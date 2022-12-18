 墙外文摘：中国疫情危机是否会再次殃及全球？ | 媒体看中国 | DW | 25.12.2022

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墙外文摘：中国疫情危机是否会再次殃及全球？

有评论认为，最近几年防疫乱象，这两周以来疫情大爆发下各方束手无策的状态，以及资讯高度不透明、拒绝和国际社会共用完整资料问题的“加持”，中国出现新的“来者不善”的变异毒株的可能性很高。

在中国，新冠感染者人数快速上升，导致药品供不应求

在中国，新冠感染者人数快速上升，导致药品供不应求

（德国之声中文网）最近两周，随著中国迅速结束封城隔离措施、完全放开管控，中国疫情大规模爆发。中国各地都传出人们普遍染病、许多老人因病去世的消息。台湾“上报”发表文章《最坏三部曲──中国防疫崩溃　毒株再变异　全球再遭殃》，作者王庆民认为，本次中国疫情爆发最大的危机，不是这一轮疫情本身，而是在这种缺乏疫苗接种、大规模爆发、卫生系统崩溃下，可能出现新的、危害更大的变异毒株。

文章说，根据此前德尔塔病毒出现在印度、奥米克戎首先爆发于南非的先例，说明新的变异毒株很可能出现在医疗卫生条件差、防疫不力、处于“躺平”和缺乏疫病监控机制的落后国家。中国本来不属医疗卫生体制非常落后的国家，相反有相对完善的防疫体系。但最近几年防疫乱象，最近两周疫情大爆发下各方束手无策的状态，以及资讯高度不透明、拒绝和国际社会共用完整资料问题的“加持”，中国出现新的“来者不善”的变异毒株的可能性很高。且若出现，几乎无可避免的将传往全世界。

疫情海啸 中国各地医院直面冲击

作者认为，这才是最大危险。中国政府、医疗机构、科研机构，应未雨绸缪，在继续保持开放基础上（无论如何都不应再恢复封城和隔离），尽早恢复医疗秩序、重建新冠防控体系，研发相关疫苗和特效药物，使疫情早日结束、社会重归安定繁荣。

中国对台湾最致命的威胁是什么？

新加坡“端传媒”发表文章《2022年台海军事总评——中共“胁迫性”威胁，台美如何因应？》，作者梅复兴认为，中共对台湾可用的军事手段不仅限于全面进犯的“歼灭性”（annihilation）威胁，也包括光谱广泛的封锁窒遏等“胁迫性”（coercion）威胁。然因中共与台湾国力落差巨大，且美国长期以来碍于政治顾忌而对台湾建军能力限制甚多，再加上台湾政府与军方本身历年来的一些政策选择与不积极性，才致使有今日的两岸军力严重失衡局面。

而美国在面对此迫切威胁下，也只得强推台湾构建相对成本较低、需时较短、又对中共较不挑衅的“不对称防卫”以为因应。这是个以确保台湾不至于在中共的大规模三栖进犯下迅速沦陷的“固本”方略，以仅有的资源（尤其预算与时间、但也包括政治资本）优先防范中共攻占台湾、消灭中华民国政权的“最致命”威胁。

作者认为，既然台湾不可能光靠一己之力长期抵御中共单一性质的军事威胁，或有效反制中共所有形态的军事威胁，那最合乎美台双方战略利益逻辑的，就是构建可恃的军事分工（military division of labor）。有部分能力可以（或不得不）自行筹建，但其他部分能力则必须仰赖美国（暨或其他区域盟邦）配合提供。台湾负责哪些部分的防卫作战（如：反登陆、滩岸后纵深防御），美国负责提供哪些能力（如：共同作战图像／COP、局部制海／运补护航、即时情资与目标获取、电子作战支援等），这些都需在战前就建立共识与合作机制，予以验证。这也是台湾务须积极向美国争取的最低限度承诺清晰（commitment clarity）。

中国经济严重失衡，经济增长带来的好处很少能惠及家庭

中国经济严重失衡，经济增长带来的好处很少能惠及家庭

中国宏观经济达到一个临界点

《纽约时报》发表评论文章《中国的前景已今非昔比》，作者克鲁格曼（Paul Krugman）指出，今年年初，中国最高领导人习近平还在吹嘘他对新冠的胜利。现在，习近平突然结束了他标志性的“清零”政策，所有迹象都表明，住院和死亡人数将大幅增加，这将使卫生保健的压力达到极限；中国经济似乎将在未来两三年内面临重大问题；中国经济增长的长期预测也被下调。

作者说，中国长期存在的宏观经济问题似乎正在达到一个临界点。多年来，尽管中国经济有着惊人的增长历史，但很明显，中国经济严重失衡。经济增长带来的好处很少能惠及家庭，导致消费支出占国内生产总值的比例很低。极高的投资率填补了这一缺口，但所有迹象都表明，投资回报率正在严重下降，企业越来越不愿在新项目上投资。尽管如此，中国还是成功地保持了充分就业——但主要是通过推动巨大的房地产泡沫。中国的房地产行业膨胀得令人难以置信：根据一项估计，它占GDP的29%，房地产投资占GDP的比例是美国2000年泡沫最严重时期的两倍。但是，这种状况是不可持续的。中国的泡沫究竟将如何结束还不清楚——可能是急剧放缓，也可能是一段“低质量”增长时期，同时掩盖问题的真实程度，但这不会是好事。 

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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