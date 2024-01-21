 墙外文摘：习近平不这么糟糕，中国经济也会遇到大麻烦 | 媒体看中国 | DW | 21.01.2024

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媒体看中国

墙外文摘：习近平不这么糟糕，中国经济也会遇到大麻烦

有评论认为，习近平开始变得像是一个糟糕的经济管理者，其任意干预的倾向——这是专制者惯做的事情——扼杀了民营部门的积极性。但即使习近平是更好的领导人，中国也会陷入困境。同时，“我们不要对中国的经济下滑幸灾乐祸，这可能会成为所有人的问题。”

诺贝尔奖学者：即使习近平是更好的领导人，中国也会陷入困境(资料图片)

诺贝尔奖学者：即使习近平是更好的领导人，中国也会陷入困境(资料图片)

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《中国经济遇到了大麻烦》，作者克鲁格曼（Paul Krugman，专栏作家、诺贝尔经济学奖获得者）认为，2023年，美国经济的表现远远超出预期，经历了无懈可击的通货紧缩，通胀率迅速下降，却没有付出明显的代价。但中国的情况却大不相同，几乎所有经济指标都表现不佳，除了官方公布的GDP增长了5.2%外。

文章说，习近平开始变得像是一个糟糕的经济管理者，其任意干预的倾向——这是专制者惯做的事情——扼杀了民营部门的积极性。但即使习近平是更好的领导人，中国也会陷入困境。长期以来，中国的经济模式显然已经变得不可持续。消费支出占GDP的比例非常低，这可能有多种原因。其中包括金融抑制——对储蓄支付低利息，并向受青睐的借款人发放低息贷款——这压低了家庭收入，并将其转移到政府控制的投资中；薄弱的社会保障网络导致家庭积累储蓄，以应对可能出现的紧急情况，等等。

克鲁格曼认为，中国必须做的事情似乎很简单：结束金融抑制，允许更多的经济收入流向家庭，并加强社会保障网络，让消费者觉得没有囤积现金的必要。这样，中国就可以减少不可持续的投资支出。但也有一些强大势力从金融抑制中获益，尤其是国有企业。

克鲁格曼表示对中国经济非常担心：面对经济困境，中国的凝聚力如何？中国是否会试图通过出口激增来支撑其经济，从而与西方推动绿色技术的努力背道而驰？最可怕的是，它是否会试图通过军事冒险主义来转移人们对国内困难的注意力？因此，“我们不要对中国的经济下滑幸灾乐祸，这可能会成为所有人的问题。”

香港司法违反国际人权标准

2024年，2019年香港反修例运动踏入五周年，运动中的部分被告已经服刑完毕，亦有不少人仍徘徊在各级法院。新加坡“端传媒”发表美国乔治城大学亚洲法中心相关报告的综述文章《止暴制乱的后遗症：大检控数据，解读反修例示威者的命运》（作者黎恩灏、托马斯．凯洛格和陈尊），整理运动的检控数据，并对背后的现象作出分析评论。

  • Proteste in Hongkong (Reuters/A. Abidi)

    从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去

    11.19 理大对峙持续 数百人出校被捕

    香港理工大学是示威者占据的五所大学中最后一所。警方已包围理大校园数日。11月17日（周日）夜，警方与示威者发生格外激烈的冲突。18日晚间，据称约600人离开理大校园，其中400人被立即逮捕，其余200名18岁以下未成年人则在登记身份后暂先回家。截至19日，据估计仍有约100人在理大校园内。

  • Hongkong High Court Proteste (picture-alliance/Zuma/M. Candela)

    从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去

    11.18 港高院判蒙面法违宪 人大次日表态

    香港高等法院18日判决，港府根据紧急法制定禁蒙面法属“违宪”，即违反基本法。判决认为，港府此次动用紧急法危及立法会的立法权，此外，禁蒙面法对民众基本权利的限制“超乎合理所需”。19日，中国全国人大表态称，香港法律是否符合基本法，只能由全国人大常委会做出判断和决定。国务院港澳办称此判决“公然挑战”全国人大权威。

  • Hongkong Proteste Sai Wan Ho Ausschreitungen (Reuters/Cupid Producer)

    从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去

    11.11 警察再开枪 路人被焚

    11月11日在香港西湾河地区，一名警察在追捕示威者的过程中开枪，击中两名示威者。这是自10月1日国庆节示威中警方开枪打伤一名学生后，第三次有人在冲突中被警方开枪击中。同一天在马鞍山，一名男子疑因与政见不同者发生口角冲突，当街被人泼洒易燃液体点火烧成重伤。

  • Hongkong | Gedenken an getöteten Studenten (Reuters/Tyrone Siu)

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    11.08 港科大生堕楼后身亡

    香港科技大学学生周梓乐11月4日在将军澳示威活动期间，从停车场堕下重创。昏迷超过四天后，22岁的周梓乐于8日不治身亡。香港各界哀悼的同时，警方被质疑阻碍救护车到达现场，导致延误救援。但警方否认阻挠救援的说法。

  • Junius Ho (picture-alliance/AP Photo/Kin Cheung)

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    11.06 何君尧遇刺

    11月6日，香港建制派立法会议员何君尧（8月12日资料图片）在进行拉票活动时，被一名男子拔出利器刺伤。事件中，何君尧的两位同事也受伤。何君尧当晚发文说，候选人竟然受到凶徒蓄意的袭击，"是香港区议会直选上黑色的一天“。

  • Hongkong | Andrew Chiu Ka Yin, Bezirksstadtrat von Taikoo Shing West nach Messerattacke verletzt (Reuters/Stringer)

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    11.03 民主派议员被咬断耳

    11月3日晚间，香港多区集会再次演变为暴力冲突。香港民主派区议员赵家贤遭一名男子咬断耳朵。赵家贤指出，当时看到有袭击者用刀砍伤市民，前往劝阻时遭对方攻击并咬断耳朵。警方指这一事件中总共有6人受伤，3人被捕。

  • Hongkong | Lobby von Xinhua News von Demonstranten beschädigt (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

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    11.02 新华社驻港办遭纵火

    11月2日，香港的示威集会再度演变成警民冲突，超过200人被捕，不同阵营的示威者之间也发生了暴力冲突。新华社驻港机构大楼遭到袭击，建筑物玻璃墙和玻璃门被打碎，大堂则遭人纵火。这不仅引来中国官方媒体的高调声讨，香港记者协会也对针对新闻媒体的暴力行动予以谴责。

  • Hongkong Joshua Wong Kommunalwahl (Getty Images/AFP/A. Wallace)

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    10.29 黄之锋被取消区议会参选资格

    10月29日，香港众志秘书长黄之锋正式收到“提名无效”的通知，成为区议会选举当中唯一一名被DQ(取消资格)的候选人。黄之锋被告知因不符合参选资格提名无效，而主要原因是黄之锋并未放弃以港独作为自决前途的选项。他表示：「我强烈谴责政府的政治筛选与审查，剥夺我的参选权利，反映选举主任沦为思想警察。 」

  • Hong Kong Taiwan Murder Suspect (picture-alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

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    10.23 《逃犯条例》修订案正式撤回

    10月23日，香港立法会召开大会，保安局局长李家超正式宣布撤回《逃犯条例》修订案，为这一极具争议的草案划上句号。同一天，引发修例风波的命案当事人陈同佳刑满出狱（图）。围绕这一修例的争议在香港引发的大规模示威和骚乱已经持续了4个月，运动也从最初的“反送中”演变为港人追求“更多的民主和自由”。

  • Hongkong Proteste (AFP/M. James)

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    10.04 港府推《禁蒙面法》

    10月4日，特首林郑月娥宣布，引用港英时期制定的《紧急情况法》订立《禁蒙面法》，禁止公民在参与公众集会时蒙面。违例者最高可判一年监禁。这一做法被抗议运动批评是无视警方暴力执法过度、进一步限制公民自由，立即引发抗议活动及至警民冲突。一名14岁少年被警察开枪击中大腿。多个地铁站遭纵火，中国银行，中移动商店，美心集团食肆等成为袭击目标。

  • Hongkong 70 Jahre Volksrepublik China - Proteste (Reuters/T. Siu)

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    10.01 国庆日抗议 示威者中弹

    10月1日中华人民共和国庆祝建国70周年之际，香港各区发生大规模抗议。警方除了使用催泪弹和水炮車驱散示威者，更多次使用实弹开枪，致一名18岁青年中弹。这是香港抗议运动以来，首次有示威者中枪受伤，引发国际层面高度担忧。欧盟也再次呼吁各方对话、避免事态升级。

  • Hongkong | Fernsehübertragung einer Pressekonferenz von Carrie Lam auf einem Bildschirm in Hongkong (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

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    9.04 林郑月娥正式撤回《逃犯条例》

    在「反送中」示威届满三个月之后，林郑月娥透过电视讲话，宣布正式撤回修例。虽然这是许多示威者期盼的结果，但是这却不能让示威者的怒气平息，因为众多市民关心的「成立独立调查委员会」，林郑仍然不允成立，并表示将全力支持现有的单位监警会的工作。众人批评林郑的让步来得「太小太晚」，接下来仍然会继续上街抗议。

  • Hongkong Student Schüler Gasmaske Schutzbrille (Getty Images/C. McGrath)

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    9.02 开学日罢课

    9月2日，中学生与大学生都在开学第一天举行罢课集会，跨界别行业则连续两天罢工集会。有的罢课学生穿校服、戴头盔与猪嘴表达抗议，有的学生在校外手拉手组成人链，还有的举标语下跪。不少学生都告诉德国之声，所属的学系并没有留难罢课同学，老师特别在罢课期间为课堂录影或豁免计算出席率，让学生可以在课外时间继续学业。然而，中国国务院港澳半则是以这个事件谴责示威者「将黑手伸进校园」。

  • Hong Kong Erneut Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten (picture-alliance/dpa/Ring Yu)

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    8.31 太子车厢

    「八三一决定」五周年当天，示威者情绪激动，警察清场也更激进。示威者在这天燃烧与投掷汽油弹，而警方也在这天首次动用颜色水。这天晚上，多个视频以不同立场呈现了太子车厢中示威者与乘客起争执的事件，虽然难以证实前因后果，但是可以确定的是，最终香港警察进入港铁太子地铁站，并对列车中携带雨伞，戴着口罩的疑似示威人群施以重暴，期间不分男女。警方在之后的记者会当中，也无法说明他们在执法当下如何区分一般乘客与示威者。

  • Hongkong Gewalt bei Protesten (picture-alliance/dpa/AP/Kin Cheung)

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    8.25 警方首次实弹开枪

    8月25日，在香港西北部举行的荃葵青大游行中爆发激烈警民冲突，总共有22人受伤送医，36人被逮捕，其中年龄最小的为12岁。在荃湾一处抗争地点，警员与示威者发生近距离冲突，警员拔出手枪吓阻，随后开枪，打伤一名示威者。

  • Hongkong | Menschenkette (Reuters/C. McGrath)

    从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去

    8.23 香港“万人牵手”

    8月23日，香港抗议活动以另一新形式发声：以当年开启了苏联解体大幕的波罗的海国家示威运动为榜样，在港铁港岛线、荃湾线和观塘线共39个港铁站组成名为“香港之路”的人链，表达政治述求。示威者同时表示，活动并非要鼓吹独立，而是要凸显和平示威民众团结的力量。


文章指出，2019年反修例运动的被捕及被起诉人数确是史无前例。对于被定罪者，监禁式刑罚亦渐成常态。报告统计了935项相关定罪，当中55%被判入监狱，12.3%被判入更生中心，4.17%被判入劳教中心，1.07%被判入教导所。更生中心、劳教中心和教导所是香港针对少年犯的监禁式刑罚。总计而言，72.54%的定罪判刑均为禁闭式刑罚。法庭在处理未经批准集结案件时，逐渐模糊暴力与非暴力的界限，亦是造成更多抗争者被判监禁式刑罚的原因之一。

报告数据统计还显示，2019年6月至2021年7月已定罪的反修例案件，当中涉及最少150名年龄在18岁以下的被告（实际数字应更高）。超过半数的未成年被告（54.2%）被定罪，当中55.43%被判入上述更生中心、劳教中心和教导设施；加上被判监的未成年被告，共有超过60%被判监禁式刑罚。然而，《联合国儿童权利公约》——一条至今仍然适用于香港的人权公约——指出，缔约方“不得非法或任意剥夺任何儿童的自由。对儿童的逮捕、拘留或监禁应符合法律规定并仅应作为最后手段，期限应为最短的适当时间”（第37条B款）。将未成年被告判处监禁式刑罚，也不符《联合国儿童权利公约》中保障儿少最大利益的原则。

尽管坊间有一种观点，认为香港司法不公的问题，仅和2020年实施的《港区国安法》案件相关，对非国安法的案件，法庭仍能保持司法独立与法治精神。但该报告作者的研究正反映出，这些大量无关国安法的社运案件，亦承受系统性的审讯不公、违反国际人权标准的情况；律政司有权用尽针对反修例示威者，产生了一种迫害（persecution）的结构，不单是起诉（prosecution）而已。

中共制度在近期和中期仍有韧性

总部位于美国的《中国民主季刊》发表主编王天成和知名政治学者黎安友的对话《发展、韧性和危机：这个政权能持久吗》，黎安友在谈到习近平上台以来的去制度化问题时认为，其中关键是接班。除此以外，应该承认中国现在还是非常制度化的。它有一个庞大的官僚体制，有一个庞大执政党和党内纪律体制，有一系列政权控制社会的制度。所以，中共的制度近期、中期仍然有韧性，因为国家力量强，社会力量弱。但习如果出问题，韧性的期限很可能结束。

  • China | 14. Nationaler Volkskongress | Xi Jinping

    习近平掌权这10年

    打破惯例开始第3任期

    2023年3月10日，中国第14届全国人民代表大会第3次全体会议上，2952名与会代表投票表决，一致支持69岁的习近平续任国家主席及中国中央军事委员会主席。宣布当选之际，现场响起如雷掌声。由此，习近平打破邓小平之后中共领导人执政两届共10年的惯例，开始其第3个任期。

  • 老虎苍蝇一起打，建立个人权威

    习近平掌权这10年

    老虎苍蝇一起打，建立个人权威

    2013年，习近平在十八届中央纪委二次全会提出要「坚定不移惩治腐败、从严治党」，并且喊出「老虎、苍蝇一起打」的口号，随后中共展开了一系列党内整治运动。 2014年，前中共政法委书记周永康成为因腐败被捕的最高级别官员，被开除党籍、公职，判处无期徒刑，打破了自邓小平时代以来「刑不上常委」的潜规则。中国官方透露，从2012年12月到2021年5月，中国纪检监察机关共立案审查省部级以上领导干部392人、厅局级干部2.2万人、县处级干部17万余人、乡科级干部61.6万人；查处人数共计408万9000人。反腐运动除了打击腐败官员之外，也是习近平铲除政治异己的手段。

  • 取消连任限制，加深个人崇拜

    习近平掌权这10年

    取消连任限制，加深个人崇拜

    2017年10月的中共19大上，「习近平新时代中国特色社会主义思想」、「实现中华民族伟大复兴的中国梦」被写入党章。普遍认为，习近平在此时巩固了在党内的核心领导地位。隔年2018年第十三届人大一次会议正式批准修宪案，取消了邓小平时期定下的国家主席任期限制，为习近平在二十大后继续连任铺平了道路。 2021年公布的《中共第三份历史决议》再度加深了对于习近平的个人崇拜，《决议》写道：「党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位」。

  • 习：脱贫胜利 李：6亿人月收入不到1000元

    习近平掌权这10年

    习：脱贫胜利 李：6亿人月收入不到1000元

    习近平在2012年出任最高领导人时曾宣布，消除贫困是他的首要施政目标。 2021年2月，他在全国脱贫攻坚总结表彰大会上宣告，「经过全党全国各族人民共同努力，脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫。」然而，世界银行对于「极度贫困」的标准是每人每天生活支出低于1.9美元，中国的标准略低于世界银行，约为每天1.7美元。经济学家胡星斗曾表示，如果按照联合国或世界银行标准来衡量，中国还有好几亿贫困人口。值得注意的是，中国国务院总理李克强曾在2020年表示，仅管中国人均年收入是3万元人民币，「但是有6亿人每个月的收入也就1000元，在一个中等城市可能租房都困难。」

  • 提共同富裕，私企大佬成目标

    习近平掌权这10年

    提共同富裕，私企大佬成目标

    尽管宣布脱贫成功，中国贫富差距的鸿沟却越来越大。为了调节此现象，2021年8月习近平在中央财经委员会第十次会议上提出「共同富裕」是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。该次会议强调要合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会。会议中也提到「三次分配」的规划，即在道德力量的作用下，鼓励富人捐赠，让资金流向相对贫困人群而实现社会收入转移。此后，多家私企成为中国政府打击的目标，私企大佬如阿里巴巴创办人马云、京东创办人刘强东等人纷纷宣布退居幕后，避免惹祸上身。

  • 整治房地产业，打击教培行业

    习近平掌权这10年

    整治房地产业，打击教培行业

    近几年，中国政府开始采取对资本敌视和打压。在习近平「房住不炒」的口号下，北京开始采取实质性措施抑制房地产市场的畸形扩张。 2021年推出对房地产企业实施限制融资的「三条红线」，要求房企压缩负债，这导致以恒大为代表的一批地产开发商陷入巨大的债务危机，也使以往热络的房地产投资市场明显降温。 2021年7月，中国政府推出「双减」政策整顿教培行业：严禁教培机构资本化运作，规定现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构，被视为宣告教培行业的「死刑」。教培领军企业新东方和好未来的股价，分别暴跌超过80%和90%。

  • 新冠疫情：从最初掩盖真相到强硬清零政策

    习近平掌权这10年

    新冠疫情：从最初掩盖真相到强硬清零政策

    2019年末，新冠疫情首先在武汉悄悄扩散，当局在疫情初期试图隐瞒消息。武汉市中心医院医生李文亮曾在私人微信透露可能是SARS病毒，并且质疑当局「没有人传人」的说法。他随后遭到上级约谈、被央视新闻报导成「传播谣言」，却在一个月后死于新冠肺炎。如今，在全球疫情肆虐两年多后，大部分国家逐渐恢复正常生活，但习近平仍强调，中国防疫将继续坚持「动态清零」。中国一再出现大中城市全城被“静态管理”，动辄数千万居民处在被封锁的状态，经济发展也严重受到防疫政策影响，2022年第二季度GDP同比增长仅0.4%，创下两年来的新低。

  • 从铜锣湾书店事件跨境抓人到国安法砸毁香港一国两制

    习近平掌权这10年

    从铜锣湾书店事件跨境抓人到国安法砸毁香港一国两制

    2016年，香港铜锣湾书店5名书店股东及员工突然失踪，其中书店经营者李波事后证明在香港被抓，引起舆论对于「内地执法人员跨境抓人」的不满。三年后，香港2019年爆发反《逃犯条例》修订草案运动，民众发起的示威游行遭到香港政府镇压。一年之后，中国人大2020年表决通过了《香港国安法》，批评政府的人士将有可能被冠上「颠覆国家政权」的罪名，多间香港新闻媒体遭到警方调查或主动宣布停止运作。习近平今年会晤新任香港特首李家超时表示，今年适逢香港「回归祖国」25周年， 「尽管经历了许多风雨挑战，但『一国两制』在香港的实践取得了举世公认的成功。」事实上，在批评者眼中，「一国两制」、「港人治港」等自治方针如今只剩下口号。

  • 从新疆再教育营海外曝光到人权理事会出台报告

    习近平掌权这10年

    从新疆再教育营海外曝光到人权理事会出台报告

    中国政府长期以来称，须以严厉手段打击新疆的“分离主义、极端主义和恐怖主义势力”。习近平2014年访问新疆就曾说过：「对暴力恐怖活动，必须保持严打高压态势，先发制敌，露头就打。」自2017年起，新疆大规模设立「再教育营」，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象，后来国际媒体的报导逐渐揭示有关营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。中国至今仍否认新疆再教育营存在，称这些机构为杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能的职业技能教育培训中心。 2022年8月，联合国人权高专办公室发布了报告，称中国在新疆对维吾尔人及其他少数民族实施酷刑的指控是可信的，并提到中国可能犯下反人类罪。

  • 大国外交：一带一路从大张旗鼓「撒币」到问题重重

    习近平掌权这10年

    大国外交：一带一路从大张旗鼓「撒币」到问题重重

    中国政府于2013年开始倡议并主导被称为「一带一路」的跨国经济带，其范围涵盖了历史上的陆上和海上丝绸之路。这也是习近平所提出的「大国外交」的一部分 ── 将自身明确定位为世界上具有影响力的大国，与开发中国家发展经济合作伙伴关系。中国政府称一带一路倡议「旨在加强区域互联互通，拥抱更美好的未来」，至2021年为止，已对163个国家总计投资8430亿美元。但近年来此倡议却遭到不少批评，一些西方国家称之为「债务陷阱外交」，例如斯里兰卡和黑山便因为积欠中国高额贷款，而陷入债务危机。中国政府慷慨援助外国、免去穷国债务，则被一些人戏称为「大撒币」。此外，输出中国工人到海外大量兴建基础建设，也引起生态和人权等相关争议。

  • 中美关系恶化：从贸易战到芯片战

    习近平掌权这10年

    中美关系恶化：从贸易战到芯片战

    2018年，时任美国总统特朗普宣布对中国进口商品征收大规模关税，其理由是中国窃取美国智慧财产权。接下来几个月，美国和中国互相对从对方国家进口的商品征收高额关税，中美贸易战开打。习近平当时曾称，中国希望与美国达成贸易协定，但中国不怕打贸易战，如有必要中国会「反击」。 2020年1月，中美代表在华盛顿签署第一阶段经贸协议，中国除了承诺将在未来两年扩大进口美国商品外，也承诺将进行一系列实质性改革。美国方面则除了少部份关税有所降低，大部份维持不变。拜登上任后继续延长对华加征关税。今年8月，拜登签署《芯片法案》策进美国半导体产业发展。9月，美国政府宣布禁止芯片公司英伟达和AMD出口高阶AI芯片至中国。美国商务部表示正在审查其他有关中国的政策和做法，「防止先进技术落入坏人之手」。

  • 对台政策：中国人不打中国人，但不放弃使用武力

    习近平掌权这10年

    对台政策：中国人不打中国人，但不放弃使用武力

    习近平多次公开表示：坚决反对「台独」分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的「台独」势力留下任何空间。 2019年，习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上表示「中国人不打中国人」，愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。 2022年8月，美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。解放军还宣布，往后将常态组织台海方向战备警巡。

  • 习近平和普京的深厚交情

    习近平掌权这10年

    宣称中俄没有合作的『禁区』

    2019年，中俄关系提升为新时代全面战略协作伙伴关系。自乌俄战争以来，中国至今一直拒绝谴责俄罗斯，而直指美国和北约挑起冲突。如今各国对俄罗斯实施抵制，中国反而渔翁得利，从俄罗斯购买了大量低价石油。在今年俄罗斯入侵乌克兰的几周前，习近平在北京接待了普京，期间双方发表了一份联合声明，反对北约东扩，还称「两国友谊没有界限，没有合作的『禁区』。9月14日至16日，习近平在新冠疫情之后首度迈出国门，飞往中亚出席上合组织峰会，当然也和普京会了面。

  • 中印关系从高点跌到谷底

    习近平掌权这10年

    中印关系从高点跌到谷底

    中国和印度相互接壤，自1962年印中边界战争以来，印度便对中国长期有着不信任感。但在习近平掌权之后，中印将 2014年定为「中印友好交流年」并发表《关于构建更加紧密的发展伙伴关系的联合声明》，接下来连续数年，习近平每年都和印度总理莫迪进行至少一次会面。 不过，2020年中印两国部队数度在两国边界附近的加勒万河谷发生冲突，造成双方人员伤亡，后续在两国官员进行数轮会谈之后，事件才逐渐平息。期间，印度政府宣布禁止民众使用中国手机应用程序、印度全国贸易商总会呼吁全国抵制中国货。近两年，中印双方关系仍因边界纠纷而处于谷底。尽管习近平和莫迪皆出席了本月的上合组织峰会，但双方并未如外界预期一般在峰会期间进行会晤。

  • 欧盟称习近平「转向独裁」

    习近平掌权这10年

    欧盟称习近平「转向独裁」

    默克尔任德国总理期间，德中经济交流大幅增加。 2021年默克尔卸任德国总理前，中国官媒称默克尔为「中国人民的老朋友」。与此同时，中国同其他欧洲国家互动也非常热络：在「一带一路」倡议下，中欧之间大幅提升铁路货运量；中国企业在欧盟国家投资基础建设工程、收购经营不善的公司。此种友好局面近年逐渐产生变化，2019年欧盟宣布将中国称为「制度性竞争对手」。 2020年，中欧完成投资协定谈判，但由于中国的人权争议而被欧洲议会无限期冻结。 2021年，欧委会主席冯德莱恩指出：「欧中之间存在根本分歧，无论是在经济制度与应对全球化上，民主与人权上，还是在与第三国打交道上。」该文件也强调，习近平「转向独裁」引发欧盟严重关切。欧盟在今年中欧峰会之际对中国喊话：「希望中国即使不支持我们（对俄罗斯）的制裁行动，也至少别对其加以破坏。」不过，习近平仍高调展现和普京的友好关系。

  • 南海筑岛礁建军事基地

    习近平掌权这10年

    南海筑岛礁建军事基地

    2015年，菲律宾向中驻菲使馆提出外交抗议，要求北京停止在距离菲律宾仅有135公里的填海造陆活动。华盛顿智库公布的图像显示了中国自2014年以来在南沙群岛的填海造陆进展，其中包含建设可供轰炸机起降的跑道、人造新岛等。接下来几年，中方继续进行扩建工程。中国官媒《人民日报》2017年底刊文称「南海岛礁的面貌焕然一新」。同年度的一份智库报告指出，中国在南海岛礁上又兴建了飞机库，地下仓库，导弹发射井和雷达等设施。 今年3月，美军印太司令阿奎利诺表示，中国至少有3座南海人造岛礁已完全军事化，中国外交部发言人汪文斌对此回应，中方「在本国领土上部署必要的国土防御设施，是主权国家的当然权利」。然而，2015年习近平与前美国总统欧巴马会谈时曾称，中国在南沙群岛工程，「不是以他国为目标或给他国造成影响的活动」，中国「没有追求军事化的意图」。如今中国官方宣布完成南海岛礁军事化，与过去习近平之言背道而驰。

  • 战狼外交：激起中国民族主义情绪

    习近平掌权这10年

    战狼外交：激起中国民族主义情绪

    与过去几十年素来温和的中国外交官们相比，自从川普出任美国总统，中美贸易战开始之后，中国外交官在国际间的作风渐渐转为强硬的「战狼式外交」。 「战狼」一词来源于2015年中国的一部同名电影，剧中一些台词如「犯我中华者，虽远必诛」成功点燃了中国人的民族主义情绪。路透社2020年的一篇报导称，有中国外交官证实习近平曾指示，面对中美关系恶化等国际挑战，外交官们必须立场强硬地展现「斗争精神」。有学者认为，与其说是借战狼姿态维护国家尊严，不如说是想表演给国民看，展示中国不好欺负的形象。政治评论员邓聿文指出，以前中国总被骂软弱外交，故如今外交官们的「战狼外交」深受民众欢迎。国家的外交迎合国民喜好，使激化的民族主义情绪更加膨胀，却在国际间引起其他国家反感。

  • 微信言论审查：敏感词87%与习近平有关

    习近平掌权这10年

    言论审查：微信敏感词87%与习近平有关

    加拿大多伦多大学公民实验室2020年公布的研究显示，社交平台微信在新冠疫情开始初期屏蔽了大量敏感词，内容广泛，包括中国政府防疫措施、港澳台防疫工作、李文亮事件等。当中192组敏感词涉及中央领导层，其中87%与习近平有关，包括「习近平到武汉」、「习近平+疫情蔓延」等。该报告指出，中国领导人在疫情初期强调「牢牢掌握新闻舆论的领导权」，一方面是为了减低公众恐慌，另一方面是避免领导人尴尬，维持中央政府的威信。

  • 监控密度居世界之冠，社会事件仍频传

    习近平掌权这10年

    监控密度居世界之冠，社会事件仍频传

    2022年6月，《纽约时报》公布的调查报告称，中国政府正透过手机和监控取得公民个资以稳固政权。中国也连续数年蝉联监控摄像头密度最高的国家，全球近10亿个监控摄像头中，有一半以上在中国。这些监控网和自2014年以来推动的「社会信用体系」紧密相连，以规范公共行为、惩罚「失信者」。习近平曾多次强调社会信用体系建设的重要性，表示要构建「一处失信、处处受限」的信用惩戒大格局。尽管看似布下了涵盖各个角落的安全网，社会事件仍时有所闻，今年发生的丰县铁链女事件和唐山烧烤店打人事件引起大众关注，这也暴露了社会弊端不是仅靠监控和社会信用体系就能根治的。


在谈到中国对台湾的威胁时，黎安友指出，台湾问题不只是台湾的，也对西方同盟体系稳定性构成挑战。如果中国可以用武力统一台湾，美国和日本、澳大利亚、北约、欧盟的同盟关系都会被动摇，因为美国会失去所有的可信度。所以，台湾问题不只是一个区域性的问题，它是一个很大的、全球性的问题。他还认为，武力攻台是一个“零和游戏”。中国应该把情绪的因素、心理的因素和百年侮辱的因素放在一边。中国为了它自己的安全，需要控制台湾这个大岛。但美国因为台湾问题跟盟国体系的关系，它必须不能让中国用武力统一。

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德语媒体：北京为何如此热衷于"抓特务" 09.01.2024

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