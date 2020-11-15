墙外文摘：为攻占台湾，习近平从俄罗斯取经？

（德国之声中文网）台湾《上报》摘录日本媒体人矢板明夫和石平在合著新书《曾经以为中国最幸福》中的对谈《吞并台湾是习近平最大赌注》。矢板明夫说，所谓“习近平思想”中“成为社会主义强国”背后横贯的主轴，就是中国保守派一直渴求的收复失土。石平认为，习近平渴望的是比中国宣称的领土更大的范围，简单说就是控制整个亚洲。习近平为了克服国内矛盾，很有可能会发动对外战争；简单说，他会透过有限度的对外战争，来化解人民的不平与不满。

矢板认为，“中华民族伟大复兴”的口号就是剑指台湾。作为中国夺取台湾的剧本，习近平彻底研究了俄罗斯在2014年与乌克兰爆发的克里米亚纷争中，所采取的行动方式。按照这种流程，侵略者初期不会采取武力侵略，而是发动网路恐攻、散布假新闻、利用各式各样的地下工作让敌方陷于混乱。以克里米亚的情况来说，就是先让亲俄派掀起动乱，然后夺取政权，接着在这一瞬间，俄罗斯便出兵支援。因此，中国为了将台湾置于实质支配下，必定会采取相当多地下性质的手段。

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“台独”顽固分子清单有什么用？

据港媒大公报报导，中国大陆有关方面正在研究制定“台独”顽固分子清单。台湾《风传媒》发表文章《恶化两岸关系的中共“台独”顽固分子清单》，作者陈淞山认为，中共当局这样的政治操作思维与策略，或许有其“自以为是”的政治需要与内部政治巩固的目的及价值，但从两岸关系发展的长远目标及“争取台湾民心向背”的立场来看，其实是背道而驰的政治误判与错误操作，将直接导致两岸关系发展政治氛围的急转直下并往下继续探底的结果，不仅将严重伤害两岸的政治融合或统合可能契机，甚至更会造成两岸人民的情感距离越拉越远的后果，让两岸关系发展真的走到难以挽回的境地。

文章认为，倘若中共当局真的在准备制定所谓的“台独”顽固分子及其金主清单，就是达不成政治效果的“反辅选”或“反扶植”，是准备造成有台独党纲的民进党在台湾永远执政的结果，是准备把大多数台湾人民推离中国大陆之外越走越远。

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拜登怎样帮助反对他的中国自由派？

《纽约时报》发表文章《为什么许多中国自由派支持特朗普》，作者张彦指出，几个月来，中国一些最知名的异见人士表现出一种异乎寻常的破格态度：他们在推动国内民主和言论自由的同时，支持特朗普连任，这位总统不仅蔑视美国的民主规范，有时甚至模仿中国领导人，例如呼吁将政治对手关进监狱。

文章说，许多中国自由派人士表示了对特朗普的热情，因为他如此公然地不理睬与中国进行外交接触的普遍信念，尤其是关于更多的贸易会软化中国的威权政治、在任何有分歧的问题上与中国关起门来私下对话比公开对抗要好的宣称。作者认为，学者之间的这些激烈争论反映了中国学术景观中的狂想，同时也暗示，调整新的对华外交政策对华盛顿来说，可能比与中国的异见人士和自由派知识分子进行接触更容易，虽然拜登政府最想帮助这些人。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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