墙外文摘：习近平为了战备而重塑社会

（德国之声中文网）台湾《风传媒》发表文章"配合清零到何时vs.究竟何时打台湾"，作者吴鲲鹏认为，很可惜，中国两次从人口到人才，从集权到分权，从强制劳动到自由劳动的窗口期被完美错过。一次是1989年，一次是2008年。第一次，他们枪杀了请愿的学生，第二次，他们情愿砸4万亿拉高房地产也不愿发展真的市场经济，这是现如今一切万劫不复的源头。

文章说，习近平就是21世纪的查理十世，完全没有自知之明，他的学习对象是毛泽东，这就是国内知识界常说的"毛"病不止，积恶成"习"，直到最近二十大"习以为常"，政治局常委全是习家班。不出意料的话，这人会不计一切后果的鲁莽行事，把中国带到末路，绑架14亿人为自己的鲁莽和愚蠢买单。这解释了目前为了战备而对社会进行的重塑，把人都关住了是为了一旦有大规模的国家行为时，方便管理。最难管的阶层密集的地方，就是如今防疫管控最激烈的地方，算的都是政治账，这个和医学没关系和经济发展没关系。

作者认为，病菌一旦成为战胜政治敌人和消灭异议分子的武器，岂肯轻易放手？1949化私为公，1979化公为私，2022再回到老路上，这次不是简单重复，是实现了数字化管理的回归，社会阶层的固化，管理之深，力度更烈。

美国应该放宽对中国学生的签证限制

《纽约时报》发表文章"美国应该对中国学生敞开大门"，作者Diana Fu认为，美国必须将与中国年轻人接触视为其外交战略的一个组成部分。它应该放宽对中国学生的签证限制，恢复交换奖学金项目，并积极吸引中国学生到美国学习。

文章说，自1989年中国军队镇压学生领导的天安门广场民主示威以来，中国共产党一直对年轻人保持警惕。他们在严格控制、 旨在灌输对党忠诚的"爱国主义教育"体系中成长，自习近平十年前掌权以来，这种教育势头越来越猛。然而，中国的年轻人仍然具有独立的特质。就在上个月习近平巩固其控制权的共产党代表大会于北京召开之前，一名显然孤身一人的示威者进行了抗议，反对习近平日益加强的专制主义。这一罕见的公开抗议很快遭到镇压。但美国和世界各地350多所大学的匿名中国学生在网上传播了抗议者的信息。

作者认为，中国成千上万最优秀、最聪明的人仍然是批判性的思考者。中国共产党的"爱国主义教育"旨在向该国的年轻一代灌输思想。美国的战略回应应该是确保中国学生能够接触到西方的自由思想和维护自由思想的机构，而不是把他们挡在门外。

台湾无人机国家队最大竞争对手就是中国

台湾《上报》发表文章"摆脱无人机红色供应链就从现在开始"，作者陈永昌指出，台湾无人机国家队最大竞争对手就是中国，现阶段全球地缘政治则出现前所未有的机会之窗。

文章说，中国制无人机大疆曾在俄乌战场现踪，被俄国前总参谋长赞誉为"现代战争的象征"。大疆公司在全球民用与专业用无人机市场市占率一度逼近八成，是挟中共官方扶持补贴低价掠夺国际市场的代表性企业之一。

作者认为，美中贸易战再加上肺炎疫情在在暴露美国本土供应链的脆弱性。以药品为例，高达九成五止痛药自中国进口，超过八成抗生素在中国生产。从传统制造业地铁车厢到最先进的电动车电池芯，中国鲸吞蚕食把持供应链例证比比皆是，无人机也难逃相同宿命。美国财政部长叶伦大声疾呼向相同价值观伙伴国家"友岸外包"，就是要拿回经济命脉主导权。摆脱红色供应链，属于现在进行式，并处于最困难的起步阶段。行政院长苏贞昌称，"宁可不要无人机表演"，对刚刚起步的台湾无人机国家队，无疑是一大打击。无人机供应链去中国化需要时间，更需要政府继续大力支持。

乌克兰战场上的大疆无人机

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