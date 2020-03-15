墙外文摘：中美交恶，台湾麻雀变凤凰？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《中共为了"维稳"栽赃美国》，作者颜纯钩认为，中共转嫁新冠病毒发源地给美国，是说给国内民众听的。把病毒来源推到美国头上，就是一种转移视线的伎俩。虽然没有任何证据，轻率犯驳，但只要有这个说法存在，在长期被民族主义洗脑的大部份中国人那里，就会产生一种催化作用，激起民族义愤。"帝国主义亡我之心不死"，这种根深蒂固的意识就会沉渣泛起，大量中国人不问是非曲直，忙于声讨美国人的阴谋，自然就忘记要追究自己政府的责任了。

作者认为，不管"美国输入病毒"论是真的假的，也不管这种论调能骗多少人，更不管到最后这种论调会不会不攻自破，总之死人坍楼之际，先借来一用，迷惑得人多，维稳大有效，迷惑得人少，也不无小补，总之嫁祸给美国人，一定有着数。

中美互动正在走向一种新模式

无论"美国输入病毒"动机如何，它已经成为新一轮中美交恶的一部分。几天前，北京宣布制裁美国削减中国官媒在美人员的决定，吊销一批在华美国记者的签证。香港《端传媒》发表文章《相比贸易战，中美新闻战更接近一场"新冷战"的开端》，作者杨山认为，驱逐记者与前后的一连串动作中，北京的外交系统展现出先前未有的变化。中美互动正在走向一种新模式。一系列的变化似乎都指向一种趋势--中国官方正在对美关系中引入少许类似数年前对韩国丶对日本交恶时的交往策略--高调鼓励对抗，鼓励"亮剑"，鼓励对美国的"不友好"坚决"反击"。

许多人质疑，为什么北京驱逐的记者主要来自《纽约时报》这几家最反对特朗普的媒体？难道"拉一派打一派"不是最为省力又灵活的办法吗？作者认为，其实，无论北京是有意还是无意，特朗普的民族主义动员，都给太平洋彼岸的"战狼"路线带来了运气--美国社会看起来很难在自由主义与民族主义的两条"反中"路线之间实现团结，也就因此难以利用北京驱逐记者的机会，给北京一个更有力的报复。

不能单就两岸谈两岸

台湾《风传媒》发表文章《武肺引爆美中激烈对峙，台湾身价应声大涨》，作者陈昭南说，上世纪，美中关系火热拥抱的年代里，台湾地位是比小三地位还不如的麻烦制造者。现在美中关系恶化到几乎大动干戈的时刻里，台湾的身份却像似"麻雀变凤凰"，突然变得前程大好。3月18日，台湾外交部长吴钊燮和AIT处长郦英杰联名签署并共同发表"台美联合声明"，声明中载明"为共同对抗源自中国武汉的新冠肺炎病毒"，台美双方将进一步强化谘商与合作机制。自台美断交以来，这次破天荒台湾官方能以国家"外交部长"名义跟美方签属合作协议。既有美国为台湾做出这样背书，则台湾国力提升，在往后的发展路上就必然会顺利开出一条无限宽广的大道。

文章表示，“武汉病毒的肆虐人间，已完全证明了全球化发展迄今，看待世局，就必须充分建立起‘全球一盘棋’的战略观。唯有在这战略观点下，才能更清楚‘两岸’其实早已悄然消失了，也即是今天我们绝不能单就两岸谈两岸，否则就必然要陷入中共的统战圈套中。特别是在这一场武肺病毒的全球灾难中，不分经济或医疗，国籍或种族，都一样统统要被拖进哀号遍野的灾疫漩涡中，无人得以幸免。亦言之，两岸早就被融入到全球祸福与共的生命共同体之中。此毋宁正是这次中国武汉病毒给人类的最大启示”。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]