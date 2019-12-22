墙外文摘：亡国感逆袭 台湾人何为

（德国之声中文网）台湾《风传媒》发表文章《亡国感逆袭的永劫回归》，作者蔡宏政认为，透过网路的巧妙运用与基层组织的长久收买，中国因素可以结合"庶民"对建制派政治精英的不满，以及经济成长中的贫富差距与工作贫穷，翻转民进党长久执政的地盘。其中显示的意义是，中国因素已经深入台湾公民社会，足以利用民主选举的形式合法地选出亲中政治人物。

蔡宏政说，这次总统大选大概是有史以来最不需要谈论政策与政党路线的一次。在蔡政府任内许多重要议题，如美中台关系变化与新南向政策、未来十年急速老化下的长照与地方创生、五加二的经济转型与工作贫穷、前瞻计划中的国土规划，都没有得到真正讨论的机会。一支穿云箭，蓝绿国政都不见。绿营政治精英要有效化解中国因素"乡村包围城市"的策略，唯有改变知识服务权力的反智惯习，与公民社会建立真正的合作关系，共同促成台湾的社会团结。台湾社会因为中国因素的不断入侵与分化，被迫不断发展出向善的道德共同体认同，亡国感的逆袭因此必须是一个向自由与解放不断挣扎前进的永劫回归。

政府纵容甚至嘉许警察暴行是犯罪

香港《苹果日报》发表文章《灭绝人性的暴行》，作者吴霭仪说，在入境条例之下，自各地暴政暴乱逃来的酷刑声请者受到香港法律保护，政府有义务审核他的酷刑声请，法庭最后把关，声请成立者政府不得将他遣返原地。讽刺的是，今日香港公民被公然施以酷刑，却至今没有警员受到制裁甚至受到调查。酷刑公约之下，政府有责任采取一切行动──包括立法及主动调查──以遏止酷刑。政府对大量证据视而不见，拒绝主动调查，姑息纵容甚至嘉许，与同犯、主使犯罪无异。

吴霭仪认为，同为灭绝人性的暴行，是阻止急救及医护人员对伤者施救。伤者已无反抗能力，警员明知他受伤而故意延长他的痛苦和恐惧，甚至罔顾增加他的生命危险，是漠视法纪，蔑视人道；即使两国交战，对待战俘，也以救援为先，特区政府对待自己公民，竟比对敌国战俘也不如。

那些尚未出柜的港独

台湾《上报》发表文章《北京眼里 主张"真的选举"就是独派》，作者卢斯达说，触发2014年雨伞革命的事情，就是中国发表了《一国两制白皮书》，将这个事实说白了。当时和现在的香港人，认为北京先筛选候选人的伊朗式民主，不是真民主，当时的口号也是"（根据基本法的） 我要真普选"，但这也是矛盾的。因为最脱节的"爱国民主派"也会认同，"真普选"就是没有筛选的普选，但《基本法》里面就明白说北京有权筛选，没有权就紧急立法，将"新解释"加进去。

卢斯达说，当香港人说要"真普选"的时候，事实上就是否定北京意志，否定《基本法》，否定"一国两制"。因为以上的体制，都内嵌（embed）了北京的干预权。所以林郑月娥近月曾经在一个场合说，"香港自治就不是一国两制"，即"真/全自治"就不是一国两制下的"高度自治"，这很抓到中国的政治厚黑辩证，理解正确。"虽然很多善男信女并不明白，他们有些还在心理舒适圈，嚷着'我们不是要独立，我们只是要基本法承诺的普选'就觉得安全，那你接受提名委员会吗？又不接受。这些人都是未出柜的港独，他们之后就会明白"。

被污染的立陶宛十字架山

香港《立场新闻》发表文章《蓝丝破坏立陶宛十字架山可耻》，作者梁启智去到立陶宛十字架山发现在一个纪念先人的十字架上，被人写上"愿曱甴早日安息 愿香港早日回复平静"的字句。

梁启智为此感到怒愤难平，他说：第一，你有东西要发表，你自己可以竖立另一个十字架。在纪念一位与香港不相关的先人的十字架上写上这样的字句，是对先人的大不敬。第二，十字架山的存在是纪念立陶宛人的反抗历史。把对香港抗争者的仇恨带到这儿，是对这段历史和抗争精神的大不敬。第三，十字架本身也代表为信念牺牲。在十字架上写上仇恨言论是对宗教的大不敬。第四，立陶宛是纳粹屠杀犹太人的其中一个主要地点，附近的考努斯就有五万名犹太人被杀。在立陶宛的地标写上"曱甴"一词，是对人文精神和普世价值的大不敬。

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