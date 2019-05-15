墙外文摘：习近平抓阶级斗争打贸易战？

（德国之声中文网）台湾《风传媒》发表文章《中美冷战的全球后果─修昔底德陷阱会吞噬整个世界》，作者涂义杰认为，尽管中美都彼此都认识修昔底德陷阱--并且认识到历史的发展并非有必然确定性--但无论如何，中国和美国似乎都陷入了该陷阱。虽然世界两大强国之间发生热战的可能性似乎仍然无法想像，但冷战则变得更加可能。

文章说，中美的冷战对全球造成的后果将比美苏冷战更严重。苏联当时是一个经济模式失败且衰落的力量，但中国很快将成为世界上最大的经济体，并将继续发展壮大。此外，美国和苏联之间的交易很少，而中国则完全融入全球贸易和投资体系，特别是与美国纠结在一起。因此，全面的冷战可能会引发去全球化的新阶段，或者至少将全球经济划分为两个不相容的经济集团。

作者说，如果彼此的关系管理不善--美国试图破坏中国的发展并遏制其崛起，中国在亚洲和世界各地积极投射其国力--随之而来的是一场全面的冷战，甚至一场热战（或一系列的冷战代理人战争，如韩战丶 越战）也不能排除。

"上甘岭精神"会吓退美国吗？

香港《苹果日报》发表文章《习近平四招复辟毛泽东斗争理论》，作者李平说，中美贸易战正从关税战向科技战蔓延，美国不断新增中国科技公司的制裁名单，中共在以牙还牙无力丶统一战线失灵后，复辟毛泽东时代斗苏修斗美帝的口号丶行动越来越密集。其一，央视在黄金时段播出抗美援朝的旧电影《英雄儿女》丶《上甘岭》丶《奇袭》等，试图以此鼓舞士气。其二，习近平到江西向红军长征出发纪念碑献花篮，宣示要像毛泽东当年突破国民党围堵那样，突破美国对中国的围堵，同时号召群众发扬"革命理想高于天"的长征精神，跟随中共开始新长征。其三，《人民日报》从5月14日至22日，连续九日发表署名"钟声"的评论，标题是九个"可以休矣"，包括中国退步论丶对华文明冲突论丶中国盗窃知识产权论丶中国技术有害论丶中国强制技术转让论丶美国重建中国论丶中国出尔反尔论丶加征关税有利论丶美国吃亏论可以休矣。其四，5月13日的中共中央政治局会议竟然要求"不断巩固党执政的阶级基础和群众基础"。

中美贸易战让习近平内外交困丶苦无出路，因此视重抓毛泽东的"阶级斗争丶一抓就灵"为救命稻草，把中共党内权斗丶中美冲突简化为阶级斗争，方便划分敌我阵营丶竖起箭靶，以动员同一阶级及组建统一战线加入斗争。

制裁参与侵害者个人和公司？

《纽约时报》发表文章《中国的奥威尔式宗教战争》，作者纪思道(Nicholas Kristof)说，在共产党统治下，对信仰的镇压曾有缓解，但如今无疑正在恶化。中国正在对穆斯林丶基督徒和佛教徒进行拘禁丶监控或迫害，其规模之大，是过去四分之三个世纪里在任何一个大国中所未见的。

作者认为，中国将穆斯林关入拘禁营--一位五角大楼官员称之为集中营--的行为，似乎是自犹太大屠杀以来规模最大的基于宗教的拘禁行动。大多数估计认为，中国新疆地区约有100万穆斯林被拘禁，不过五角大楼官员暗示，实际数字可能接近300万。藏传佛教也遭受同样的残酷对待。最不寻常的是班禅喇嘛的命运，他是藏传佛教中仅次于达赖喇嘛的二号人物。真正的班禅喇嘛当年成了世界上最年轻的政治犯，历经一任又一任或改革派或强硬派的中国领导人，他和家人现在已被关押了24年。

文章说，我们不能改变中国，但我们可以对参与侵害自由的个人和公司实施有针对性的制裁--此外，我们当然可以为所有有信仰的良心犯发声。为他们争取自由，和寻求更多大豆出口一样重要。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 莱特希泽（Robert Lighthizer） 1947年出生，法学出身，1970年代在华盛顿当律师，先在律师事务所，后在美国参议院为共和党人作法律顾问。1983年起在里根政府任美国贸易副代表。之后30年当经济律师，为美国海外企业提供税务与贸易咨询。莱特希泽对世贸组织和多边协议持批评态度，并多年抨击中国政府的经济路线。特朗普就职后，莱特希泽任美国贸易代表。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 库德洛（Larry Kudlow） 71岁，此前在纽约的联邦储备银行任职，在里根政府任白宫经济顾问。库德洛对特朗普中国政策的影响力估计并非决定性的。库德洛被认为是自由贸易的捍卫者，并且显然难以与强硬派莱特希泽和纳瓦罗抗衡。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 纳瓦罗（Peter Navaro） 1949年出生，经济学者，哈佛大学博士，曾在加州大学任教。特朗普任下，纳瓦罗出任新成立的白宫国家贸易委员会主席。被认为是对中国的尖锐批评者，曾撰写《致命中国》（Death by China）以及《即将到来的中国战争》（The Coming China Wars）。支持对中国进口产品征收惩罚性关税，并以此作为对华强势政策的中心部分。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 白邦瑞（Michael Pillsbury） 被特朗普称之为中国问题权威专家。任华盛顿保守派智库胡德森研究所中国战略中心负责人。自尼克松任下担任多个政府职务，与中国打交道。里根和老布什任下，为五角大楼担任顾问。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 姆努钦（Steven Mnuchin） 美国财长，被称为“全球化支持者”和“华尔街派”，被认为不再拥有决定性的影响力。曾任职高盛投资银行，支持自由贸易。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 刘鹤 中方代表团最为人所知的面孔，被认为是习近平最信任的经济政策顾问。1952年出生，经济学者，曾在北京的人民大学及美国的哈佛大学就读。自1980年年代，其重点是宏观经济和工业领域的发展。曾在国家计划委员会负责产业政策。1990年代初起参与制订五年计划。多年在中共中央委员会财经小组任职。2017年起任中央政治局委员。2018年被任命为国务院副总理。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 易纲 1958年出生，任中国央行行长。曾在北京大学就读，在美国伊利诺伊大学获博士学位。2018年3月出任央行行长前，负责中国外汇储备的管理等。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 宁吉喆 1965年出生，2015年出任国家发改委副主任，2016年起兼任中国国家统计局局长。 作者: Thomas Kohlmann



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