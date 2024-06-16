墙外文摘：中国邀请台湾网红去干什么？

有评论认为，外国人在中国做网红，有效的方法是在看似中立的观察和隐晦的观点上，能与中国官方话语和宣传的既定路线一致，并以积极的方式描绘中国，然后再以所谓“真相讲述者”自居，去重塑国际新闻里的中国形象。

（德国之声中文网）近日台湾网红波特王发文指称，7月中旬开始，有10组台湾网红受中国邀请，将陆续前往当地旅游兼拍片，由于事涉中国国务院出资，因此或为另种形式"砸钱统战"。台湾"上报"发表文章《外国人如何在中国成为网红的"教战守策"》，作者李濠仲介绍近期《东亚国际季刊》研究文章《成为网红：外国人如何在中国网络当上明星》（由英国诺丁汉大学中国研究学院院长苏利文和博士生Weixiang Wang撰写）。该项研究发现，在中国有志成为网红者，首先面临的挑战就是"如何在中国政府允许的范围内获得名气并建立个人品牌共鸣"，至于对外国网红来说，则又同时"必须谨慎处理中国民众在接触外国文化时的矛盾观点和心理"。唯有前后"官"、"民"游戏规则两相调和，才能成功吸引大量中国粉丝。

文章指出，如果只谨守"政治正确"，显然已无法让个人在中国网红圈鹤立鸡群，更有效的做法，就是在看似中立的观察和隐晦的观点上，能与中国官方话语和宣传的既定路线一致，并以积极的方式描绘中国，然后再以所谓"真相讲述者"自居，去重塑国际新闻（尤其是CNN、BBC等英美媒体）里的中国形象。

作者说，由此观之，若真如波特王所称，中国将邀10组台湾网红前往旅游和拍片，关键就不在"交流互惠"，若能换得他们积极投入制作介绍中国的影片，并"响应中国在全球话语权的斗争中，主动塑造符合中共立场和中国利益的全球叙事"（外国网红对中国的助益之一），这才是他们"投资"所求的应然回报。

习近平时代台湾的中国研究

新加坡"端传媒"发表文章《"没有中国的中国研究"：全球变局下，台湾中国研究的重构与新定位》，作者王信贤（国立政治大学东亚研究所特聘教授兼国际关系研究中心副主任）指出，习近平上台后在"总体国家安全观"的主导下通过诸多法律，如《国家安全法》、《国家情报法》、《数据安全法》、《反间谍法》、《保守国家秘密法》等，直接导致台湾相关研究讯息受到严重限制。特别是过往不少中国研究学者认识中国大陆所仰赖的"田野研究"（field study）几乎不可能。一方面，合作单位与受访者不可能冒政治风险接受访谈；另一方面，过去几年不少研究者入境中国受到安全调查，而出现严重的"交流安全"问题，再加上新冠疫情的影响，导致过往能在大陆做田野调查以及问卷等机会大为缩减。这不只是台湾，而是全世界都面临的挑战。

文章说，台湾的中国研究具有全球性意义，尤其在香港学术空间紧缩的此时更是如此，但若要作为全世界中国研究重镇，仍有不小改善的空间。除了强化资源的投入外，"实事求是"的中国情势研判同样迫在眉睫，中国研究确实有其专业，一味的批评中共并不能解决问题，更无法提供国际对于中国情势发展的判断。

专家：美国国会应该资助民主项目

《华盛顿邮报》发表文章《奥巴马在2011年试图转向亚洲，我们这次必须成功》，作者方丹（Richard Fontaine，美国新安全中心CEO）和布莱克威尔 （Robert Blackwill，美国前驻印大使）认为，由于欧洲和中东的牵制，美国"重返亚洲"的政策已经失败。在奥巴马和特朗普任期内，就应对中国崛起而言，那是"失去的十年"。

作者说，拜登政府采取了多项正确方向的措施，但是只是一个开始。华盛顿应通过加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）来复兴其在亚洲的停滞经济议程。华盛顿应首先与日本、韩国和新加坡追求双边数字贸易协议，还应将更多的外援和发展援助分配给亚太地区。

作者还认为，华盛顿应更积极地对抗北京的专制世界观。国会应资助支持民主项目，帮助志同道合的国家抵御外部干涉。美国应支持自由、主权、独立和基于自由价值观和法治的稳定世界秩序。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。