墙外文摘：中国能找到“不攻台”的借口吗？

有评论指出，中共并不想因攻打台湾⽽使军⼒受损，因此台湾⼈抵御的决⼼及美国介入的意愿，使得中共长期以来只能装腔作势。
（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《中国在找“不攻台”的借口》，作者马明汉（Michael Mazza）援引前美国情报官柯佛（John Culver）文章《未完的中国内战》中的观点指出，中共认定的“胜利”是政治层⾯更胜于军事层⾯，并不想因攻打台湾⽽使军⼒受损，因此台湾⼈抵御的决⼼及美国介入的意愿，使得中共长期以来只能装腔作势。
柯佛（John Culver）指出从中国开第⼀枪开始，就再也不是“未完的中国内战”了，原本的“内战”会瞬间变成中美战争，台湾成两⼤军事强权的⾸个战场，⽽中共认为战争相当合理，因为能重建中国的东亚主导权。如此一来，美国及其盟友不会对已经建成民主制度的台湾和2400万台湾人的生命袖⼿旁观，也很难承担不反击的后果及延续性影响。因此，若认为中国统⼀模式为和平、武⼒⼆选⼀，就过度简化中国认知台湾议题了。
特朗普的贸易战帮助了习近平？
《纽约时报》发表文章《习近平权力的强大之处，正是他最大的弱点》，作者Richard McGregor说，自2013年初上台以来，习近平主席在中国权势阶层树敌无数。然而，中国共产党中央委员会在10月下旬举行的最新会议表明，习近平比以往任何时候都要强大。与1949年中国共产党上台以来的其他国家领导人不同，他没有显而易见的对手，也没有可能的接班人。
作者说，新冠疫情爆发之初，一些新闻标题和美国的政客们惊呼，疫情将成为“中国的切尔诺贝利”，它将是一场社会和政治的崩溃，将暴露出该政权的结构性破产，给习近平在党和人民中的地位带来致命打击。10个月后，习近平似乎在所有方面都如愿以偿。
作者认为，习近平和中共已经在享受宣传攻势的重大意外收获了。中国与特朗普政府之间日益加剧的对抗，只会助长这种叙事，让习近平得以将各种政策描述为与势不两立、坚决摧毁中国的敌人进行生存斗争的必要措施。与美国的贸易战已为习近平的国内经济政策提供了推动力，这些政策算是一种平衡措施，既要加强国有领域，又要鼓励充满活力的私企创造利益。
文章说，而这就是习近平统治的弔诡之处。现在他如此紧握党的权力，没有明显的对手，也没有已知的继任计划，但他也在酝酿一场在未来可能全面爆发的领导层危机。习近平权力的强大之处，也正是其最大的弱点。
香港15位民主派议员先后提交辞职信，以回应四位同僚被DQ。香港《苹果日报》发表文章《杀死了立法会，杀不死香港》，作者李平认为，在立法会被杀后，如何筹设民间议会，是学者、政党、市民都要考虑的当务之急。民间议会虽不能直接制衡政府施政，不能直接影响林郑政府强推明日大屿拨款、大湾区投票，甚至难以阻挡香港快速堕入危崖，但是，与其做被温水煮熟的青蛙，不如做涅槃的凤凰。立法会可以被杀死，香港是杀不死的。这也是总辞的意义所在。
文章说，《基本法》规定，特首因两次拒绝签署立法会通过的法案，或因立法会拒绝通过财政预算案或其他重要法案，而解散立法会，又遭重选的立法会通过法案或拒绝通过预算案，就必须辞职。民主派原本的揽炒计划，就包括触发这一机制，结果令中共震惊。中共港共先是押后立法会选举，再把立法会改造成人大会，形同废了《基本法》第52条，林郑月娥献媚中共就可以肆无忌惮了。
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