墙外文摘：中美金融脱钩是一个正在发生的事实 

（德国之声中文网）香港《端传媒》发表文章《北京对中国企业的重拳管制，距离中美金融脱钩更近了一步？》，作者黎班指出，文章指出，近年来，中国市场的吸引力正在慢慢减少。就上市公司而言，中国公司的表现大多时候都不如同样行业别的美国公司。比如中国的搜寻巨头百度，其营运获利率（operating margin）在2020年度是13.39%，而美国的搜寻巨头谷歌则是22.59%。另外同样都是百胜集团（Yum; 旗下有必胜客、肯德基、塔可钟等连锁餐饮店），中国百胜的营运获利率是10.67%，而美国百胜则是29.89%。而针对新创公司的风险投资，则在近期北京的管制重拳下显得困难重重。例如今年甫上市就被网信办下架的滴滴出行，背后最大的股东是全世界有名的风险投资者软银，而这也不是软银第一次在中国的投资遭遇到管制风险。由于软银是阿里巴巴最大的股东，蚂蚁金服被喊停上市计划也让软银蒙受损失。

文章认为，中国市场对于外资来说，已经不是什么不可或缺的成长引擎了；面对越来越偏执的中国监管者，外国投资者还必须要更大程度地考虑政治以及管制风险。随着美国对中国的制裁名单越来越长，可以说金融脱勾是一个正在发生的事实。北京近年来对金融市场越来越紧密的管制，其实反过来帮美国政府降低了脱钩所需的成本。

美国要用一切优势才能取胜

美国参议院最近通过了一项法案，意在加强美国的科技和工业能力，更好地与中国竞争。《纽约时报》发表文章《与中国竞争，美国依然需要关税》，作者Robert E. Lighthizer认为，这项立法极为关键，因为赢得与中国的竞争对我们的未来至关重要。

文章说，美国国是世界上最大的经济体，拥有最强大的武装力量和最有活力的科技生态系统，但中国正在用一个专制政府所能用上的一切手段试图超越美国。美国必须利用自由民主制度的一切优势才能取胜。

作者认为，要实现这个目标，美国需要一个多层面的长期战略，“我们的战略必须包含鼓励创新和创造就业机会，以及鼓励美国制造的税收和监管制度；一个包括用补贴促进最先进科学技术发展的产业政策；一支现代化、训练有素、目标明确的军队；我们的情报和外交部门的全面参与；以及一个打击中国不公平贸易行为的强有力计划。”

中共为什么打击自己的赚钱大户？

台湾《上报》发表文章《中共打击民企巨擘是断尾求生之法》，作者颜纯钩说，中共在内外交困的时势之下，不但没有整固后方，反倒对自己内部的赚钱大户实施空前打击，表面看起来近乎失智，但想深一层，中共自损武功，可能是出于断尾求生的考量。这一波科技股的倒霉浪潮，受害者都是民企，国企都置身事外，隔岸观火。打击了民企，国企趁机扩张，这便是国进民退的战略部署。民企势力范围缩小，腾出市场空位来，好让国企进占。因此，民企受损，虽然对整个国家的实力不是好事，但对中共一党专政的利益却是长远的。

文章认为，中共对美中关系已基本绝望，双方关系没有最坏，只有更坏，既然如此，与其留著很多隐患，到恶劣时地雷同时引爆，倒不如在事情未恶化前，先行将它们引爆，这样提前放血，可以减少震荡。否则，美国若祭出金融核弹，来一次突袭，中共在美上市的企业同时遭没顶之灾，那时引起的政治经济震波，可能震散摇摇欲坠的政权。

作者说，时与势均已不在中共手上，现在最重要的，已不是掌握时势进一步扩张，而是在内外困境下如何求生。为活下去，只能不择手段，断尾求生便是一种生存策略。因应整治科股的杀著，中港股市全面大挫，中共吹嘘国安法下香港楼股畅旺，外资没有撤离，市面平静，经济向好，这一个神话又破灭了。林郑与香港建制派，正攀附在一只即将撞冰沉没的泰坦尼克号上，且看他们如何自救了。

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