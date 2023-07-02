墙外文摘：习近平武力攻台谁来“清君侧”？

有评论认为，习近平当局一定会鼓噪普京对瓦格纳士兵秋后算帐，严加惩处，留下一段让中共军队里面忠诚不绝对的将领绝对胆寒的借鉴历史。
（德国之声中文网）台湾“上报”发表文章《习近平武攻台湾是否也会发生“华格纳集团兵变”》，作者今涛拍暗认为，对该雇佣兵集团兵谏，各国均有反应，中共的反应应该说最强烈。网友当然有幸灾乐祸的，而“清君侧”三个字被微博遮罩，说明当局现在非常紧张，犹如拜登说习近平是独裁者，大陆所有的媒体都回避了“习近平独裁”字样，“清君侧”就处于这种微妙中。
作者指出，共军在六四事件中，彻底沦为残杀学生的党卫军，这一洗刷不掉的耻辱，为共军要攻打台湾同胞蒙上了巨大的阴影。这一问题并非像习近平在军中反腐，清洗异己就能够解决的。封锁不住的真相被越来越多的人感知的时候，习近平对共军的控制力可以维持在最表面，一旦发生大事，军中积蓄的不满情绪，以及希望变革等因素，是习近平难以把握的。
作者认为，普里戈津瞬间兴兵、刹那“投降”的原因在于雇佣兵为钱打仗，他们是机器，而监狱囚犯，恐怕对政治并不感兴趣。而中共的士兵本就不是罪犯，相对拥有思想，在军令如山倒中，听命的可能性更大。而应该不会像俄雇佣兵那样“军心涣散”。他们可以借鉴的，正是兵谏后士兵的最后走向情况。从这一点看，习近平当局一定会鼓噪普京秋后算帐，严加惩处，留下一段让中共军队里面忠诚不绝对的将领绝对胆寒的借鉴历史。
近期香港有线新闻女主播疑因庆祝同事换工作，模仿韩团舞步拍Instagram短片引发争议。总部位于华盛顿的网络媒体“歪脑”发表文章《香港新闻这十年》，作者卢斯达指出， 与业界内部旨在维护新闻界“认真专业形象”的言论相反，不少网民甚至觉得，比起新闻主播突然玩心大发，跳舞欢送，新闻界结构上的问题好像更值得痛心。新闻内容的批判性整体下降路人皆见，取而代之是“资讯”，观众的损失其实也十分实在。
文章说，2021年年底到2022 年初，《苹果日报》和《立场新闻》两间传媒的编辑及负责人被控发布煽动刊物罪或其他罪行。当时即时可见影响是社交媒体白雪茫茫，马上少了很多本地新闻、本地记者失业，后来出现的问题是，事情很快，公众没有太多手段存档以往新闻。所谓存档，在这个时代，加上网媒的本质，其实只是搜寻引擎能否搜出，继而是否能接通阅读，图文并茂，甚至有影片。这一批网络媒体散失之后，那段时期的事情，会有很多不再确定的空洞。
台湾“风传媒”发表文章《香港警察如何成为“外族”》，凯大熊认为，在2019年夏天，香港人认识到市民和警察的区别，并逐渐把他们当作外族，这虽然是相当微观的变化，但整个过程和宏观认同演变其实颇有雷同之处。在这个夏天里，香港经历了一连串充满希望与折磨的抗争，警民之间的敌意也随两边的冲突不断螺旋升级。不过，如果只把一切当成是不断螺旋升级的敌意轮回，那就太可惜了，这会让整个过程扁平化，忽略两个互相敌视的族群是如何看待彼此、建构彼此的形象，并产生后续的行为。经过当年8月31日的太子站暴行，香港警民双方的隔阂再也无法弥补，抗争者不再认为警察只是被外族渗透，而是直接把他们当成外族。
文章说，这场警民对峙让港警变成了外族，具体而微地体现了1997年以来的整段历史。“在港警变成外族的过程中，不仅有愤怒和对立，也有各种观察和分析，人们也在这里头逐渐认识到，所谓的‘人民保母’都是在保护另一个外来的殖民政权。无论是抛弃虚幻的大一统意识形态、批判分析港中歧议的来源与发展，还是用‘香港不是中国’来表达过去受到压抑的歧议，都会带来力量。”
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。