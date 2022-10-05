 墙外文摘：习近平还能统治多久？ | 媒体看中国 | DW | 09.10.2022

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墙外文摘：习近平还能统治多久？

香港媒体传出中共二十大修改党章时会写入“两个确立”。有评论认为，如果传闻属实，等于承认习近平的终身领导地位。但是，习近平仍然面临着内外交困的局面。

如果“两个确立”写入党章，等于承认习近平的终身领导地位

如果“两个确立”写入党章，等于承认习近平的终身领导地位

（德国之声中文网）台湾《新新闻》发表文章《中共二十大登场，习近平还能统治多久》，作者顾尔德指出，中共二十大召开前，香港媒体传出这次修改党章会把“两个确立”写入──也就是“确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位”、“确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位”。如果把第二个“确立”写入党章，等于在进一步强化习近平在神坛上的地位；而第一个“确立”则涉及习近平还会在位多久？如果写入党章，等于承认习近平的终身领导地位。

文章说，近10年来，中国经济情况却每况愈下，习近平上任之初的2012 年，中国经济成长率 7.8%，到今年IMF预测只有 3.3%。习近平的左翼思想要压抑民间资本的过度发展，尤其是影响力愈来愈大的网路商业领域，连阿里巴巴的马云都被从神坛上拉下来。习近平相信他打击经济垄断的作为可以获得中下阶级民众喝采；问题是他对整个公民社会也是无差别的监控打压，尤其是为了新冠清零强制执行粗暴的封街围城措施更引发广大民怨。

作者指出，习近平的侵略性格让“美国队长”领军的盟国出现近十多年来最团结的情景。习近平面临著内外严厉挑战，但不代表这些危机会让中国崩溃。过去二三十年来许多“中国崩溃论”都没被证实，因为中共政权还是具有自我调整韧性。但这些内外难题的确是习近平未来5年的重要考验，如果他无法解决、改善，5年后他很难继续坐大位。

习毛两个时代的区别是什么？

《纽约时报》发表文章《习近平是翻版毛泽东》，作者Peter Coy说，共产主义和孤立主义曾让毛泽东统治下的中国陷入了极度的贫困。然而，习近平却认为毛泽东非常值得效仿。如果习近平对毛泽东的效仿只是做戏，那除了历史学家，谁都不会太过在意。但那不仅于此。

按照中国人的说法，毛时代的中国老百姓吃尽苦头，但他们在习近平统治下尝到了甜头

按照中国人的说法，毛时代的中国老百姓吃尽苦头，但他们在习近平统治下尝到了甜头

就像毛泽东一样，习近平主张共产党至高无上的地位。他正在压迫，亦或是说排挤私企和外企。他极度依赖政治宣传，并切断了本国民众获取外国信息的渠道。他对诸如日本、英国和美国等国家怀有怨恨，因为他认为这些国家曾经羞辱中国，并企图阻止如今中国的崛起。而且，他还打算通过吞并台湾来完成毛泽东与蒋介石的国民党军队进行的内战，国民党于1949年战败后逃至那里。

作者认为，前后一个很大的区别是，按照中国人的说法，毛时代的中国老百姓吃尽苦头，但他们在习近平统治下尝到了甜头，中国的经济奇迹在习时代仍在继续。这是习近平的一大优势。现代中国表面下暗含的交易就是，领导人承诺带来繁荣，作为交换，人民将送上他们坚定不移的支持。但习近平的政策威胁了中国的繁荣，因此也危及到这一交易。

中共如何应对美国释放的善意？

10月3日，美国国务院公布一项新人事案，任命洛杉矶国际事务副市长哈奇吉安（Nina Hachigian）出任第一位“地方外交特别代表”。台湾“上报”发表文章《中共别让布林肯失望了》，作者李濠仲认为，之所以会有这一职务，自然是反映当前美国外交工作已不限于国与国的交涉，许多环节，更直接发生在美国各地的城市、县和州。

作者指出，一直以来，哈奇吉安也是美国“友中（共）派”的指标人物之一。她编撰过多本关于中国的著作，例如《辩论中国：十次对话中的美中关系》和《下一个美国世纪：美国如何随著其他大国崛起而繁荣》等等，主要论述则在强调美国该如何和中国共处，称她是“拥抱熊猫派”应不为过。哈奇吉安也曾批评中国政府侵犯人权，甚至威胁了台湾和西藏，但她也一再敦促美国领导人对中国应该采取温和的态度，尤其倾向淡化北京对西方构成的威胁。

文章说，布林肯这次关于哈奇吉安的任命案，不光是一项新职务的尝试，就人事选择，当然代表了对中国释放善意，这善意来自于哈奇吉安活耀于中国“民间团体”的背景，是受中国欢迎的人物，可以想见其后的城市外交，必然也会继续采取友善中国的立场。但这一安排，其实也可视作美方的另一测试。在习近平领导下，许多美国的友中派都已被迫重估现实，拜登的调整幅度或是最明显的一人，而假若届时连出任地方外交官的哈奇吉安都必须修正自己过去的友中（共）论，则美国恐怕就再无对中国改观的可能。
 

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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  • 习近平主导2018年修宪后，中国的立法机构取消了国家主席任期限制，为扩大共产党的影响范围提供了宪法支持。此次二十大，习近平是否连任，本来已经不是什么问题。各界广泛认为，至少在未来的5年，甚至10年的时间里，习近平作为中共建政以来权力最集中，最强势的领导人之一将继续以他的个人意志领导这个拥有14亿人口的国家。如果不是……

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  • ……二十大召开前不久的9月底，网上突然出现了诸多习近平遭软禁的猜测。习近平9月16日午夜结束对乌兹别克斯坦的访问回到北京后，在很长的时间里一直没有公开露面，引发多方猜测和解读。消息的来源是一个拥有1000多万粉丝的印度前部长。在推特上，#whereisxi和#chinacoup的标签大量流传，但同时也有很多针对这个谣言的嘲笑和讽刺。

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  • 网上相信有关习被软禁消息的许多人是“习下李上”说法的捍卫者。李克强是个在习近平强势执政期间存在感并不强的总理。在疫情期间确实有几个少数可见的高光时刻。包括他发出的：中国有6亿人口月收入大约在1000元人民币左右的警告，以及中国在实行严格新冠疫情管控期间，他不戴口罩拜访中国各地及大学院校，和大量企业家开座谈会讨论如何面对经济下行的严峻现实——这一系列看上去有点和习近平“唱反调”的做法。但是，李克强本人在2022年的两会期间，已经明确表示将于2023年月任期届满时卸任总理一职。

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  • China Ministerpräsident Li Keqiang

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    谁会接替李克强？

    绝对是此次中共二十大比“谁会接替习近平”更值得关注，更有悬念的话题。从目前中共完全密不透风的政治高层来看，完全无法看出谁有可能在接下来的5年中接替李克强身上的重担。按照惯例，总理人选一般要有副总理经历，目前符合条件的只有现任全国政协主席汪洋和国务院副总理胡春华，两人也被认为是最热门人选。台湾政治大学东亚研究所教授王信贤告诉德国之声：“现在在选总理，主要取决于习近平的標准为何，而政治忠诚会是关键”。

  • 无论二十大以后中国共产党的核心领导层如何组成，对习近平的政治忠诚，绝对是首当其冲的必要条件，包括届时政治局常委的人选。而按照中共内部不成文的高层领导干部“七上八下”的惯例。除去习近平之外，现任常委栗战书（72岁）、韩正（68岁）两人年龄已到；政治局委员也有9人届龄，包含“经济沙皇”的刘鹤（70岁）、外事一把手的杨洁篪（72岁）、国务院第二副总理孙春兰（72岁）等。但从目前的情况来看，习近平的权力已经大到可以无视这个不成文的规定。

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  • 美国国会议长佩洛西在访台后，有关中国政府何时“武统台湾”的问题，再度成为各界关注的焦点。虽然一方面，有中共高层内部的消息人士透露，当局已经把“武统台湾”正式提上议事日程，随时有可能采取军事行动。即可能在二十大召开前，也可能在二十大召开后。关键的是选择一个外界预期最低的时间点。但另一方面，也有分析人士认为，如果向台湾动武，无疑就意味着习近平统治时代的结束，中国会陷入外部经济制裁和内部剧烈动荡的灾难。中共高层也很清楚这一点。所以中共何时、以何种方式“解决台湾问题”，后面仍然是一个巨大的问号。

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  • 相对与政治和军事上的黑箱操作，全球华人，包括中国本地的老百姓最关心的二十大话题之一肯定包括究竟何时为中国严格的新冠疫情管控措施松绑。从2020年新冠在全球大范围爆发，中国实行全球最严格防疫政策以来，受到严重影响的不仅仅是随时需要面临封城禁足的民众，还包括境外数百万无法回国的海外华人。

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