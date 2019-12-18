墙外文摘：“今生只嫁前线巴” 林郑月娥做到了

（德国之声中文网）香港《苹果日报》发表文章《光复林家，兆波抗命》，作者冯睎乾说，据说林郑月娥曾与前线勇武"深度交谈"，大家一直半信半疑：哪个真勇武愿意跟林郑对话呢？如今你看了澳门回归庆典，终于恍然大悟--那位传说中的前线手足，应该就是丈夫林兆波。当众人紧随习主席拍掌高歌《歌唱祖国》时，全场只有特首身旁的林先生，手不动嘴不张，面容肃穆如丧考妣，仿佛默哀一样，成为了黑暗中的萤火虫。

文章说，在妻子成为特首前，林先生不过是个数学博士。数学世界的真是最纯粹的，其美也至清澈，所以醉心数学的人，往往有一点遁世倾向。但是，"你不管政治，政治也来管你。事到如今，林先生恐怕已从十万八千里高的云端，结结实实掉到地面。那个数学天堂，回不去了"。作者讽刺说，"不管你多么憎恨林郑也好，'今生只嫁前线巴'这句话，的确是她第一个做到了。"

"挺韩"游行，"挺共"操作？

台湾《上报》发表评论《韩国瑜应小心自己的政治动员"土共化"》，作者李濠仲说，韩国瑜阵营反制"罢韩"游行的方式，是召集支持者，同在高雄市另外举办一场"挺韩"游行。这类"我用我的集会游行，反制你的集会游行"手法，也非他所独创，此间操作最顺手的，就是中共在全世界民主自由国家、城市培训的"土共"最擅长。

文章说，在世界各地，每回维吾尔人或者法轮功成员举行活动，也常有另一帮"挺共"团体会在隔街举旗喧嚣。香港"反送中"运动期间，当海外港侨向纽当地警方申请集会游行，声援家乡同胞，挺共中侨也都会好巧不巧，选在同一天申请集会，集会地点就看你在哪办，他就在哪办。这种"撂人给你好看"的政治集会，在正常民主社会其实相当让人傻眼。因为手法颇为粗劣，中共海外官方自然不便直接指挥，都是委由三教九流中侨代办动员，结果已然是帮派逻辑，非常糟蹋集会的真谛。

人道主义新闻，没人读也要写

《纽约时报》专栏作家纪思道发表文章《没人想读的专栏》说，"我们专栏作家总是想象我们的文章能走红网络、席卷世界、被带进政府内阁、改变历史。然后我醒了过来。今天，我要与大家分享我的失败集锦……这里是我没人读的专栏的年度清单。"

纪思道说，2019年他的专栏中读的最差的一篇是关注香港民主抗争的《正义会再次被坦克碾压吗？》。另一篇没人读的专栏是《中国的奥威尔式宗教战争》，关注的是中国西部新疆地区大约100万穆斯林，他们被监禁在现代的集中营中。有关委内瑞拉人道灾难的专栏也高居被忽视榜单前列。另一篇没人读的专栏来自巴拉圭，它写的是越来越多的证据表明，希望是战胜贫困的关键因素。

作者说，"当我在大学演讲时，总有人会哀叹如今越来越多的记者不去报道人道主义新闻了。这其中的挑战是：如果有更多的记者报道这些问题，那么就有更多的新闻机构将会破产。"但是，作者认为，《纽约时报》和我在乎的都是高质量的新闻，而不是网页浏览，而且愿意为此付出高昂的代价，"对此我感到自己很幸运"。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]