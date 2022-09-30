墙外文摘：中国的“统一”与俄罗斯的吞并

（德国之声中文网）新加坡“端传媒”发表文章《中国认同在台湾还有市场吗？都是“台独教育”惹的祸？》，作者谢达文指出，台湾人的中国认同在这20年来大幅萎缩，从原先将近半数，下降到今日的两成；而且中国认同的萎缩，并不如一些人所宣称的只是近年来（比如318占领立院行动、蔡英文当选后）的现象，也不都是由年轻世代（所谓“天然独世代”，或者中共口中受所谓“台独教育”的一代）驱动；相反地，中国认同的萎缩，在2000至2010年之间就已经相当明显，尤其对70年代出生的人更是如此。

作者说，现在在台湾，如果还要诉诸中国认同，就只有“第一、二代外省人”可能是比较主要的客群了，这也是中国决策者必须面对的真实情况。虽然对中国人而言，台湾可能是中国民族复兴的最终一块拼图，但从现在台湾人的观点出发，台湾人绝大多数早已不认同中国（何况认同中国的人，甚至又未必真的支持在现状下统一），所谓的“统一”，必然是违逆台湾人意愿的“并吞”──这是否真的是一个可行的政策方向，或许值得再思考。

中国如何支持俄罗斯发动的“公投”？

台湾“上报”发表文章《俄国发动公投，中国干嘛沉默》，作者王文胜认为，俄国吞并卢甘斯克、顿内次克两个人民共和国的手法，先造成既定事实，然后签订互助和共同防御条约，这和当时苏联协助蒙古独立的手段一模一样。今天俄国可以透过公投去分裂乌克兰领土，改天俄国如果要针对新疆或者南蒙古、满洲做一样的事情，地球上没有一个人会帮助中国。

文章说，俄国对卢甘斯克和顿内次克的支持其实给了日本与美国上了一堂课：今天俄国可以用这种方式造成实质独立，那中国要求全部的国家认可台湾是中国神圣不可分割的领土未免也太过夸张，因为全球与台湾之间的往来密切程度远比卢顿两国还要高，所以中国才会不敢公然支持这两个国家的独立，没有理由中国赞成乌克兰领土分裂，然后自己的就神圣不可分割。

美中台海游戏从和平转向战争？

台湾“风传媒”发表文章《美中台海角力的两种游戏》，作者赵文衡认为，日前美国总统拜登在接受媒体专访时就美国的两岸政策发表谈话指出：第一，若中国武力犯台，美国将出兵防卫，以往战略模糊的策略转向战略清晰；第二，美国不鼓励台湾独立，独立与否由台湾自己决定，隐含的意义是美国将不像以往般抑制岛内台独势力发展，此为美国政策的重大改变。作者认为，以往美中在台海议题上玩的是和平游戏(或称合作模式)，现在进入新的战争游戏(或称冲突模式)。

文章说，中国将游戏由和平转为战争，是极不理智的行为。亡羊补牢，为时未晚，中国应该停止武统的企图以及对台的威吓，将场景重新转回和平游戏。在新的和平游戏中，美中关系虽然已不可能完全恢复到以前那个美好时光，但至少不会受到战争的威胁。而且，一般认为，中国与美国在经济上竞争(也就是和平竞争)的胜算要比军事竞争为高，那为何不玩一场有利于自己的游戏？

專訪聯電前董事長曹興誠

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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