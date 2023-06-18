墙外文摘:习近平卖“芒果干” 中共大限不远?

（德国之声中文网）"芒果干"是台湾选战时网民惯用的谐音词汇，意指借由激发"亡国感"来催票。台湾"上报"发表文章《习近平大卖"芒果干"究竟想干什么》，作者卓然指出，根据中共官媒的逻辑演绎下去，习近平心中的极端情况，大概是指中美终须一战，那么他的"最坏打算"又会是什么呢？六月五日习近平考察内蒙，召集干部开会再次强调极限思维，高唱他的双循环论调，声称饭碗要端在自己手里，"当别人不给我们开门的时候，我们还要自己能活下去，活得更好！"有了这个最高指示，各省市区领导于是大搞"退林还耕"、"水稻上山"等种种光怪陆离的运动，搞得民怨冲天。

文章说，习近平的亡国感应该不是杞人忧天，清零松绑后房市依旧奄奄一息，进出口双双大幅衰退，青年失业率攀高到20.4%已满足触发颜色革命条件，这些因子放在任何朝代都是大革命的火种，习近平再怎么昏庸，也该知道光靠科技维稳不可能高枕无忧。

很多人好奇中共大限何时到来。作者认为，其大限必与房市崩盘深度绑定。中共财政靠出售公有土地续命，但居民住房买的只是使用权而无所有权，等同于一次付给政府70年房租，到期归零，又可以再玩一次。而中国商品房制度是在1979年启动的，摊牌时刻不远了。人民一旦觉醒，就是中共崩解之时，习近平大概明白这点，在大限来前，找美国打一架，或许就是转移矛盾的最好选择。

"愿荣光归香港"？中共要捏死这只金丝雀

台湾"风传媒"发表文章《北京会毫不犹豫把金丝雀捏死》，作者顾尔德认为，"今日香港，明天台湾"这句话虽不必然要视为魔咒，但绝对是个警惕。最近香港政府禁播《愿荣光归香港》大动作就是个血淋淋的教训──为了不要听到鸟儿唱这道歌，不惜把鸟儿捏死。

香港过去之所以可以成为亚洲重要的金融中心、贸易中心，一个重要因素就是香港享有资讯自由，《港区国安法》实施后这项自由已遭限缩，如果再藉《愿荣光归香港》禁制令要胁国际网路平台，那将进一步减损香港做为国际商业大城的条件。难道北京不担心这个负面作用？作者认为，香港末代总督彭定康（Chris Patten）提供了一个解答。

彭定康在最近的一次座谈中说，与其把香港视为中国金鸡母，不如视为金丝雀。"我始终认为香港应该是在矿坑中的那只金丝雀，让大家知道一旦中国的势力越来越庞大，香港是否真的还能够维持这样的自由社会。"他在《香港日记》中写道："如果中共认定要把金丝雀捏死才能确保中共政权得以延续，难道他们还会有所犹豫吗？我向来觉得答案是不会。即使这样的恶行在东亚地区和全世界都观感不佳，他们也不会有所迟疑。"

王丹 (2019资料图)

"修复性正义"与社群责任

台湾民进党前政治工作者李援军指控王丹性侵，并在记者会上公开自己的经历。尽管他在台湾受到广泛的舆论支持，却在台湾以外受到大量的阴谋论攻击，评论其为 "共谍"、"共匪"，质疑他在六四前夕公布这件事是政治性攻击、想要抹黑六四。新加坡"端传媒"发表文章《面对性侵指控，公众应该 "疑罪从无"吗？舆论能保持中立吗？》，作者林愚波认为，中共确实会用"性丑闻"来作为抹黑异见人士的手段，但对王丹性骚扰的指控并非是第三方的空穴来风，也并非是在强权的逮捕和逼迫下去电视认罪的"被嫖娼"事件，而是来自当事人本人的陈述，且是不止一位当事人的详细陈述。无理由地将当事人描绘成"别有用心"，这是一种很典型的对性暴力经历者的诋毁，尤其是对在权力关系中处于低位的性暴力经历者的诋毁。这种诋毁，和中共动不动就将异见人士说成"境外势力"的逻辑，如出一辙。

文章说，针对性暴力事件，犯罪学家 Rashi Vidyasagar 倡导对"正义"的重新思考。她提出，我们所熟悉的正义通常是"报复性正义"，即个人必须为他所做的事情受到惩罚。正因为报复性正义是我们熟悉的唯一正义形式，有些人才会那么容易去怀疑性暴力经历者。因为在报复性正义面前，"疑罪从无" 很重要--即使让1,000 个被告逍遥法外，也不允许1名无辜者受到惩罚。但我们应该纳入 "修复性正义"（restorative justice) ，"修复性正义"不将罪犯视为天生的恶人，而是去检验社会环境如何使他变成一个罪犯，去检讨是什么样的文化使得性侵行为被鼓励，什么样的文化使得受害者常保持沉默。

在一项研究中，30位经历过性侵或家暴的访谈者讲述了她们对正义的看法：比起加害者的回应，她们更希望得到自己社群成员的承认和改正，因为正是旁观者的沉默、不作为、甚至指责受害者，助长了性侵和家暴。社群成员的不作为对她们来说是一种背叛，比犯罪者的罪行造成更大的伤害。可见，社群支持和"社群问责"（community accountability）对实现修复性正义至关重要。如今各个年轻一代的民主行动组织发表的声明，表示支持李援军、谴责性暴力、并要求王丹做出合理回应--作者认为这是社群支持、社群问责、达到"修复性正义"的第一步。

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