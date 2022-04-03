 墙外文摘：中国“清零”抗疫，全球经济受损 | 媒体看中国 | DW | 10.04.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

墙外文摘：中国“清零”抗疫，全球经济受损

有评论认为，中国政府仍然坚持使用效果不佳的国产疫苗，并且仍然通过严厉的封锁来应对疫情，这不仅给中国、也给世界其他地区带来了问题。

China | Coronavirus Lockdown in Schanghai

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《俄罗斯和中国会毁掉全球经济吗》，作者克鲁格曼(Paul Krugman)认为，我们正在重新经历第一次世界大战的教训：全球化的好处总是受到战争和独裁者一时冲动的威胁。

文章说，尽管中国（目前还）没有入侵任何国家，但在阻止贸易全球化这方面也存在问题。最迫切的问题是，中国的新冠疫情应对措施正在日益成为经济遭受严重破坏的原因，虽然这些措施在大流行的初始阶段非常成功。中国政府仍然坚持使用效果不佳的国产疫苗，并且仍然通过严厉的封锁来应对疫情，这不仅给中国、也给世界其他地区带来了问题。

除此之外，克鲁格曼认为，普京让我们懂得，那些被应声虫围绕的强人所统治的国家不是可靠的商业伙伴。中国与西方的经济或军事对抗将是非常不理智的--但俄罗斯入侵乌克兰也是如此。引人注目的是，乌克兰战争似乎导致了大规模资本外逃……逃出中国。因为，如果你现在是一名商业领袖，那么你肯定会想，将公司的未来寄托在能够继续从威权主义政权那里采购是否明智。将生产线带回奉行法治的国家可能会使你的成本增加几个百分点，但它换来的稳定性可能是值得的。

光靠军队是拿不下领土的

台湾《风传媒》发表文章《中国抵抗制裁的能力比俄高，但非无懈可击》，作者孙维德（David Stinson）认为， 中国长期以来一直紧盯俄罗斯的政治，希望哪一天决定攻打台湾的时候，不要犯下跟俄罗斯一样的错误。它目前正在设法让金融体系绕过美国监理机构；并努力让科技产品可以自给自足，不要像俄罗斯那样大量仰赖进口机械与各种生产设备。

Shenzhen Hafen

"中国离自给自足相当遥远"

但说到整体经济，作者认为，中国目前离自给自足相当遥远，而且这个目标似乎永远无法实现。中国是全球最大的粮食进口国，根据中国社会科学院2020年的研究报告，中国到了2025年可能就会陷入“粮食短缺”，虽然它目前的存粮很多，但只够供应短期需求，而一旦陷入长期的粮食短缺，国家安全就会爆发最严重的问题。除此之外，中国也在思考其他突发危机。

文章说，中国到目前为止都没有跟世界直接对抗，所以有很多因素都无法准确预测。但我们依然可以确定，万一走到这一步，各国一定会根据中国的经济实力，决定是否愿意祭出制裁。过即使如此，中国的经济实力还是不足以挑战整个世界。无论如何，美国一定会用粮食问题来威胁中国，而且威胁的效果相当大。这表示当下的世界还是延续着两次世界大战期间的规则：光靠军队是拿不下领土的。

林郑月娥：从“大和解”到 “大撕裂”

新加坡《端传媒》发表文章《撕裂与郁结：从"林郑语录"看特首5年任期归家路》，作者叶家润说，2017年，林郑月娥“受到上帝感召”参选行政长官，她在胜选时表示，“我的首要工作是修补撕裂和解开郁结。”她打着“大和解”旗号上任，却以社会“大撕裂”作结。2019年，她提出修订逃犯条例，触发香港历来最大规模的社会运动。及后，香港迈入国安法时代，民主派大搜捕、公民组织解散、移民潮一幕幕上演；同时间世纪疫情来袭，至今逾百万人染疫、数千人死亡。

文章说，“别有用心”为林郑月娥指责外部势力的形容词，常用于回应外国政府对港的言论或政策。香港自反修例运动成为国际焦点，外国政府经常回应香港的人权自由状况。对此，林郑政府不遑多让，频频发表声明反驳，紧跟中国的“战狼”外交姿态。翻查政府新闻网，林郑5年的任期内，共有55份政府新闻稿使用“别有用心”的字词，此前只有5份新闻稿使用此词语。

 

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

Police officers in protective suits keep watch at an entrance to a tunnel leading to the Pudong area across the Huangpu river, after traffic restrictions amid the lockdown to contain the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Shanghai, China March 28, 2022. REUTERS/Aly Song

墙外文摘：上海封城对于台湾的冲击 03.04.2022

对于台湾而言，除了担忧中国疫情可能造成供应链的断链危机外，台湾银行或租赁业者面对厂商债务违约的风险也可能会增加。

Ever Given container ship is pictured in Suez Canal, in Suez Canal in this Maxar Technologies satellite image taken on March 27, 2021. Satellite image ©2021 Maxar Technologies/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. DO NOT OBSCURE LOGO.

全球化已是强弩之末？ 09.04.2022

先是新冠状大流行使我们的经济依赖性暴露无遗，然后，俄乌战争使原料市场发生颠覆。它有可能成为去全球化先声，并重塑这个世界。

December 11, 2020, Hong Kong, China: Passengers inside economy class of British Airways airline on December 8, 2020.Four passengers found to be infected with Covid-19 on arrival at Hong Kong airport from London via British Airways, while one person failed to comply with requirements. Hong Kong authorities banned British Airways from flying to the city for two weeks, with the carrier falling foul of new, stricter Covid-19 control rules. (Credit Image: Â© May James/ZUMA Wire

專訪：清零逼使外資撤離 香港人才一去不返？ 01.04.2022

港府堅守「動態清零」引發大批外資企業和專才撤離，香港歐洲商務協會主席高飛（Frederik Gollob）接受德國之聲專訪時形容，現在的人才流失危機是他見過最嚴重的，遍及各行各業，新加坡、首爾、東京和孟加拉都是熱門的搬遷地。