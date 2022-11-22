墙外文摘：习近平外交失去关系建构机会

（德国之声中文网）台湾“上报”发表评论《习近平既被动又为德不卒的外交魅力攻势》，作者汤名晖认为，习近平在外交出关后的连续行动，原本可能是中国重拾魅力攻势的开端，却受限于政治姿态而为德不卒，失去从自疫情以来难得的社会性的关系建构机会，仍被动地受制于美国主导的国际秩序。

文章说，由于美中之间的权力差距和国际制度的既存脉络，11月份连续三场国际盛事仍由美国决定核心议程，使得中国在大国关系的发展上难以有所突破。综观乌俄战争、气候变迁、全球经济与粮食危机，甚至是两岸关系，美国都具备展现权力与公共财的优势，中国在权力格局被动之余，亦难以提出更具规模的替代方案，甚至连自身的贸易问题也未能有效对话。中国面对无法主导国际制度的现实，只能间接施压美国的盟邦以“避实击虚”的方式表达不满。

作者认为，自从新冠肺炎疫情以来，有限的线下外交活动未能妥善推动美中关系和全球发展倡议，这些问题或将在外交出关后呈现新的方向。领导人展现出的强硬态度或许能给予第一线外交人员作为坚实的支撑，但也有可能导致前线人员起而仿效作为表态效忠的宣示，最终仍无助解决实质性问题。出关外交展现的被动与为德不卒，大议题无从掌握主导性，并且侧面找小国施压，徒然浪费彰显大国威信的出关的机会，沦为一场只能对中国国内宣传的魅力攻势。

共军武力犯台的计划与变化

台湾“风传媒”发表文章《中共短期内会武力犯台吗？》，作者揭仲认为，中共虽然对目前两岸的情势感到不满，但短期内把武力犯台列为优先选项的可能性还是偏低。原因除了现阶段、尤其是在2024年年底前共军还无法具备武力犯台速战速决的能力外；更重要的是中共高层对国家目标的追求，使其还不会在台湾问题上轻率地诉诸军事手段。

作者认为，虽然短期内武力犯台还不会成为北京的优先选项，但共军在中共二十大后，与2027年中共二十一大前，仍将在北京对台政策上扮演极为显著的角色。共军在台湾问题上所担负的任务，主要还是借由武力来宣示立场、维持压力以收抑制台独之效、防止在台湾问题上陷入战略劣势并累积未来解决台湾问题的战略优势，和在必要时支援“强制外交”等。

文章说，共军这些举措已导致两岸海空兵力短兵相接的可能性大增。若过程中发生涉及两岸军机军舰的意外，则在两岸官方严重缺乏互信、官方沟通管道几乎不存在、民间对立气氛不断上升，又不存在任何军事危机处理机制的情况下，任何一桩意外事件都很可能导致紧张情势迅速螺旋上升、升高为军事冲突，甚至引发各方始料未及的战争。

台湾“不投降承诺书”运动的意义

台湾民间团体在九合一选举前发起的“不投降承诺书”，邀请参选的政治人物以签署行动宣示抵抗意志、不向中国侵略者投降。新加坡“端传媒”发表文章《为台湾民团发起签署“不投降承诺书”进行辩证》，作者宋承恩指出，国际间众多分析显示，中国追求其“伟大复兴”的“百年马拉松”，与自由民主国家进行“长期博弈”以争夺世界霸权，并以“收复台湾”作为立即下一步的目标，已经非常清楚。由其加大军事预算支出、持续扩张军备，并积极对外推行侵夺等具体行动，更是佐证。台湾对中国，没有任何安全威胁。但另一方面，台湾主权的存续、台湾民主政体之存在，对于中国共产党的统治，即造成威胁。这部分不是接受任何政治公式，也不是“坚持中华民国”，所能化解的。

九二共识30年 30位台湾人这样看“统一”

文章说，台湾所遇到的，还包括中国以国家力量对台湾的分化与制造对立，加剧意见的分歧、公共讨论的固化（entrenched）、共识的不易形成与议题被导引朝有利中国论述的方向。中国对内严格管控意见表达，但同时对外输出外宣与错假讯息，破坏与颠覆民主。台湾社会对于中国威胁及如何防御自己，目前存在似乎无法弭平的分歧，部分的原因也出于极端化与中国对民主的破坏。

作者认为，尽管存在障碍，在可预见的未来将继续存在，“不投降承诺书”在现时的重要性，却不受减损。这个运动正面面对台湾所面临的安全威胁，并将不可或缺的解方诚实地与民众沟通，在民主程序中尽可能地争取最大程度的支持。

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