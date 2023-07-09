墙外文摘：习近平和普京，友谊的小船说翻就翻吗？

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《习近平和普京的兄弟情可能已经见顶》，作者Ryan Hass认为，在瓦格纳事件之后，习近平押在普京身上的赌注看起来不是那么稳妥了。习近平没办法彻底抛弃普京。他在这段关系上投入了太多，而且俄罗斯对中国仍然有用。但他们在西方引起如此多担忧的兄弟情可能已经到顶了。

作者指出，虽然长期以来都有迹象表明，中国领导层并非完全支持普京的战争，但在冲突之初，中国希望它能将美国的注意力从亚洲带走，而中国一直寻求扩大在亚洲的影响力。然而这并没有成为现实。相反，自乌战开始以来，美国及其亚洲盟友在中国周围建立了更强大的军事存在，如今在限制中国获取关键技术方面也更加团结。普京一意孤行。

但中国现在意识到，乌克兰的持久战可能进一步威胁俄罗斯这个伙伴国，并损害中国自身的外交政策议程。中国有理由在此前对战争原则的模糊表述上更进一步，利用自己对俄罗斯独特的影响力，敦促实现停战。

作者说，俄罗斯的问题也让习近平在台湾问题上的谋划变得复杂。乌克兰战争表明了两件事：只靠军事力量不能保证打胜仗；而打不了胜仗就可能招致领导层权力受到挑战。面对此等情形，通过愈发好战的举动引发台海战争，对习近平来说下场可能是灾难性的。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津：这不是政变 6月23日，普里戈津突然在社交媒体上发布消息称：俄罗斯国防部对瓦格纳佣兵团的后方营地发动了导弹袭击，瓦格纳兵团准备对此做出回应。不过，普里戈津只把矛头对准了国防部长绍伊古以及俄军总参谋长格拉西莫夫，暂时并没有针对普京本人。他说，"这不是军事政变，而是正义的进军。"

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 接管顿河上的罗斯托夫 6月24日，在俄罗斯南部城市顿河上的罗斯托夫，瓦格纳雇佣军宣布接管该地区的主要军事总部。普里戈津在那里发表视频称，他的人马正直奔莫斯科开始了“正义进军”，他还说“俄罗斯马上就会有一位新总统”。接着，俄罗斯检察院就“武装暴动”立案调查，该国安全局开始侦察普里戈津的下落。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 车臣武装也要介入 似乎箭在弦上。车臣地区领导人小卡德罗夫(Ramzan Kadyrov)6月24日表示，他的武装力量已经向"局势紧张的地区"开进，准备协助克里姆林宫平定瓦格纳佣兵团的反叛。他在社交媒体上写道："我们将尽全力维护俄罗斯的统一、捍卫国格。"

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普京：从背后捅来的匕首 面对“叛军北上”，俄罗斯总统普京发表电视讲话，"1917年，俄罗斯曾遭受了这样的打击，当时正值第一次世界大战。但胜利却被夺走了。各种政治冒险家和外国势力令俄罗斯人自相残杀，他们为了谋取私利撕裂了国家。我们不会让这种事再次发生。" 他称武装反抗是“背叛国家”，是从背后“捅过来的匕首”，“每个参与叛国的人都将受到惩罚”。但普京还说，瓦格纳士兵堪称“英雄”，是他们解放了乌克兰南部顿巴斯地区。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 莫斯科市进入“非常时期” 6月24日，当普里戈津的部队据称离首都还有200公里时，莫斯科实行了反恐行动模式的戒严。当局要求居民限制出行。莫斯科市政部门还下令，为了安全起见，取消周一的工作日，全市继续维持戒严状态。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 军车队突然掉头：不想“让俄罗斯流血” 然而，就在6月24日晚些时候，白俄总统卢卡申科突然发布声明称在俄罗斯总统普京的同意下，与普里戈津达成一项协议，瓦格纳雇佣军就此停止在俄罗斯各地的所有活动。普里戈津很快证实了这一协议，他说：“我们正在命令部队掉头，返回野战营地。”他还说理解这一时刻的重要性，并且不想“让俄罗斯流血”。至于对普里戈津的刑事追究是否取消，目前说法不一。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津其人 普里戈津于1961年出生于当时的列宁格勒，即现在的圣彼得堡。曾因抢劫罪和欺诈罪在苏联监狱服刑9年。出狱后，他在家乡做热狗食品车开始，成立餐饮公司康科德（Concord），为国宴提供餐饮。这类合作给他带来“普京厨师”的称号。2014年，普里戈津创立私人雇佣军“瓦格纳集团”。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 瓦格纳军团 瓦格纳雇佣军于 2014 年首次介入乌克兰战事，帮助俄罗斯非法吞并克里米亚半岛。2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，瓦格纳军团在乌克兰东部激战中的战斗力成为克里姆林宫的重要军事资产。兵源来自俄罗斯退役官兵、警察以及希望提前获释的囚犯，外国人除北约国家和乌克兰外，也可加入。其指挥官乌里金崇拜德国音乐家瓦格纳，这支军团因此而得名。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津不接受国防部领导 瓦格纳军团一直活跃在战争前线，如在巴赫穆特包围战中发挥过极其重要的作用。但是近几个月，普里戈津与俄军高层爆发了激烈争吵，认为国防部在巴赫穆特战役期间没有提供足够弹药补给，公开指责国防部长绍伊古（右）与总参谋长格拉西莫夫应该为瓦格纳佣兵团士兵的大量伤亡负责。6月以来，俄国防部要求雇佣军月底前签署协议服从指挥，这在普里戈津看来无异于缴械，矛盾进一步激化。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津在哪里？ 6月26日被普里戈津点名指责“无能”的俄罗斯国防部长邵伊古在电视露面，解说称其视察前线部队，不过时间和地点都没有没有交待。而人们更关心的却是普里戈津的下落，按照同白俄罗斯达成的协议，他应该前往那里。到了吗？他的新闻官告知，“普里戈津向大家问好。一旦能收发信息，他将回答大家的问题。”

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 多少人会跟他走？ 理论上他可以带走他的雇佣军士兵前往白俄罗斯。不确定有多少人会跟他走。 不过瓦格纳军团的生意遍及世界各地，利比亚、叙利亚、非洲多个国家以及拉美的委内瑞拉都是这支雇佣军捞金的地方。上战场的士兵据称每月可以拿到5000美元军饷。普里戈津自称军队仍有2.5万人，美国情报单位估计这个数字应该翻倍。



欧美人真的分不清中日韩台吗？

台湾"上报"发表文章《王毅有所不知，欧美人没有分不清中日韩台》，作者李濠仲指出，中国外交部长王毅在青岛会"2023年中日韩合作国际论坛"的种族主义言论引起哗然，但是，他所谓"欧美国家分不清中日韩"，若指的是欧美人对亚洲人的容貌辨识力不足，经验上或许如此（亚洲人对西方人不也是），但就欧美人对这三个国家的评价，其中差异化却早各有定见，甚至在近年因中国对台湾的压迫愈显台面化下，欧美人也渐渐进一步厘清了中国人和台湾人的不同。中、日、韩、台并没有如王毅所说，因为肤色、容貌近似，就造成欧美人的混淆。

文章举例说，今年初，盖洛普民调公司曾发布"美国人对中国好感度"最新调查，结果中国人在美国民间的声誉降到1979年（中美建交）的新低，好感度仅剩15%。且自2018年以来，累计下降了38个百分点，有超过八成的美国人对中国持负面看法，有45%的表态是"非常负面"，39%是"负面"。同一时间，美国人对台湾的好感度却又创新高，达到77%，是自1996年（第一次台海危机）后，历次追踪数值的最高值。中、台不只人长得像，连语言几乎都一样，但在美国人心中的评价却完全两回事。

此外，根据"YouGov评级"2020年所做"美国人最喜欢哪些国家？"调查，东亚方面，当时美国人对日本持正面观感有58%，对韩国持正面观感有48%，对中国持正面观感只有18%，和对俄罗斯（19%）、北韩（12%）的水准差不多。在这份调查中，不只没有如王毅所说"欧美人分不清中日韩"，且真正被视为和中国一挂的，其实是俄罗斯和北韩。

作者说，即很多中国人移民美国，从来不是想靠头发染黄或隆尖鼻子变成美国人，他们寄望的是到了美国之后，可以藉美国的教育资源、法律保障、社会体系，得到一个更有尊严、人性的生活，他们根本不必"变成美国人"，就能得到在中国所没有的人权、自由和平等。

中共军队会奇袭攻台吗？

台湾"风传媒"发表文章《中共"惩越战争"─未来对台可能的用兵模式》，作者李志尧指出，中共政权素来具有强烈的民族意识，历次对外界用兵都牵涉到领土主权问题，如1950年的韩战及1969年的珍宝岛之战分别和美、苏两国正面交锋；1955年初的大陈岛之战，更是紧接在台湾和美国签订军事协防条约（1954年12月）之后；1979年2月的"惩越战争"，则是紧接在越南和苏联签订军事同盟条约（1978年底）之后，显示中共对领土主权争议态度非理性且不可预测--不惜冒军事上极大的风险而孤注一掷。

文章说，综观中共对越南的战争性质上分析，毫无疑问这次的"惩越战争"，基本上应当属于一种试探性及威慑性的有限战争，我们亦可由这次战争中北京领导高层的决策间，理出其对外用兵的行为模式--警告、试探、布局、攻击与和谈。目前中共对台军事施压是向美国想重返台湾意图提出警告，机舰绕台是试探台湾军方反应欲把台海内海化，显示中共正在为一场局部、有限、非核的战争预作布局。换言之，不管两岸最后会不会打，中共刻正依其惯采的用兵模式积极地经营台海这个战场。

作者认为，中共深知若欲使力量平衡发生决定性的改变，奇袭是主要的选项，大规模之奇袭一向是共军在开战初期的惯用战法，如1950年韩战、1962年中印战争、1979年"惩越战争"都是如此。假使中共决意对台动武，很可能会猝然发动奇袭，以提高武力犯台的成功公算。

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