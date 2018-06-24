墙外文摘：习政权何以露短 台故宫何以见长

（德国之声中文网）香港《苹果日报》发表文章《习近平暴露致命伤》，作者潘小涛认为，近日有关习近平造神运动受挫的传闻甚嚣尘上，社交媒体更疯传江泽民、胡锦涛、朱鎔基等元老联手逼宫的消息。党内有人不满习，且为数不少，元老们也有一定政治能量，但难跟当年将胡耀邦、赵紫阳拉下马时相提并论，他们一封联署信就将习近平赶下台，有点异想天开。

不过，文章认为，中美贸易战已令习近平原形毕露，甚至元气大伤。首先，中美贸易战彻底暴露习近平的平庸、志大才疏，更令他2013年底开始的造神运动受挫。中美间的贸易龃龉存在多时，习没有远见，其智囊也后知后觉，没想过要采取什么预防措施；到贸易战"杀埋身"，又惊惶失措，至今还不知如何反击，更不知该如何收科。随着贸易战的深入，中国经济受伤程度必定更甚，弄不好甚至会令多年的改革开放成果毁于一旦，对习近平的冲击更大，今天的一切吹捧就会变成笑话。

香港的结社自由哪里去了？

香港《明报》发表文章《被取缔了的结社自由》，作者曾志豪说，《社会团体登记管理条例》这个本来只在大陆实施的社团管理"原则"，却突然降临香港。警方的助理社团事务主任居然主动"建议"保安局长引用《社团条例》取缔"香港民族党"，理据正是"危害国家安全"。香港引入了中国大陆管理社会的"精神"、"原则"，从严规管，政府权力无限扩大。

文章说，香港政坛人人自危，因为支联会的"结束一党专政"也可以被视为"危害国家安全"。汤家骅"安慰"大家说，香港民族党的主张"前卫好多"，其实毫无说服力，因为"前卫"是相对的。"港独"比"自决"前卫，但"港独"被取缔了，"自决"便是最前卫；当"自决"被取缔了，"结束一党专政"便是最前卫。香港的"结社自由"来到回归第21年，和笼罩在DQ（取消资格）阴影下的"选举自由"，一同被取缔了。

北京严控民间智库

台湾《上报》发表文章《刘霞自由之际，被忽视的天则封门事件》，作者吴介声说，刘霞的自由，北京天则研究所的封门，以及秦永敏的重判，同时发生，这不是巧合，而是凸显了刘晓波在十多年前撰文抨击中共人质外交之残酷本质。

文章说，天则以自由派原则，时常于海内外发表对于中国市场改革、私有产权、独立司法、民主自由之研究，勇于针贬时事。中国国家主席习近平主政之后，积极整肃维权人士，收紧自由风气，天则经济研究所的许多主张更成为中共眼中钉。天则是中国民间智库标竿，系列事件显示，中国最后的自由派思想堡垒已然巅危，纵使智库近年在中国蓬勃发展，然而中共已对所有智库的思想言论积极管制。

台北故宫超越"台湾化"

台湾《风传媒》发表文章《故宫台湾化？蔡政府的水平─只要四百年不要五千年》，作者孔令信认为，走过国难与千山万水，北平故宫文物与重器才落脚台北，这段历史对于中华民国来说意义深远，因为这是国民革命成功，由人民作主的时代与历史证物，也是中共在建政之后最难向国际说明它的合法性的重要关键之一。

文章说，如今陈其南院长一上台就想把故宫"台湾化""本土化"，不但把自己做小了之外，更让这样的论述把民进党要架空中华民国甚至要建立台湾国的意图，毫不掩饰地表露出来。问题是故宫的基本意涵与内容早就超过"台湾化"的范围，也根本不是台湾化所能彰显出来，因为对国际与世界各国来说，台北故宫所代表的是具有五千年中华历史的文物与意义，台湾再文明也不过四百年，把五千年来的历史轨迹要框架、局限在四百年之中，可以说是"不伦不类"，那也会是民进党所"不可承受之重"。

台北故宫博物院

故宫政治连结瓦解是大势所趋

台湾《自由时报》发表社论《从"故宫"走向博物馆、走向国际》，认为随着台湾的民主化，故宫博物院的意义起了很大的变化。本土政权执政，故宫博物院的威权意象，开始往专业化的博物馆转变。故宫博物院，院长开始由学者专家出任，开始从故宫走向博物院，它的政治连结迅速解构，典藏内容也开始多元化，展现出一个新的时代趋势：中华文化只是台湾文化的组成元素之一。

社论说，平心而论，台湾文化的时空，比起中华文化短小，但是就现代化的历程而言，台湾社会却早了中国社会好几步，而且台湾至今仍比中国更广更深地浸淫于现代文明。相形之下，台湾不必傲人，但绝对足以自傲。对历史文物的真正尊敬，不是民族主义或政治动员，而是还它一个文化的本色，让它的丰富内涵既向本生民族敞开，也向多元丰富的地球村敞开。

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