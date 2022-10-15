墙外文摘：习近平劫持了中共，还是中共劫持了习近平？

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《被中共“劫持”的习近平》，作者Kerry Brown说，习近平能够把这么多不容质疑的权力集中在自己手里，出乎一些人的意料，甚至是难以接受的。尽管所有的注意力都集中在习近平一个人身上，但他的人生、使命和政治归根结底都不是关于他个人的，而是关于中国共产党的。的确有个独裁者统治着当代中国，但那是习近平为之服务的中共，而不是他个人。而且，他和其他人一样，以一种奇怪的方式遭到这个政党的劫持。

文章认为，习近平能够在先辈进程的基础上再接再厉（维持中共统治）是他的幸运。但他也有自己的本事。人们曾认为互联网会给集权的威权统治带来威胁，但习近平的政府借助算法、人脸识别和大规模电子监控，更广泛地维护了中共的权力。中国在20世纪的大部分时间曾是技术落后的国家，它现在是世界上最先进的技术专制国家。

作者说，习近平引人注目的强势风格不都是关于他本人或他的个人目标、野心或自我价值的（尽管他可能无疑具有这些东西）。中国已经再次强大起来；习近平的唯一责任是不把这件事搞砸。这就是为什么他的领导班子如此不愿冒险，持异见者被如此强有力镇压的原因。新疆的系统性镇压是他痴迷于维稳的最极端表现，甚至不惜冒下国际批评和国内痛苦的风险。他毫不妥协的“新冠清零”政策也是出于这个原因。

习近平掌权这10年 老虎苍蝇一起打，建立个人权威 2013年，习近平在十八届中央纪委二次全会提出要「坚定不移惩治腐败、从严治党」，并且喊出「老虎、苍蝇一起打」的口号，随后中共展开了一系列党内整治运动。 2014年，前中共政法委书记周永康成为因腐败被捕的最高级别官员，被开除党籍、公职，判处无期徒刑，打破了自邓小平时代以来「刑不上常委」的潜规则。中国官方透露，从2012年12月到2021年5月，中国纪检监察机关共立案审查省部级以上领导干部392人、厅局级干部2.2万人、县处级干部17万余人、乡科级干部61.6万人；查处人数共计408万9000人。反腐运动除了打击腐败官员之外，也是习近平铲除政治异己的手段。

习近平掌权这10年 取消连任限制，加深个人崇拜 2017年10月的中共19大上，「习近平新时代中国特色社会主义思想」、「实现中华民族伟大复兴的中国梦」被写入党章。普遍认为，习近平在此时巩固了在党内的核心领导地位。隔年2018年第十三届人大一次会议正式批准修宪案，取消了邓小平时期定下的国家主席任期限制，为习近平在二十大后继续连任铺平了道路。 2021年公布的《中共第三份历史决议》再度加深了对于习近平的个人崇拜，《决议》写道：「党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位」。

习近平掌权这10年 习：脱贫胜利 李：6亿人月收入不到1000元 习近平在2012年出任最高领导人时曾宣布，消除贫困是他的首要施政目标。 2021年2月，他在全国脱贫攻坚总结表彰大会上宣告，「经过全党全国各族人民共同努力，脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫。」然而，世界银行对于「极度贫困」的标准是每人每天生活支出低于1.9美元，中国的标准略低于世界银行，约为每天1.7美元。经济学家胡星斗曾表示，如果按照联合国或世界银行标准来衡量，中国还有好几亿贫困人口。值得注意的是，中国国务院总理李克强曾在2020年表示，仅管中国人均年收入是3万元人民币，「但是有6亿人每个月的收入也就1000元，在一个中等城市可能租房都困难。」

习近平掌权这10年 提共同富裕，私企大佬成目标 尽管宣布脱贫成功，中国贫富差距的鸿沟却越来越大。为了调节此现象，2021年8月习近平在中央财经委员会第十次会议上提出「共同富裕」是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。该次会议强调要合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会。会议中也提到「三次分配」的规划，即在道德力量的作用下，鼓励富人捐赠，让资金流向相对贫困人群而实现社会收入转移。此后，多家私企成为中国政府打击的目标，私企大佬如阿里巴巴创办人马云、京东创办人刘强东等人纷纷宣布退居幕后，避免惹祸上身。

习近平掌权这10年 整治房地产业，打击教培行业 近几年，中国政府开始采取对资本敌视和打压。在习近平「房住不炒」的口号下，北京开始采取实质性措施抑制房地产市场的畸形扩张。 2021年推出对房地产企业实施限制融资的「三条红线」，要求房企压缩负债，这导致以恒大为代表的一批地产开发商陷入巨大的债务危机，也使以往热络的房地产投资市场明显降温。 2021年7月，中国政府推出「双减」政策整顿教培行业：严禁教培机构资本化运作，规定现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构，被视为宣告教培行业的「死刑」。教培领军企业新东方和好未来的股价，分别暴跌超过80%和90%。

习近平掌权这10年 新冠疫情：从最初掩盖真相到强硬清零政策 2019年末，新冠疫情首先在武汉悄悄扩散，当局在疫情初期试图隐瞒消息。武汉市中心医院医生李文亮曾在私人微信透露可能是SARS病毒，并且质疑当局「没有人传人」的说法。他随后遭到上级约谈、被央视新闻报导成「传播谣言」，却在一个月后死于新冠肺炎。如今，在全球疫情肆虐两年多后，大部分国家逐渐恢复正常生活，但习近平仍强调，中国防疫将继续坚持「动态清零」。中国一再出现大中城市全城被“静态管理”，动辄数千万居民处在被封锁的状态，经济发展也严重受到防疫政策影响，2022年第二季度GDP同比增长仅0.4%，创下两年来的新低。

习近平掌权这10年 从铜锣湾书店事件跨境抓人到国安法砸毁香港一国两制 2016年，香港铜锣湾书店5名书店股东及员工突然失踪，其中书店经营者李波事后证明在香港被抓，引起舆论对于「内地执法人员跨境抓人」的不满。三年后，香港2019年爆发反《逃犯条例》修订草案运动，民众发起的示威游行遭到香港政府镇压。一年之后，中国人大2020年表决通过了《香港国安法》，批评政府的人士将有可能被冠上「颠覆国家政权」的罪名，多间香港新闻媒体遭到警方调查或主动宣布停止运作。习近平今年会晤新任香港特首李家超时表示，今年适逢香港「回归祖国」25周年， 「尽管经历了许多风雨挑战，但『一国两制』在香港的实践取得了举世公认的成功。」事实上，在批评者眼中，「一国两制」、「港人治港」等自治方针如今只剩下口号。

习近平掌权这10年 从新疆再教育营海外曝光到人权理事会出台报告 中国政府长期以来称，须以严厉手段打击新疆的“分离主义、极端主义和恐怖主义势力”。习近平2014年访问新疆就曾说过：「对暴力恐怖活动，必须保持严打高压态势，先发制敌，露头就打。」自2017年起，新疆大规模设立「再教育营」，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象，后来国际媒体的报导逐渐揭示有关营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。中国至今仍否认新疆再教育营存在，称这些机构为杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能的职业技能教育培训中心。 2022年8月，联合国人权高专办公室发布了报告，称中国在新疆对维吾尔人及其他少数民族实施酷刑的指控是可信的，并提到中国可能犯下反人类罪。

习近平掌权这10年 大国外交：一带一路从大张旗鼓「撒币」到问题重重 中国政府于2013年开始倡议并主导被称为「一带一路」的跨国经济带，其范围涵盖了历史上的陆上和海上丝绸之路。这也是习近平所提出的「大国外交」的一部分 ── 将自身明确定位为世界上具有影响力的大国，与开发中国家发展经济合作伙伴关系。中国政府称一带一路倡议「旨在加强区域互联互通，拥抱更美好的未来」，至2021年为止，已对163个国家总计投资8430亿美元。但近年来此倡议却遭到不少批评，一些西方国家称之为「债务陷阱外交」，例如斯里兰卡和黑山便因为积欠中国高额贷款，而陷入债务危机。中国政府慷慨援助外国、免去穷国债务，则被一些人戏称为「大撒币」。此外，输出中国工人到海外大量兴建基础建设，也引起生态和人权等相关争议。

习近平掌权这10年 中美关系恶化：从贸易战到芯片战 2018年，时任美国总统特朗普宣布对中国进口商品征收大规模关税，其理由是中国窃取美国智慧财产权。接下来几个月，美国和中国互相对从对方国家进口的商品征收高额关税，中美贸易战开打。习近平当时曾称，中国希望与美国达成贸易协定，但中国不怕打贸易战，如有必要中国会「反击」。 2020年1月，中美代表在华盛顿签署第一阶段经贸协议，中国除了承诺将在未来两年扩大进口美国商品外，也承诺将进行一系列实质性改革。美国方面则除了少部份关税有所降低，大部份维持不变。拜登上任后继续延长对华加征关税。今年8月，拜登签署《芯片法案》策进美国半导体产业发展。9月，美国政府宣布禁止芯片公司英伟达和AMD出口高阶AI芯片至中国。美国商务部表示正在审查其他有关中国的政策和做法，「防止先进技术落入坏人之手」。

习近平掌权这10年 对台政策：中国人不打中国人，但不放弃使用武力 习近平多次公开表示：坚决反对「台独」分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的「台独」势力留下任何空间。 2019年，习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上表示「中国人不打中国人」，愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。 2022年8月，美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。解放军还宣布，往后将常态组织台海方向战备警巡。

习近平掌权这10年 宣称中俄没有合作的『禁区』 2019年，中俄关系提升为新时代全面战略协作伙伴关系。自乌俄战争以来，中国至今一直拒绝谴责俄罗斯，而直指美国和北约挑起冲突。如今各国对俄罗斯实施抵制，中国反而渔翁得利，从俄罗斯购买了大量低价石油。在今年俄罗斯入侵乌克兰的几周前，习近平在北京接待了普京，期间双方发表了一份联合声明，反对北约东扩，还称「两国友谊没有界限，没有合作的『禁区』。9月14日至16日，习近平在新冠疫情之后首度迈出国门，飞往中亚出席上合组织峰会，当然也和普京会了面。

习近平掌权这10年 中印关系从高点跌到谷底 中国和印度相互接壤，自1962年印中边界战争以来，印度便对中国长期有着不信任感。但在习近平掌权之后，中印将 2014年定为「中印友好交流年」并发表《关于构建更加紧密的发展伙伴关系的联合声明》，接下来连续数年，习近平每年都和印度总理莫迪进行至少一次会面。 不过，2020年中印两国部队数度在两国边界附近的加勒万河谷发生冲突，造成双方人员伤亡，后续在两国官员进行数轮会谈之后，事件才逐渐平息。期间，印度政府宣布禁止民众使用中国手机应用程序、印度全国贸易商总会呼吁全国抵制中国货。近两年，中印双方关系仍因边界纠纷而处于谷底。尽管习近平和莫迪皆出席了本月的上合组织峰会，但双方并未如外界预期一般在峰会期间进行会晤。

习近平掌权这10年 欧盟称习近平「转向独裁」 默克尔任德国总理期间，德中经济交流大幅增加。 2021年默克尔卸任德国总理前，中国官媒称默克尔为「中国人民的老朋友」。与此同时，中国同其他欧洲国家互动也非常热络：在「一带一路」倡议下，中欧之间大幅提升铁路货运量；中国企业在欧盟国家投资基础建设工程、收购经营不善的公司。此种友好局面近年逐渐产生变化，2019年欧盟宣布将中国称为「制度性竞争对手」。 2020年，中欧完成投资协定谈判，但由于中国的人权争议而被欧洲议会无限期冻结。 2021年，欧委会主席冯德莱恩指出：「欧中之间存在根本分歧，无论是在经济制度与应对全球化上，民主与人权上，还是在与第三国打交道上。」该文件也强调，习近平「转向独裁」引发欧盟严重关切。欧盟在今年中欧峰会之际对中国喊话：「希望中国即使不支持我们（对俄罗斯）的制裁行动，也至少别对其加以破坏。」不过，习近平仍高调展现和普京的友好关系。

习近平掌权这10年 南海筑岛礁建军事基地 2015年，菲律宾向中驻菲使馆提出外交抗议，要求北京停止在距离菲律宾仅有135公里的填海造陆活动。华盛顿智库公布的图像显示了中国自2014年以来在南沙群岛的填海造陆进展，其中包含建设可供轰炸机起降的跑道、人造新岛等。接下来几年，中方继续进行扩建工程。中国官媒《人民日报》2017年底刊文称「南海岛礁的面貌焕然一新」。同年度的一份智库报告指出，中国在南海岛礁上又兴建了飞机库，地下仓库，导弹发射井和雷达等设施。 今年3月，美军印太司令阿奎利诺表示，中国至少有3座南海人造岛礁已完全军事化，中国外交部发言人汪文斌对此回应，中方「在本国领土上部署必要的国土防御设施，是主权国家的当然权利」。然而，2015年习近平与前美国总统欧巴马会谈时曾称，中国在南沙群岛工程，「不是以他国为目标或给他国造成影响的活动」，中国「没有追求军事化的意图」。如今中国官方宣布完成南海岛礁军事化，与过去习近平之言背道而驰。

习近平掌权这10年 战狼外交：激起中国民族主义情绪 与过去几十年素来温和的中国外交官们相比，自从川普出任美国总统，中美贸易战开始之后，中国外交官在国际间的作风渐渐转为强硬的「战狼式外交」。 「战狼」一词来源于2015年中国的一部同名电影，剧中一些台词如「犯我中华者，虽远必诛」成功点燃了中国人的民族主义情绪。路透社2020年的一篇报导称，有中国外交官证实习近平曾指示，面对中美关系恶化等国际挑战，外交官们必须立场强硬地展现「斗争精神」。有学者认为，与其说是借战狼姿态维护国家尊严，不如说是想表演给国民看，展示中国不好欺负的形象。政治评论员邓聿文指出，以前中国总被骂软弱外交，故如今外交官们的「战狼外交」深受民众欢迎。国家的外交迎合国民喜好，使激化的民族主义情绪更加膨胀，却在国际间引起其他国家反感。

习近平掌权这10年 言论审查：微信敏感词87%与习近平有关 加拿大多伦多大学公民实验室2020年公布的研究显示，社交平台微信在新冠疫情开始初期屏蔽了大量敏感词，内容广泛，包括中国政府防疫措施、港澳台防疫工作、李文亮事件等。当中192组敏感词涉及中央领导层，其中87%与习近平有关，包括「习近平到武汉」、「习近平+疫情蔓延」等。该报告指出，中国领导人在疫情初期强调「牢牢掌握新闻舆论的领导权」，一方面是为了减低公众恐慌，另一方面是避免领导人尴尬，维持中央政府的威信。

习近平掌权这10年 监控密度居世界之冠，社会事件仍频传 2022年6月，《纽约时报》公布的调查报告称，中国政府正透过手机和监控取得公民个资以稳固政权。中国也连续数年蝉联监控摄像头密度最高的国家，全球近10亿个监控摄像头中，有一半以上在中国。这些监控网和自2014年以来推动的「社会信用体系」紧密相连，以规范公共行为、惩罚「失信者」。习近平曾多次强调社会信用体系建设的重要性，表示要构建「一处失信、处处受限」的信用惩戒大格局。尽管看似布下了涵盖各个角落的安全网，社会事件仍时有所闻，今年发生的丰县铁链女事件和唐山烧烤店打人事件引起大众关注，这也暴露了社会弊端不是仅靠监控和社会信用体系就能根治的。



关于“五常委”的推估

中共中央政治局可能只有五常委，不是七或九常委的政治局常委会吗?台湾“上报”发表文章《中共二十大政治局常委组成规模变异的推估》，作者侍建宇说，如果政治局常委的规模维持七人，或甚至扩大变成九人，可以被诠释或推测成，一方面可能习近平还是愿意与其他派系共享权力，另一方面更可能的是，习近平要扮演袁世凯的角色，居高临下。就像民国初年当时有直系和皖系之斗，但是他们不能，也没有资格挑战袁世凯。

但是如果政治局常委缩小，变成五人，作者认为，那就变成是一个权力集中的战斗小组。这就可能有两个意涵：表面上看，习近平大权在握，可以呼风唤雨为所欲为；但是，从另外一个方面来看，也等于是一个中共权力高层妥协。一个例外之举，目的是让习近平连任来完成某些特殊任务，那些之前中共领导人想做或不敢作的事情，例如像是中美决裂后的“武统台湾”。换句话说，五人小常委会这是一种“破格”，如果习近平没有完成些任务，也就没有未来，没有二十一大再连任的机会。

文章说，七人或九人的政治局常委名单可以再派系分赃与对决，人选丰富。但是五人常委名单，推估与传出的版本就是：习近平、汪洋、李克强、丁薛祥、胡春华，常委职务只剩总书记、总理、人大、政协、书记处书记。习与丁主导，汪与李监察，胡扮演“储君”学习的角色。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



台湾维持现状就能满足习近平吗？

一群美国知名学者最近提出，华盛顿一方面在对中国进行“可信的威胁”的同时，也要强调要给出“可信的保证”。台湾《新新闻》发表文章《台湾“不独”，习近平真的就“不武”？》，作者顾尔德提出疑问：美国提出的“可信的保证”真能满足习近平的雄心企图吗？

顾尔德指出，台湾总统蔡英文从2016年上任至今，历次国庆演说中都重复宣示不会改变现状，也一再表达愿意和北京协商对话。北京从她上任第一年就定性她是台独，至今还是不愿与蔡政府对话。从历来北京对“一个中国”的解释可发现，北京是不接受“各自表述”的一个中国，只接受中华人民共和国代表的一个中国。因此，若台湾接受“一个中国的九二共识”，就不会有中华民国，北京更有正当性要台湾接受香港模式的“一国两制”。换言之，这将改变现况而非维持现况。

文章说，今年8月北京已改变了一次台海现状，如果华府更节制、不侵犯北京核心利益，自以为就可以取信于北京，北京会不会利用华府的“保证”，进而更大胆地单边改变现状？以前常说“台湾不独，中国不武”，但蔡英文上任以来强调维持现状，中国武吓却日益剧烈。日后如果拜登保证台湾“不独”，习近平就真的“不武”？还是让他有更多时间可以准备动武？美国没有给出明确的回答。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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