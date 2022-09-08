 墙外文摘：习近平第三个任期尚未板上钉钉？ | 媒体看中国 | DW | 11.09.2022

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墙外文摘：习近平第三个任期尚未板上钉钉？

前中共中央党校教授蔡霞认为，与西方分析家的一般推测相反，习的第三个任期尚未板上钉钉。尽管最有可能习会连任，但是日益增多的反习人士仍然可能成功地将他赶下台，只要他们能够说服多数常委。

习近平一系列政策失误甚至让他的支持者大失所望。

习近平一系列政策失误甚至让他的支持者大失所望。

（德国之声中文网）美国《外交》杂志发表前中共中央党校教授蔡霞的文章《习近平的弱点——狂妄与偏执如何威胁中国的未来》，文章分析了中共权力结构，习近平的晋升与掌权之道，以及党内反对习近平的势力。作者认为，习近平摒弃中国长期以来的集体领导传统，营造让人联想到围绕毛泽东的个人崇拜，从而激怒了许多党内人士。与此同时，一系列政策失误甚至让他的支持者大失所望。习近平对经济改革倒行逆施，对新冠病毒大流行应对无能，摧毁了他在普通人心目中的英雄形象。在私下里，中共精英的不满情绪正在上升。

文章说，与西方分析家的一般推测相反，习的第三个任期尚未板上钉钉。日益增多的反习人士可以成功地将他赶下台，只要他们能够说服多数常委；习已经失去了中共基层党员的支持；或者他们能够说服党的大佬们进行干预。一旦经济危机、社会动荡加剧，即使是最坚定的盟友也会起来反对习；不能说完全没有这种可能。尽管如此，今年秋天最可能的结果是，习通过操纵程序、恐吓对手而获得他在党内的第三个任期，并因此得以连任国家和军队的领导人。

私下里，中共精英的不满情绪正在上升。

私下里，中共精英的不满情绪正在上升。

作者说，习近平甚至会在第三个任期之后试图继续掌权，很可能会加速在南海争议地区的军事化，并试图强行接管台湾。伴随习近平不断追求中国的支配地位，他也将让中国进一步孤立于世界。作者预测，“在我看来，中国改变习路线的唯一可行方式，是最可怕也是最致命的：在战争中屈辱地失败。如果习近平攻击他的首选目标台湾，战争可能不会按计划进行，而台湾在美国的帮助下，将能够抵抗入侵、并对中国大陆造成严重破坏。在那种情况下，精英和大众将会抛弃习近平，这不仅为习个人垮台铺平了道路，甚至也可能为中共垮台铺平了道路”。

疫情管控荒谬，但抗争机会不多

新加坡《端传媒》发表文章《巨大的荒谬 ：二十大前的“清零”，一场全面社会管控的提前演练？》，作者Sharon，中共二十大被外界普遍认为是决定习近平继续执政的关键会议，但对中国民众来说，他们难以有任何发表真正意见的机会，民众的意见对这场大会的结果不会产生任何影响。但他们自身的生活，却因为这场将要举行的大会，正蒙受著巨大的损失。

文章说，从进入7月以来，随著二十大举办日期的临近，各地因疫情管控而发生的荒诞事情层出不穷。但真正的抗争很难实现。严密的监控是一方面。另一方面，中国的公民社会极其微弱，人们无法真正组织起来，更多的人则是希望“搭便车”。另外，在任何一个社会，年轻人原本都是反抗的主要人群。但在中国，年轻人在多年来的民族主义情绪宣传和蛊惑之下，产生很多“小粉红”，以爱国（其实是“爱党”）为荣。他们的独立思考、批判精神难以得到长进。更多的年轻人作为消费主义的一代，则对个体的政治权利漠不关心。

因疫情管控而发生的荒诞事情层出不穷

因疫情管控而发生的荒诞事情层出不穷

“海外侨胞”认同自己是“中国人”还不足够

不久山东青岛传出教育当局下达校园禁书名单，要求家长禁止学生阅读，并“封存”禁书，其中包括易中天、龙应台及漫画家郭竞熊等人的作品。台湾《上报》发表文章《龙应台的“中国历史文化认同”已经不再足够》，作者卢斯达认为，名单最特别的地方，他们都在诠释中国文化或历史传统，跟当代中国多少有关系，并不在彻底对立面。他们都自我认同为各种意义上的中国人，虽然中间经历不同，但无论如何，还是觉得跟对岸亲仇参杂，密不可分。然而他们的作品也落入禁书名单，显示就算在文化上认同中国，也慢慢变得“不足够”。几十年前，香港人只要不反共，甚至是反共，都受到中国争取。某个时空下中国很需要香港，就很容易跟你求同存异，异的东西就是政权认同，但你有一种海外侨胞式的中华文化认同，他们当时就觉得足够，这也是“爱国”。直至近代，一些人正式提出新的忠诚要求，不只是要求文化上认同是中国人，而且需要认同现实的政治安排，才是爱国。

作者指出，现在文化认同已经“不足够”。大家都认是同一个祖先，但你的诠释就足以诠释出另一个祖先、另一个中国。所以到某个时候，他需要连诠释权都控制，力求只有一个文本。泛统派只要不够统，也可以慢慢不受它欢迎。所以对“海外侨胞”，本来以为大家都认同自己是中国人就好谈，但现在也不一定，你的家国温情或叙事如果投向国民党，可能也会引来不满。连外界认为的党国代言人胡钖进，在一些极端粉红深红眼中都是软弱，跟不上时代。现在的通关密码，远比第一批“海外华人”要谂（想像）的复杂得多。

 

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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