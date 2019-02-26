墙外文摘：中美贸易战，专制更占优势？

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《特朗普、贸易与独裁者的优势》，作者保罗·克鲁格曼说，最近在全球贸易方面有一些好消息：美中全面贸易战似乎暂时搁置，或许还可以完全避免。坏消息是，如果我们真的与中国达成贸易协议，那主要是因为中国向唐纳德·特朗普提供了个人政治贿赂。与此同时，同欧洲的一场更危险的贸易冲突正在逼近。而欧洲人仍然拥有一种特殊的东西叫做法治，他们不能用贿赂买和平。

克鲁格曼认为，几乎没有证据表明特朗普对解决真正的中国问题感兴趣。特朗普一直在吹嘘他所谓的中国重大让步，它们似乎都涉及中国政府命令企业购买美国农产品。问题的关键是，中国提供的东西根本不符合美国真正的国家利益。它所做的一切只是让特朗普可以发点几条推。

文章说，在与特朗普及其团队打交道时，专制国家比遵循法治的民主国家更有优势。贸易争端可以说是其中程度最轻的。尽管股市对同中国的贸易和平前景感到满意，但整体形势令人深感不安。

中美贸易战不会失控？

台湾《风传媒》发表文章《美中关系的两个必然》，作者马绍章说，美中关系有两个必然，而且都是结构性的必然，可是大部分的人只看到一个必然，也就是新兴强权挑战现时强权的必然。这个必然，艾里森（Graham Allison）称之为修昔底德陷阱。其实中美关系与历史上的新兴强权及现时强权的关系，在客观条件上皆难以类比，与冷战时的美苏也有许多不同之处。当时的美苏都没走向战争了，更何况现在的中美关系。

文章说，中美战略竞争是发展之下的结构性必然，但中美之间不会撕破脸，同样也是结构下的必然。这两个"必然"既激起竞争，却又限制竞争，彼此矛盾却又同时存在，这就是中美关系的核心本质。中美之间的战略竞争在两个结构性必然之下，难免动荡起伏，但不致于失控，而且终将找到管理与调控竞争的模式。换言之，中美之间的竞争在双方的需要下，总会找到共同的下台阶，只是时间早晚的问题而已。

前谷歌工程师：技术可以被中国滥用

《中国数字时代》全文翻译发表了曾配合中国网络审查的前谷歌工程师Brandon Downey的公开信 《通往中国的老路》（An old Approach to China），这篇文章写于2018年8月，详细阐述了反对谷歌重返中国的"蜻蜓计划"的理由。有人说"你看，中国已经在审查互联网了。那么我们为什么不至少为人们提供一些我们能提供的信息呢？有总比没有强吧？"，对此Brandon Downey的回答是：无论你怎么看这个理由，你都应该知道这个重要的事实，那就是：谷歌曾经试过这样做了，并且以灾难告终。"

文章说，技术能为我们提供伟大的、强有力的工具，但不幸的是，认为它能无可避免地解决人类治理和社会秩序中那些难题是白日做梦。科技不是能够代替公民学本份的魔法精灵；在多数情况下，它也没有什么魔力。但科技是一个工具--是做一件事的助力器。而就像任何工具一样，它可以被使用，也可以被滥用。

作者写道："我想说我对参与这件事感到抱歉。我不知道这为强化中国审查机器的政治支持贡献了多少，但这是错误的。它除了对我和我的职业生涯有好处以外，什么用都没有，也就是说它符合不道德行为的经典定义：我有所收获，而同时这让别人的生活变得更糟糕。"

小学文化程度的习近平有什么思想？

中国政府推出习近平思想App"学习强国"，强制公务员和党员下载，刷出了几千万的下载率。台湾《上报》发表文章《"只有小学程度的习近平"却有庞大的习思想体系》，作者卢斯达说，其实习近平有什么"思想"呢？刚刚去世的毛泽东秘书李锐曾经狠批习"只有小学程度"。但领导人是一定"要有"思想的。所以就有很多学富五车的人帮领导人做裁缝，度身订造一套学问，便成了"习近平新时代中国特色社会主义思想"，之后成为各大学院研究院专门研究的文本。

文章说，中国政治即使是经过无神论的共产主义洗礼，还是充满神圣感。领袖还是想有圣王的影子，臣民仍然期待他是神圣的、天启的、满腹经论的、有大视野的。马克思主义革命讲究"理论"，与传说中的圣人怀有超乎俗世的道德和知识，其实是一样的模型。人民对于这种知识型统治者的期待，压倒了善恶的判断。

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