墙外文摘：中国“清零”抗疫，全球经济受损

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《俄罗斯和中国会毁掉全球经济吗》，作者克鲁格曼(Paul Krugman)认为，我们正在重新经历第一次世界大战的教训：全球化的好处总是受到战争和独裁者一时冲动的威胁。

文章说，尽管中国（目前还）没有入侵任何国家，但在阻止贸易全球化这方面也存在问题。最迫切的问题是，中国的新冠疫情应对措施正在日益成为经济遭受严重破坏的原因，虽然这些措施在大流行的初始阶段非常成功。中国政府仍然坚持使用效果不佳的国产疫苗，并且仍然通过严厉的封锁来应对疫情，这不仅给中国、也给世界其他地区带来了问题。

除此之外，克鲁格曼认为，普京让我们懂得，那些被应声虫围绕的强人所统治的国家不是可靠的商业伙伴。中国与西方的经济或军事对抗将是非常不理智的--但俄罗斯入侵乌克兰也是如此。引人注目的是，乌克兰战争似乎导致了大规模资本外逃……逃出中国。因为，如果你现在是一名商业领袖，那么你肯定会想，将公司的未来寄托在能够继续从威权主义政权那里采购是否明智。将生产线带回奉行法治的国家可能会使你的成本增加几个百分点，但它换来的稳定性可能是值得的。

光靠军队是拿不下领土的

台湾《风传媒》发表文章《中国抵抗制裁的能力比俄高，但非无懈可击》，作者孙维德（David Stinson）认为， 中国长期以来一直紧盯俄罗斯的政治，希望哪一天决定攻打台湾的时候，不要犯下跟俄罗斯一样的错误。它目前正在设法让金融体系绕过美国监理机构；并努力让科技产品可以自给自足，不要像俄罗斯那样大量仰赖进口机械与各种生产设备。

但说到整体经济，作者认为，中国目前离自给自足相当遥远，而且这个目标似乎永远无法实现。中国是全球最大的粮食进口国，根据中国社会科学院2020年的研究报告，中国到了2025年可能就会陷入“粮食短缺”，虽然它目前的存粮很多，但只够供应短期需求，而一旦陷入长期的粮食短缺，国家安全就会爆发最严重的问题。除此之外，中国也在思考其他突发危机。

文章说，中国到目前为止都没有跟世界直接对抗，所以有很多因素都无法准确预测。但我们依然可以确定，万一走到这一步，各国一定会根据中国的经济实力，决定是否愿意祭出制裁。过即使如此，中国的经济实力还是不足以挑战整个世界。无论如何，美国一定会用粮食问题来威胁中国，而且威胁的效果相当大。这表示当下的世界还是延续着两次世界大战期间的规则：光靠军队是拿不下领土的。

林郑月娥：从“大和解”到 “大撕裂”

新加坡《端传媒》发表文章《撕裂与郁结：从"林郑语录"看特首5年任期归家路》，作者叶家润说，2017年，林郑月娥“受到上帝感召”参选行政长官，她在胜选时表示，“我的首要工作是修补撕裂和解开郁结。”她打着“大和解”旗号上任，却以社会“大撕裂”作结。2019年，她提出修订逃犯条例，触发香港历来最大规模的社会运动。及后，香港迈入国安法时代，民主派大搜捕、公民组织解散、移民潮一幕幕上演；同时间世纪疫情来袭，至今逾百万人染疫、数千人死亡。

文章说，“别有用心”为林郑月娥指责外部势力的形容词，常用于回应外国政府对港的言论或政策。香港自反修例运动成为国际焦点，外国政府经常回应香港的人权自由状况。对此，林郑政府不遑多让，频频发表声明反驳，紧跟中国的“战狼”外交姿态。翻查政府新闻网，林郑5年的任期内，共有55份政府新闻稿使用“别有用心”的字词，此前只有5份新闻稿使用此词语。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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