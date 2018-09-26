墙外文摘：习近平南巡白跑一趟？

（德国之声中文网）中国当局最近承认在新疆存在庞大的思想灌输营网络。《纽约时报》发表文章《中国为何承认新疆拘禁营网络》，作者RIAN THUM认为，共产党在过去的三十年里日益摆脱了明显的共产主义政策，而其领导人则日益鼓吹以汉族为中心的民族主义，并将党作为中国稳定与繁荣的最终保证，将这些概念概括为“中国梦”口号，以此将他们的统治正当化。

文章说，以汉族为中心的种族主义和伊斯兰仇视可能推动中国领导人将动乱归咎于维吾尔文化和宗教。但是，他们强行重新设计少数民族文化的努力背后，也表明他们需要提升自身合法性并解释他们对权力的控制。他们认为，新疆问题不是地方问题；而是对他们今天管理的整个系统的基础构成威胁。

中国经济有多景气？

最近在中国微博上流传着一张报纸照片，上面刊登了整版密密麻麻的企业清算公告，引发了人们对中国经济前景的担忧。台湾《上报》发表文章《低薪，过劳，高物价才是中国普罗大众生活常态》，作者李华说， 如今不少台湾朋友抱怨台湾经济的不景气，感叹低薪丶过劳丶高物价让生活品质下降。自从中国抛出“惠台31条政策”后，不少台湾人选择西进。他们也许不知道，今天中国的经济并没有他们憧憬中的那么好，低薪丶过劳丶高物价何尝不是中国普罗大众的生活常态。

文章说，一直以来，维持中国经济高速增长的动力来自所谓的“人口红利”，更通俗的讲法是用压榨劳工和忽视劳工权益换来廉价有竞争力的商品。几乎和改革开放同步实行的“计划生育政策”，让如今的中国面临少子化和老龄化的困境，今天的中国政府不再严格限制人口，反而开始鼓励民众多生孩子。作者认为，中国的民营企业毕竟不是共和国亲生的儿女，当年冲锋陷阵丶充当炮灰的是它，今天被兴师问罪丶蚕食鲸吞的也是它，中国政府如何避免陷入“竭泽而渔，则无鱼”的困境呢？

习近平南巡只是东施效颦

香港《苹果日报》发表文章《六四后有邓南巡，修宪后有习南巡》，作者李平认为，中共总书记习近平到广东视察四日，从中国官方媒体到香港媒体，多称之为南巡，刻意与中共元老邓小平92南巡比较或相提并论。这不只是抬举习近平，也过度美化邓小平。不要忘记，先有六四屠杀，西方制裁中国，中国改革开放濒临崩溃，后有邓小平南巡；先有修宪废除国家主席任期限制，美国启动对华贸易战，后有习近平南巡。无论邓南巡，还是习南巡，目的都是抢救中国经济丶挽救中共专制，更同样继续扼杀政治改革。

文章说，习近平南巡与邓的目的是一致的，既要延续自己的核心地位，又要延续中共的一党专政。官媒称，习近平自己在深圳揭晓了为何再次来广东的答案：“我们就是要在这里向世界宣示：中国改革开放永不停步！下一个40年的中国，定当有让世界刮目相看的新成就！”然而，口号代替不了行动，救不了股市丶化解不了民企的困境，也无法取信于世界。况且，避谈政治改革，避谈邓小平，更注定了习近平这次所谓南巡，只是东施效颦，就算在中共党史也会是风过了无痕。

梵蒂冈会与台湾断交吗？

台湾《自由时报》发表文章《亚洲的关注点转向教廷》，作者邓志强说，北京当局与梵蒂冈最近达成的复杂且微妙的协议，可能会对中国的未来与美中关系带来重大影响。梵中达成临时协议，也会影响台湾的地位。教廷目前并不承认北京，也是唯一一个仍然承认中华民国台湾的欧洲国家。许多人视此临时协议是为梵蒂冈将转而承认北京开路，教廷将成为自2016年以来，第六个转投中国怀抱的台湾前邦交国。若此，台湾将只剩下十六个邦交国，且无一位于欧洲。

文章说，在外交上密切参与教廷对中国的计划及作为两者皆攸关中国对待宗教与教友的方式，以及台湾的地位问题，或可成为美国和教廷外交往来的优先要务。曾担任美国堪萨斯州州长与国会参丶众议员，现为国务院国际宗教自由事务无任所大使的布朗贝克（Sam Brownback），有机会在推动此议题并确保该议题获得适当关注与政治力量方面，扮演重要角色。这是因为梵蒂冈与北京当局交往虽然很重要，却必须在更广泛的地缘政治背景下加以理解。人权原则，以及台湾国际空间的地缘政治考量，目前仍前景不明。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]