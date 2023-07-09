墙外文摘：习近平和普京，友谊的小船说翻就翻吗？

有评论认为，在瓦格纳事件之后，习近平仍然没办法彻底抛弃普京。他在这段关系上投入了太多，而且俄罗斯对中国仍然有用。但他们在西方引起如此多担忧的兄弟情可能已经到顶了。
（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《习近平和普京的兄弟情可能已经见顶》，作者Ryan Hass认为，在瓦格纳事件之后，习近平押在普京身上的赌注看起来不是那么稳妥了。习近平没办法彻底抛弃普京。他在这段关系上投入了太多，而且俄罗斯对中国仍然有用。但他们在西方引起如此多担忧的兄弟情可能已经到顶了。
作者指出，虽然长期以来都有迹象表明，中国领导层并非完全支持普京的战争，但在冲突之初，中国希望它能将美国的注意力从亚洲带走，而中国一直寻求扩大在亚洲的影响力。然而这并没有成为现实。相反，自乌战开始以来，美国及其亚洲盟友在中国周围建立了更强大的军事存在，如今在限制中国获取关键技术方面也更加团结。普京一意孤行。
但中国现在意识到，乌克兰的持久战可能进一步威胁俄罗斯这个伙伴国，并损害中国自身的外交政策议程。中国有理由在此前对战争原则的模糊表述上更进一步，利用自己对俄罗斯独特的影响力，敦促实现停战。
作者说，俄罗斯的问题也让习近平在台湾问题上的谋划变得复杂。乌克兰战争表明了两件事：只靠军事力量不能保证打胜仗；而打不了胜仗就可能招致领导层权力受到挑战。面对此等情形，通过愈发好战的举动引发台海战争，对习近平来说下场可能是灾难性的。
台湾"上报"发表文章《王毅有所不知，欧美人没有分不清中日韩台》，作者李濠仲指出，中国外交部长王毅在青岛会"2023年中日韩合作国际论坛"的种族主义言论引起哗然，但是，他所谓"欧美国家分不清中日韩"，若指的是欧美人对亚洲人的容貌辨识力不足，经验上或许如此（亚洲人对西方人不也是），但就欧美人对这三个国家的评价，其中差异化却早各有定见，甚至在近年因中国对台湾的压迫愈显台面化下，欧美人也渐渐进一步厘清了中国人和台湾人的不同。中、日、韩、台并没有如王毅所说，因为肤色、容貌近似，就造成欧美人的混淆。
文章举例说，今年初，盖洛普民调公司曾发布"美国人对中国好感度"最新调查，结果中国人在美国民间的声誉降到1979年（中美建交）的新低，好感度仅剩15%。且自2018年以来，累计下降了38个百分点，有超过八成的美国人对中国持负面看法，有45%的表态是"非常负面"，39%是"负面"。同一时间，美国人对台湾的好感度却又创新高，达到77%，是自1996年（第一次台海危机）后，历次追踪数值的最高值。中、台不只人长得像，连语言几乎都一样，但在美国人心中的评价却完全两回事。
此外，根据"YouGov评级"2020年所做"美国人最喜欢哪些国家？"调查，东亚方面，当时美国人对日本持正面观感有58%，对韩国持正面观感有48%，对中国持正面观感只有18%，和对俄罗斯（19%）、北韩（12%）的水准差不多。在这份调查中，不只没有如王毅所说"欧美人分不清中日韩"，且真正被视为和中国一挂的，其实是俄罗斯和北韩。
作者说，即很多中国人移民美国，从来不是想靠头发染黄或隆尖鼻子变成美国人，他们寄望的是到了美国之后，可以藉美国的教育资源、法律保障、社会体系，得到一个更有尊严、人性的生活，他们根本不必"变成美国人"，就能得到在中国所没有的人权、自由和平等。
台湾"风传媒"发表文章《中共"惩越战争"─未来对台可能的用兵模式》，作者李志尧指出，中共政权素来具有强烈的民族意识，历次对外界用兵都牵涉到领土主权问题，如1950年的韩战及1969年的珍宝岛之战分别和美、苏两国正面交锋；1955年初的大陈岛之战，更是紧接在台湾和美国签订军事协防条约（1954年12月）之后；1979年2月的"惩越战争"，则是紧接在越南和苏联签订军事同盟条约（1978年底）之后，显示中共对领土主权争议态度非理性且不可预测--不惜冒军事上极大的风险而孤注一掷。
文章说，综观中共对越南的战争性质上分析，毫无疑问这次的"惩越战争"，基本上应当属于一种试探性及威慑性的有限战争，我们亦可由这次战争中北京领导高层的决策间，理出其对外用兵的行为模式--警告、试探、布局、攻击与和谈。目前中共对台军事施压是向美国想重返台湾意图提出警告，机舰绕台是试探台湾军方反应欲把台海内海化，显示中共正在为一场局部、有限、非核的战争预作布局。换言之，不管两岸最后会不会打，中共刻正依其惯采的用兵模式积极地经营台海这个战场。
作者认为，中共深知若欲使力量平衡发生决定性的改变，奇袭是主要的选项，大规模之奇袭一向是共军在开战初期的惯用战法，如1950年韩战、1962年中印战争、1979年"惩越战争"都是如此。假使中共决意对台动武，很可能会猝然发动奇袭，以提高武力犯台的成功公算。
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