墙外文摘：从“最后一枪”到“最后一代”

有评论认为，“六四”镇压的流弹，隐喻着这个事件所带来的影响非常广泛和漫长。现在我们在中国的“抗疫战争”中所见的荒谬，也可能是流弹的后遗症所致。
（德国之声中文网）在一段网络热传的视频中，上海警察上门要带走全楼人去异地隔离遭遇拒绝，威胁说：你们不服从"会被惩罚，还会影响你们三代"，一位男士回复道： "我们这是最后一代，谢谢。"台湾"上报"发表文章《从"最后一枪"到"我们这是最后一代"》，作者廖伟棠说，他的潜台词应该就是"就让韭菜的命运在我这一代终结"吧？"我们都知道里面有任性的成分也有觉悟，这是最后的一代也是反抗的新一代"。
廖伟棠回顾了三十二年前崔健为"六四"写的歌曲《最后一枪》。歌中反复吟唱："一颗流弹打中我胸膛，刹那间往事涌在我的心上，噢，最后一枪！"廖伟棠认为，流弹是没有眼睛的没有既定目标的，它不是为了要杀我而来，但是我却为此而死。这就是六四对于一般的中国人而言的意义。我们没有真正被镇压的部队打死，但是所有的幸存下来的人都被流弹所击中了。这颗流弹，隐喻着这个事件所带来的影响非常广泛和漫长，我们每一个没有直接经历镇压的人，不只是北京，还有香港的人，甚至可能还有一些台湾人，只要对这件事情还执着的人，都是流弹的波及者。而且还不止这些人，现在我们在中国的"抗疫战争"中所见的荒谬，也可能是流弹的后遗症所致。
1990年的崔健说过：我们希望去年听到的枪声是最后一枪。作者认为，后来在中国的枪声换了别的方式，不是实弹，而是用别的方式去剥夺人民的很多权利。今年，只不过是各种枪声的集中爆发而已。
总部位于美国华盛顿特区的网络媒体"歪脑"发表文章《李家超一个人的香港特首选举，从鸟笼变成更小的鸟笼》，作者夏念梓分析说，香港民间追求民主和争取双普选的努力，在北京看来都是不听话的"搞搞震"。如果说中央从往届的香港特首选举中学到什么，或许就是，哪怕是受限的"民主"也是不受控的。要从"主权回归"顺利达至"治权回归"，北京需要更为牢固的掌控力，才不至于让脱序的情况再次发生。
文章说，这场一人选举既无竞争，唯一候选人就无需争取香港市民的支持，亦不需要再对政纲做详细解话，只需向中央喊话。"完善选举制度"后的香港正一路向着波坦金村庄 （Potemkin village）式的政治门面工程进发。香港恐沦为"警察城邦"（Police State）的忧虑正在逐步成真。
作者指出，若还有人记得那份被当权者斥为过期文件的《基本法》，其中写明行政长官和立法会的选举方案必须符合《公民权利和政治权利国际公约》。《公约》指出，真正的民主选举中决策者应由定期、公开、公平的普选产生；每个公民有权在定期的选举中选举和被选举，且这种选举应是普遍和平等的，并以无记名投票的方式进行，以保证选举人的意志得以自由表达。不论是"小圈子"选举，还是如今的"一人选举"，距离《基本法》和港人期望的"双普选"已渐行渐远，只留下"假选举"和"假民主"的幻象。
台湾"风传媒"发表文章《北京和华府的眉来眼去》，作者公孙策说，北京和华府之间的气氛最近非常微妙，尽管西太平洋的局势似乎又再绷紧，可是北京和华府之间出现了放缓的迹象。
在中国辽宁号航空母舰率7艘军舰穿越宫古海峡引发紧张局势的同时，美国国务院更新美台关系论述，删除"不支持台独"字眼，引发不小的风波。可是在这样的氛围下，人们却看到一些跟上述大动作"反方向"的小动作。包括：美国总统拜登公开表示，考虑调降对中国进口的关税；然后美国印太事务协调坎贝尔（Kurt Campbell）在一场活动上公开表示，美国"不支持台独"并未改变，"这是美国长期立场，一中政策仍发挥作用"。
在北京方面，最具战狼指标的中国外交部发言人赵立坚在记者会上被记者问及，"对中国持有不良看法的美国人占80%是历史新高"，赵立坚只称他注意到此报告，"有相当数量的美国民众认为应该维持中美交流⋯⋯中美两国人民素怀友好感情⋯⋯"台湾前副国防部长林中斌教授认为这是是"战狼调降"。
原本勾心斗角的两个大国，为什么会突然眉来眼去呢？作者认为，乌克兰战争的形势有了大变化，而中美两国都有了自己的利基点，于是有意愿相互配合。对美国而言，乌克兰战争达到了两个很好的结果：第一，让俄罗斯陷在乌克兰泥淖中，第二，欧洲国家因为俄国侵略乌克兰而团结。对中国而言，一方面来自美国的压力大为减轻，一方面俄罗斯更需要中国，再看看外交部长王毅这一个多月跑了多少地方，那都是美国因乌克兰战争而无暇他顾，中国因此获取的红利。
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专家们担心中国的严格防疫策略将给这个世界第二大经济体带来巨大压力。野村证券分析师预估，单是大规模核酸筛查的成本可能就高达中国全年国内生产总值的2.3%。此前一天，北京重申要毫不动摇坚持“动态清零”政策。
在许多国家都在告别防疫限制措施的同时，中国仍然坚持严格的“动态清零”政策。习近平在周四的中共中央政治局常务委员会议上强调，中国的“防控政策是经得起历史检验的”，是“科学有效的”。