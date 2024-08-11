墙外文摘：习近平为什么抓了自家“白手套”？

《纽约时报》记者傅才德指出，中国最有名的企业家马云也逃不脱中国的政治系统。更重要的是，全世界的系统，律师、金融系统、官员、银行，还有证券公司，他们都在支持中国“白手套”秘密地控制公司。

（德国之声中文网）由记者袁莉主持的“不明白”播客邀请《纽约时报》记者傅才德（Mike Forsythe）谈最近发表的报道《揭秘马云和“明天系”肖建华的隐秘商业联系》背后的故事。傅才德指出，已被判刑入狱的肖建华曾经是太子党的金融顾问，帮助他们买卖资产还有把他们在国内的人民币的资产转到国外，所以他跟各种各样的领导人很密切。他有一个帝国，叫“明天系”，就是他们的，是一个国内的帝国，控制了很多银行、保险公司，还有证券方面的公司。他是非常有权力的一个亿万富翁，因为他跟很多领导人的亲戚有关系，比如习近平的母亲齐桥桥和姐夫邓家贵。齐桥桥要出售一些资产的时候也是用肖建华的服务来卖一些资产。还有李伯潭，贾庆林的女婿，也是跟肖建华一起投资。傅才德和袁莉分析认为，肖建华的被抓是因为习近平可以控制他，并用他所掌握的秘密来威胁政治对手。

傅才德在谈到这类报道的价值时说，我们从中可以看到连中国最有名的、最可以羡慕的企业家，连这个人都不可避免中国的政治系统。更重要的是，全世界的系统，律师、金融系统、官员、银行，还有证券公司，他们都是支持秘密地控制公司。这全部的系统支持肖建华用这些白手套来秘密地投资马云的公司，还有秘密地控制好几个在香港，还有其他的地方，还有在中国国内的一个公司。“It takes a village”（这需要整个村庄的支持）。他认为这些金融系统有一个village（村庄）来支持肖建华这样的人来继续秘密地控制很多公司。

奥运话题与中国审查

美国《外交政策》杂志发表文章《奥运会对中国意味着什么》 ，作者潘文（John Pomfret）指出，巴黎夏季奥运会开幕式在中国社交媒体上引发了热议，但一天后讨论就被审查压制。在过去十年中，尽管中国公众对LGBTQ群体的接受度有所提高，但中国当局对LGBTQ群体的态度却越来越排斥。奥运会与中国的国家复兴和现代化道路密切相关，还与男性气概、民族主义和权力理念紧密相连。

文章说，奥运会在中国引发广泛的公众讨论，但是存在审查红线。例如，由于网球运动员彭帅指控一位中共前高官性骚扰，此类话题受到限制。尽管一些运动项目成为了备受关注的反腐调查对象，但与中国国际形象密切相关的国家奥运训练系统却基本未受影响。国际奥委会（IOC）和其他体育机构允许中国自行调查其丑闻，最终往往产生不可置信的无错宣告。

潘文认为，中国公众希望为自己的国家感到自豪，包括在竞技场上。但他们也希望有一个繁荣的经济和更多的对外开放——而这在后习近平时代看来都不太可能实现。

地方政府与信息控制

关注中国话题的美国网站“中参馆”（China File）邀请专家讨论中国食品安全问题，传媒研究者班志远（David Bandurski）指出，在过去十年里，不仅是关于食品安全的问题，几乎所有与公众直接相关的报道都受到限制。

班志远说，无论我们对食品安全现状有何评价，可以肯定的是，在专业报道和透明度方面，中国的信息标准是世界上最差的之一。习近平上台以来，巩固了领导层对社会各个方面的控制，确保最专业化的媒体也必须俯首听命。他强调媒体的职责是服务于党。然而，随着对权力的集中，中国各地的地方政府在如何报道突发事件方面被赋予了更大的自主权。在许多情况下，现在的地方县、市政府或其警察部门有权控制信息发布，即使他们有各种理由隐瞒信息，仍然被视为“权威”新闻来源。这种情况下，我们经常看到新华社等国家级官媒完全依赖地方媒体发布的报道——这是掩盖真相的完美配方。

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