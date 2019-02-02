墙外文摘：习近平班底幼稚低能？

（德国之声中文网）香港《苹果日报》发表文章《习近平的治国童子军》，作者潘小涛说，农历新年前，中国副总理刘鹤率领代表团到美国进行新一轮贸易谈判，并到白宫拜会特朗普，却闹出"中国将每天购买500万吨美国大豆"的笑话。消息一公布即惹来网民质疑，称全球大豆集中起来也满足不了中国的需求，官方新华社被迫更正说，刘鹤说的是"today（今天）"而非"每天"。

文章说，虽然这种口误不会影响中美贸易谈判，但从中可见刘鹤在政治上的稚嫩。刘鹤的谈判助手，无论是人民银行行长易纲丶国家发改委副主任宁吉喆，还是谈判主将商务部副部长王受文，不仅国际贸易谈判的经验不足，在中共官场也是坐直升机般升职的"忽然红人"，没有扎实的经验和优异政绩，也未曾证明其决策能力，这样的团队怎可能进退有度，谈成一份理想协议？

文章认为，除了中美谈判的团队未够班，在国内主政的习家军表现同样棋差一着。浙江省委书夏宝龙在任上强拆教会十字架，甚至夷平整座教堂，手法粗暴恶劣；河北省委书记王东峰仓促强推煤改气，拆掉燃煤换上燃气设备，却没天然气供应，令居民要在没供暖之下度过严冬；北京市委书记蔡奇的驱逐"低端人口"行动，更被视为地方政府劣作之最。至于分管财经的团队，已因经济下滑丶股市低迷丶楼价下跌等被批评得体无完肤。归根究柢，习近平身边没人才，硬把那些没经验丶没能力，但曾经在他麾下工作丶对他忠诚的就予以重用，甚至破格提拔。他们真的称职吗？

廖亦武呼吁释放王怡夫妇

台湾《风传媒》发表流亡德国的中国作家廖亦武文章《洗脑战争--为诗人牧师王怡呼吁》，廖亦武介绍，2008年四川大地震余波未了，王怡夫妇在家中创立秋雨之福教会，自此屡屡被警方骚扰，20多次被传讯。再后来，王怡做了秋雨圣约教会主任牧师，也是信众达一千多万的中国地下教会中最具争议的"政治牧师"。每年6月4日，他都为天安门大屠杀的死难者举办祷告会，因此受到许多责难，他回应道："不少人问我们凭什么为六四祷告，那是政治。我说我没看到政治，我看到的是杀人，是不公义，是人民被压迫，在受苦。在一个政治化的社会里，仅仅持守良心的自由，就已经被认为在搞政治了。"

廖亦武写道："我在这里为诗人丶作家和牧师王怡夫妇呼吁。我期望所有的西方政治家和诗人丶作家丶学者丶人权活动家丶以及普通公民都关注这场对抗洗脑，对抗劫持中国人灵魂的战争；我期望德国总理默克尔夫人和外交部长马斯先生，利用您们对中国的影响力，促使习近平政权释放王怡夫妇；我也期望美国特朗普总统和美国政府，将史无前例的贸易战和人权挂钩，拯救王怡夫妇，因为总统先生曾经把手放在《圣经》上宣誓就职，而王怡就是为抗议同一本《圣经》被焚烧而被捕入狱。当然，我也期望不久前与中国政府签下可耻协议的梵蒂冈教皇及城邦，幡然悔悟，公开提出释放神的儿女王怡和蒋蓉。"

幼稚园之乱皆因民营资本？

台湾《上报》发表文章《连幼稚园私有制也得离场》，作者李华说，近日，中国国务院办公厅发布了《关于开展城镇社区配套幼稚园治理工作的通知》。通知要求社区配套幼稚园应当由教育行政部门办成公办园或委托办成普惠性民办园，不得办成营利性幼稚园。通知明确提到了建成的社区配套幼稚园移交当地教育部门，等于对产权作了一次官方的权威界定。去年以来，中国民营经济退场论不绝於耳，民营企业家人心惶惶，习近平丶李克强多次出来辟谣，力挺民营企业。但是这次的通知，却很明显是在对民营企业"割韭菜"。

文章说，中国是允许民营资本进入教育的，已经有不少民营中学和大学，如今却单独限制民营幼稚园的发展，不许幼稚园资本上市，把幼稚园的所有乱相归结于民营资本，这是不是不公平竞争呢？还是为了掩盖政府在公办幼稚园投入不足的事实呢？

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]