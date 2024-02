墙外文摘：中国股民“割肉也得尽早地走”

(德国之声中文网)“我建议就是,现在正好这个反弹上来了”,“就赶紧卖掉,割肉也得尽早地走”。这是独立记者袁莉创建的《不明白播客》采访的投资A股的中国私募基金经理Leo对中国股民的建议。在这期节目里,Leo分享了他对中国市场和中国经济的信心是如何逐渐瓦解的。

Leo指出,一般小的经济周期就三年半,2021年的一季度开始,它是企业盈利的巅峰,然后它就是逐个季度开始往下走。2021年三个季度,2022年四个季度,到2023年的二季度,按照原来的经济周期的规律,本来是应该企业盈利在往上反弹了,但是二季度结果是经济大不如预期。然后三季度也不成,现在其实四季度,应该还是不成。他说,“中美关系又不太好,而且7月份出了很多政策,你发现31条那文章(注:指指2023年7月14日发布的《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》,通称‘民营经济31条’)里边,从二十几条之后,后边又有一大堆的关于要一切忠于党什么乱七八糟的……”

Leo说,股市被拉起来之后,它本身存在的诸多大的问题还没有出清,没有解决。那后边的话呢,它还是会发生更惨的状况。“所以就是最主要、最惨的东西,它没发生,那我觉得这个市场就不会见底,那后边涨多了,它又会跌下去”,“所以我在那个时间就趁着反弹完之后我就出清了”。

Leo认为,因为A股市场它还是政策市,反映的是政策的变化。除非政策又回归到鼓励民企,比如说巨头们公司的党支部全取消了,之后又让民企干活了,那我们也会相信这些,跟着一起。但现在是看不到了啊,所以还要跟踪这些民企的状况。因为科技啊,创新啊,这些东西,更多的都是需要民企去做的。

分析:两会召开在即 中国经济纾困无望

Leo以前是一个小粉红,一直都是看多中国。但他现在给投资A股的亲戚朋友的建议是:割肉也得尽早地走。“国家能打的牌越来越少了,最惨的状况还没有到,所以这个底我觉得是深不可测的。所以,如果还有亲人或者朋友,都是建议他们趁着这个(反弹)赶紧赎回了,反正得赎回了”。

中国快艇翻覆事件引发灰色地带冲突

台湾“上报”发表文章《他们是国家的海巡,不是民进党的海巡》,作者陈嘉宏认为,在讨论中国快艇翻覆不幸致二人死亡事件之时,中方多跳过这艘快艇本身早已违法的事实,却掐头去尾反过来指控台方海巡“草菅人命”、“隐匿事实”。事实上。这艘快艇不仅自始违法,它还闯进台方海域蛇行拒检,这就如同一辆没有行照驾照的驾驶开着一辆没有车牌的车子在大街上乱奔乱窜。

文章说,因着这次不幸事件,中共顺势拉高两岸冲突,先是由国台办放话指控台湾“暴力执法”,接着否认金厦之间有所谓禁限制水域,甚至有金门旅游船遭中国海警登船检查,这是典型的灰色地带冲突,不但是藉势借端侵蚀台湾官方管辖权,还想在520之前趁机施压赖清德。

与厦门一水之隔的金门

作者认为,驾着CP小艇出勤捉走私、捍卫海疆的海巡队员是中华民国的海巡,不是民进党的海巡;以为攻击这件海巡执法事件可以斗倒民进党,但其实斗倒的对象是中华民国的边境执法。

《Expats》导演选择了立场,但不是示威者的立场

总部位于新加坡的“端传媒”发表文章《<Expats>剧评:金钱买不来幸福,但可以治病》,作者Sean Tierney认为,剧集《Expats》中充满了傲慢自大感。它聚焦于香港最小、最富有、最有权力的社群之一,也是这座城市中最与世隔绝的社群之一。我们也许可以辨认出《Expats》展示的香港,但我们看到的是一个极其浅薄、外来人中心的版本。词语“九龙”被使用的方式,就像19世纪的英国作家吟唱“非洲”(Africa)一样,充满了危险与不可抗拒的异国情调。

文章指出,通过努力确保这部影集不会冒犯人们所抗议的政府,导演王子逸明确地选择了立场,而这不是香港示威者的立场。第4集的片尾字幕中播放了一段声音,初听起来像是示威口号,但并不是真的口号,甚至可能连那种说法都不存在。2019年最常听到的口号之一是“Fight for freedom,Stand with Hong Kong”,但影集使用的不是这个口号。相反,它被截短为“为香港而战(fight for Hong Kong)”,这是很少人会用的口号。用这个短语,无论是有意还是无意,都与政府事后宣布抗议活动为“黑暴”的官方声明完美契合。

作者认为,如果《Expats》的主人翁有所谓共同点,那就是他们中没有一个人将香港视为自己的家。整部剧到三分之二时,也没有让在地角色发声,更不用说谈论他们正在失去家园——这部剧在香港拍摄的时候,一切就正在发生。王子逸表示,“情势不由人,我们在处境中是被动的,不过在这状况里我们依然具有相当的主动性。”作者说,2019年之后还住在香港的人不会同意这种陈腔滥调,更加说不出口。“如果《Expats》教会我们任何东西,那就是世界上有很多人都非常乐意把众所周知的谎言塞到你的脸上,赌你无法反对它,甚至无法忽略它”。



摘编自其他媒体的内容,不代表德国之声的立场或观点。

©2024年德国之声版权声明:本文所有内容受到着作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。