最后一枪"到"我们这是最后一代"》，作者廖伟棠说，他的潜台词应该就是"就让韭菜的命运在我这一代终结"吧？"我们都知道里面有任性的成分也有觉悟，这是最后的一代也是反抗的新一代"。

廖伟棠回顾了三十二年前崔健为"六四"写的歌曲《最后一枪》。歌中反复吟唱："一颗流弹打中我胸膛，刹那间往事涌在我的心上，噢，最后一枪！"廖伟棠认为，流弹是没有眼睛的没有既定目标的，它不是为了要杀我而来，但是我却为此而死。这就是六四对于一般的中国人而言的意义。我们没有真正被镇压的部队打死，但是所有的幸存下来的人都被流弹所击中了。这颗流弹，隐喻着这个事件所带来的影响非常广泛和漫长，我们每一个没有直接经历镇压的人，不只是北京，还有香港的人，甚至可能还有一些台湾人，只要对这件事情还执着的人，都是流弹的波及者。而且还不止这些人，现在我们在中国的"抗疫战争"中所见的荒谬，也可能是流弹的后遗症所致。

1990年的崔健说过：我们希望去年听到的枪声是最后一枪。作者认为，后来在中国的枪声换了别的方式，不是实弹，而是用别的方式去剥夺人民的很多权利。今年，只不过是各种枪声的集中爆发而已。

香港"从鸟笼变成更小的鸟笼"

总部位于美国华盛顿特区的网络媒体"歪脑"发表文章《李家超一个人的香港特首选举，从鸟笼变成更小的鸟笼》，作者夏念梓分析说，香港民间追求民主和争取双普选的努力，在北京看来都是不听话的"搞搞震"。如果说中央从往届的香港特首选举中学到什么，或许就是，哪怕是受限的"民主"也是不受控的。要从"主权回归"顺利达至"治权回归"，北京需要更为牢固的掌控力，才不至于让脱序的情况再次发生。

文章说，这场一人选举既无竞争，唯一候选人就无需争取香港市民的支持，亦不需要再对政纲做详细解话，只需向中央喊话。"完善选举制度"后的香港正一路向着波坦金村庄 （Potemkin village）式的政治门面工程进发。香港恐沦为"警察城邦"（Police State）的忧虑正在逐步成真。

作者指出，若还有人记得那份被当权者斥为过期文件的《基本法》，其中写明行政长官和立法会的选举方案必须符合《公民权利和政治权利国际公约》。《公约》指出，真正的民主选举中决策者应由定期、公开、公平的普选产生；每个公民有权在定期的选举中选举和被选举，且这种选举应是普遍和平等的，并以无记名投票的方式进行，以保证选举人的意志得以自由表达。不论是"小圈子"选举，还是如今的"一人选举"，距离《基本法》和港人期望的"双普选"已渐行渐远，只留下"假选举"和"假民主"的幻象。

乌克兰战争让中美双方受益？

台湾"风传媒"发表文章《北京和华府的眉来眼去》，作者公孙策说，北京和华府之间的气氛最近非常微妙，尽管西太平洋的局势似乎又再绷紧，可是北京和华府之间出现了放缓的迹象。

在中国辽宁号航空母舰率7艘军舰穿越宫古海峡引发紧张局势的同时，美国国务院更新美台关系论述，删除"不支持台独"字眼，引发不小的风波。可是在这样的氛围下，人们却看到一些跟上述大动作"反方向"的小动作。包括：美国总统拜登公开表示，考虑调降对中国进口的关税；然后美国印太事务协调坎贝尔（Kurt Campbell）在一场活动上公开表示，美国"不支持台独"并未改变，"这是美国长期立场，一中政策仍发挥作用"。

在北京方面，最具战狼指标的中国外交部发言人赵立坚在记者会上被记者问及，"对中国持有不良看法的美国人占80%是历史新高"，赵立坚只称他注意到此报告，"有相当数量的美国民众认为应该维持中美交流⋯⋯中美两国人民素怀友好感情⋯⋯"台湾前副国防部长林中斌教授认为这是是"战狼调降"。

原本勾心斗角的两个大国，为什么会突然眉来眼去呢？作者认为，乌克兰战争的形势有了大变化，而中美两国都有了自己的利基点，于是有意愿相互配合。对美国而言，乌克兰战争达到了两个很好的结果：第一，让俄罗斯陷在乌克兰泥淖中，第二，欧洲国家因为俄国侵略乌克兰而团结。对中国而言，一方面来自美国的压力大为减轻，一方面俄罗斯更需要中国，再看看外交部长王毅这一个多月跑了多少地方，那都是美国因乌克兰战争而无暇他顾，中国因此获取的红利。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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