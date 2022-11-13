墙外文摘：习近平的浙江帮和福建帮将会内讧?

（德国之声中文网）台湾"上报"发表文章《习近平的浙江帮和福建帮正暗中角力》，作者杜政认为，习近平用人的最大特点，就是要用"熟人"，特别是早年他在福建、浙江和上海等地方任职时的旧部属。这些人统称为习家军，其中最突出的是已经在中共党内成形的两个权力集团，分别是福建帮和浙江帮，顾名思义就是来自福建和浙江，浙江帮又常被称为"之江新军"。在习的第二任期，随著反习派主力被清洗或投诚，习派福建帮和浙江帮都已在中共的不同部位握有实权。尽管同是习派，在中共二十大前，内部也有权力争夺的动向。

文章说，福建帮中，目前风头正盛的是新任公安部长王小洪，不少观察家认为他可能在二十大还会更进一步担任中央政法委书记，成为帮习近平完全掌控"刀把子"的亲信。习近平主政浙江时的大秘、上海市委书记李强，长期以来被视为接替李克强担任总理的候选人，或至少是当副总理。

作者认为，中共二十大前，特别是大疫之下，当局严酷的清零政策，加剧了中共政权面临的政治和经济危机，民怨沸腾，官怨涌动。俄乌战争爆发后，中共站位不良，"狼外交"败绩呈现，内忧外患之下，谁也不能保证这个政权能走多远。故此中共党内各派，以及当权派内的不同集团，相互之间如何暗战，也只是政权苟延残喘、大戏收场前的最后表演而已。

北京年底前可能还会出台对台统战措施

第14届海峡论坛7月12日到14日在福建厦门登场。台湾《新新闻》发表文章《海峡论坛透露了习近平对台统战新焦点》，作者顾尔德认为，青年交流是今年的重头戏。习近平藉回信给50位参加海峡青年论坛的台湾年轻人写给他的信，对台湾年轻人喊话。

文章评述说，在海坛论坛开幕前一天，海峡青年论坛11日于厦门举行，中共事先安排参加论坛的50个台湾青年写信给习近平，"讲述了在祖国大陆学习、工作、生活的经历和感悟，表达了为民族复兴和祖国统一贡献力量的坚定决心"。习近平以回信给这50个台湾青年的名义，对台湾年轻人发动统战，要他们"为实现中华民族伟大复兴中国梦携手打拼"。作者说，台湾陆委会批评对岸"交流促统"，只想吸纳台湾优秀人才，并无双向对等互惠交流的诚意。但既然是总书记亲自关切要对台湾青年统战，底下各官僚应该也会遵奉上意，加码出台各种优渥的统战手段。年底九合一选举前，北京应还会出台对台统战措施。接下来19日登场的双城论坛，规模虽然缩水，但还是下一个观察重点。

美国能否重获太阳能产业领导地位？

《纽约时报》发表文章《美国不能允许中国继续主导太阳能产业》，作者Robert Holleyman认为，一个强大的美国太阳能产业对于国家实现低碳未来的目标至关重要。但如今太阳能的前景并不乐观，因为美国任由中国主导该行业。美国未能建立强大的国内太阳能制造业，使美国以及其碳减排目标不仅依赖于中国，而且如果中国将来以阻止或威胁阻止其太阳能出口的方式进行报复，美国将处于弱势。

文章说，美国曾经是太阳能创新和制造领域的全球领导者--我们在1950年代发明了光伏技术，为卫星和航天器提供动力。几十年来，我们在太阳能领域保持了无可争议的领导地位。但是最近，我们看到我们的太阳能产业被压垮了，这是中国从2000年开始向其制造商提供巨额政府补贴的直接后果。拜登总统呼吁采取旨在提高美国太阳能光伏模块和组件产量的措施。尽管白宫的声明从未点名中国，但中国及其扰乱市场的补贴是这些命令的核心原因。

作者认为，为了结束对中国的依赖，美国必须增加本国的太阳能生产，因此国会必须就一项支出协议达成一致，为大规模清洁能源开发提供资源以及提供太阳能制造税收抵免。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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