墙外文摘：习近平抓阶级斗争打贸易战？

有评论认为，中美的冷战对全球造成的后果将比美苏冷战更严重，甚至一场热战也不能排除。目前习近平内外交困之下，视重抓毛泽东的“阶级斗争、一抓就灵”为救命稻草。
（德国之声中文网）台湾《风传媒》发表文章《中美冷战的全球后果─修昔底德陷阱会吞噬整个世界》，作者涂义杰认为，尽管中美都彼此都认识修昔底德陷阱--并且认识到历史的发展并非有必然确定性--但无论如何，中国和美国似乎都陷入了该陷阱。虽然世界两大强国之间发生热战的可能性似乎仍然无法想像，但冷战则变得更加可能。
文章说，中美的冷战对全球造成的后果将比美苏冷战更严重。苏联当时是一个经济模式失败且衰落的力量，但中国很快将成为世界上最大的经济体，并将继续发展壮大。此外，美国和苏联之间的交易很少，而中国则完全融入全球贸易和投资体系，特别是与美国纠结在一起。因此，全面的冷战可能会引发去全球化的新阶段，或者至少将全球经济划分为两个不相容的经济集团。
作者说，如果彼此的关系管理不善--美国试图破坏中国的发展并遏制其崛起，中国在亚洲和世界各地积极投射其国力--随之而来的是一场全面的冷战，甚至一场热战（或一系列的冷战代理人战争，如韩战丶 越战）也不能排除。
"上甘岭精神"会吓退美国吗？
香港《苹果日报》发表文章《习近平四招复辟毛泽东斗争理论》，作者李平说，中美贸易战正从关税战向科技战蔓延，美国不断新增中国科技公司的制裁名单，中共在以牙还牙无力丶统一战线失灵后，复辟毛泽东时代斗苏修斗美帝的口号丶行动越来越密集。其一，央视在黄金时段播出抗美援朝的旧电影《英雄儿女》丶《上甘岭》丶《奇袭》等，试图以此鼓舞士气。其二，习近平到江西向红军长征出发纪念碑献花篮，宣示要像毛泽东当年突破国民党围堵那样，突破美国对中国的围堵，同时号召群众发扬"革命理想高于天"的长征精神，跟随中共开始新长征。其三，《人民日报》从5月14日至22日，连续九日发表署名"钟声"的评论，标题是九个"可以休矣"，包括中国退步论丶对华文明冲突论丶中国盗窃知识产权论丶中国技术有害论丶中国强制技术转让论丶美国重建中国论丶中国出尔反尔论丶加征关税有利论丶美国吃亏论可以休矣。其四，5月13日的中共中央政治局会议竟然要求"不断巩固党执政的阶级基础和群众基础"。
中美贸易战让习近平内外交困丶苦无出路，因此视重抓毛泽东的"阶级斗争丶一抓就灵"为救命稻草，把中共党内权斗丶中美冲突简化为阶级斗争，方便划分敌我阵营丶竖起箭靶，以动员同一阶级及组建统一战线加入斗争。
制裁参与侵害者个人和公司？
《纽约时报》发表文章《中国的奥威尔式宗教战争》，作者纪思道(Nicholas Kristof)说，在共产党统治下，对信仰的镇压曾有缓解，但如今无疑正在恶化。中国正在对穆斯林丶基督徒和佛教徒进行拘禁丶监控或迫害，其规模之大，是过去四分之三个世纪里在任何一个大国中所未见的。
作者认为，中国将穆斯林关入拘禁营--一位五角大楼官员称之为集中营--的行为，似乎是自犹太大屠杀以来规模最大的基于宗教的拘禁行动。大多数估计认为，中国新疆地区约有100万穆斯林被拘禁，不过五角大楼官员暗示，实际数字可能接近300万。藏传佛教也遭受同样的残酷对待。最不寻常的是班禅喇嘛的命运，他是藏传佛教中仅次于达赖喇嘛的二号人物。真正的班禅喇嘛当年成了世界上最年轻的政治犯，历经一任又一任或改革派或强硬派的中国领导人，他和家人现在已被关押了24年。
文章说，我们不能改变中国，但我们可以对参与侵害自由的个人和公司实施有针对性的制裁--此外，我们当然可以为所有有信仰的良心犯发声。为他们争取自由，和寻求更多大豆出口一样重要。
[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]
美中在贸易领域热战正酣，西方舆论如何看待？是支持挥舞着关税大棒、立志让“美国重新伟大” 的特朗普，还是同情面对不按常理出牌、一言不合就通过推特“下战书”的美国总统，只能艰难应战的中国人？其实很多观点介于两者之间：支持特朗普去挑战中国，但反对他的行事风格。 (25.05.2019)