墙外文摘：中国能找到“不攻台”的借口吗？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《中国在找“不攻台”的借口》，作者马明汉（Michael Mazza）援引前美国情报官柯佛（John Culver）文章《未完的中国内战》中的观点指出，中共认定的“胜利”是政治层⾯更胜于军事层⾯，并不想因攻打台湾⽽使军⼒受损，因此台湾⼈抵御的决⼼及美国介入的意愿，使得中共长期以来只能装腔作势。

柯佛（John Culver）指出从中国开第⼀枪开始，就再也不是“未完的中国内战”了，原本的“内战”会瞬间变成中美战争，台湾成两⼤军事强权的⾸个战场，⽽中共认为战争相当合理，因为能重建中国的东亚主导权。如此一来，美国及其盟友不会对已经建成民主制度的台湾和2400万台湾人的生命袖⼿旁观，也很难承担不反击的后果及延续性影响。因此，若认为中国统⼀模式为和平、武⼒⼆选⼀，就过度简化中国认知台湾议题了。

特朗普的贸易战帮助了习近平？

《纽约时报》发表文章《习近平权力的强大之处，正是他最大的弱点》，作者Richard McGregor说，自2013年初上台以来，习近平主席在中国权势阶层树敌无数。然而，中国共产党中央委员会在10月下旬举行的最新会议表明，习近平比以往任何时候都要强大。与1949年中国共产党上台以来的其他国家领导人不同，他没有显而易见的对手，也没有可能的接班人。

作者说，新冠疫情爆发之初，一些新闻标题和美国的政客们惊呼，疫情将成为“中国的切尔诺贝利”，它将是一场社会和政治的崩溃，将暴露出该政权的结构性破产，给习近平在党和人民中的地位带来致命打击。10个月后，习近平似乎在所有方面都如愿以偿。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8远距离支援干扰机 运-8远距离支援干扰机简称“远干机”，是特种飞机， 它可实施远距离干扰，掩护航空兵突防和支援陆海军作战。2019年10月1日，由运-8、运-9等组成的支援保障机梯队曾参加中国国庆阅兵。自今年9月以来，中国军机频繁进入台湾西南防空识别区。9月28日，台湾军方首次曝光运-8远干机画面。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 空警-500 空警-500也称为高新10号，是全天候、带多传感器中型预警与指挥控制飞机。它有4台涡轮发动机，最大起飞重量可达77吨，飞行时速550公里，航程可达5700公里。空警-500是中国研制装备的第三代预警机。该机10月至少两次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8技术侦察机 它是运8系列军机中的技术侦察机，也是中国空军首型技术侦察机，其平台优势和侦察效能明显。今年9月以来，该机多次飞进台湾防空识别区“执行任务”。周四，台湾军方首次曝光该机照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8反潜机 运-8反潜机具备侦察和反潜能力。机身下部安装了磁性探测器；机首下方配有大型对海搜索雷达；机身上安装了许多刀状发射天线和接收天线。机载雷达可实现360度环视扫描，此外，可能设计了内置式武器舱，从而可搭载并发射空射反舰导弹。台湾国防部公布的资讯显示，运-8反潜机9月来多次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-9通信对抗机 运-9通信对抗飞机是特种飞机，它可实施远距离干扰，降低对方指挥控制效能、破坏对方战场态势。运-9通信对抗机属于中国空军航空电子对抗侦察装备。该机参加了2019年的天安门阅兵式。今年9月以来，运-9通信对抗飞机多次进入台湾西南防空识别区。台湾国防部在其推特上贴了运-9通信对抗机的照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 台湾防空识别区 这是中华民国1953年与美国协商制定的防空识别区，覆盖台湾岛以及中华人民共和国政府管辖的浙江、江西和福建3省以及广东省一小部分。理论上，解放军军机自机场起飞就已经进入台湾防空识别区。后来在美国的干预下，国军空军的实际活动范围退到海峡中线以东。2020年，解放军军机多次进入海峡中线以东的空域展开“训练”，此举被台湾视作挑衅。



作者认为，习近平和中共已经在享受宣传攻势的重大意外收获了。中国与特朗普政府之间日益加剧的对抗，只会助长这种叙事，让习近平得以将各种政策描述为与势不两立、坚决摧毁中国的敌人进行生存斗争的必要措施。与美国的贸易战已为习近平的国内经济政策提供了推动力，这些政策算是一种平衡措施，既要加强国有领域，又要鼓励充满活力的私企创造利益。

文章说，而这就是习近平统治的弔诡之处。现在他如此紧握党的权力，没有明显的对手，也没有已知的继任计划，但他也在酝酿一场在未来可能全面爆发的领导层危机。习近平权力的强大之处，也正是其最大的弱点。

香港民主派议员总辞的意义

香港15位民主派议员先后提交辞职信，以回应四位同僚被DQ。香港《苹果日报》发表文章《杀死了立法会，杀不死香港》，作者李平认为，在立法会被杀后，如何筹设民间议会，是学者、政党、市民都要考虑的当务之急。民间议会虽不能直接制衡政府施政，不能直接影响林郑政府强推明日大屿拨款、大湾区投票，甚至难以阻挡香港快速堕入危崖，但是，与其做被温水煮熟的青蛙，不如做涅槃的凤凰。立法会可以被杀死，香港是杀不死的。这也是总辞的意义所在。

文章说，《基本法》规定，特首因两次拒绝签署立法会通过的法案，或因立法会拒绝通过财政预算案或其他重要法案，而解散立法会，又遭重选的立法会通过法案或拒绝通过预算案，就必须辞职。民主派原本的揽炒计划，就包括触发这一机制，结果令中共震惊。中共港共先是押后立法会选举，再把立法会改造成人大会，形同废了《基本法》第52条，林郑月娥献媚中共就可以肆无忌惮了。

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