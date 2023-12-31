墙外文摘：中国“毛泽东热”里的反智行为

（德国之声中文网）今年12月26日，是毛泽东诞辰130周年纪念日。在中国各地都有不同形式和规模的纪念活动。台湾"上报"发表文章《"毛诞日"里的中国毛泽东热》，作者王庆民指出，最近十年，中国的政治环境日益保守、社会气氛压抑。曾经颇有影响力的泛自由派人士被边缘化，公民社会萎缩的几乎至零。当自由民主主义的政治表达被压制，人们或选择沉默，或选择通过其他方式抱团取暖和表达诉求。毛泽东作为中国官方认可和赞誉的领导人，对毛及其思想的崇拜被许可乃至鼓励，许多人由自由派转向毛派，也就不奇怪了。

文章说，一些中国人对毛泽东的狂热崇拜、对毛时代的高度赞美、对毛思想的全盘认同，反映的是国人非理性和极端化，以及知识的严重匮乏和对历史认知的错位。很多人并不了解1920-1970年代这半个世纪的真实历史，根据歪曲的资讯，得到的是扭曲的结论。这种非理性和极端化，不仅体现在毛派人士在互联网平台上的极端话语，还有线下的暴力和威胁。

作者认为，更让人忧虑的，是中国毛派人士在种种因素下，其价值观、主张、言行，高度保守化和反智化，与国际主流左翼势力的立场完全相反。例如在环保、科技、女权、LGBT权利等方面，中国知名毛派人士如韩德强、艾跃进、侯宁等人，都旗帜鲜明的反对女性和性少数的自由解放，辱骂中外女权主义和女权人士，甚至还主张女性应该在家相夫教子……这些言论都暴露了他们名义上主张进步，实质是保守反动分子的底色。这实在是悲哀和讽刺。左翼人士、社会主义/共产主义者，本应该以促进自由解放、扶助弱势为基本原则，但毛派人士却反其道而行之，与极右保守势力所做雷同，令人痛心和愤怒。

作者说，何时中国人能够摆脱个人崇拜和反智主义，不再将某一个人及其思想不加分辨的盲目遵从，而是基于事实和逻辑进行独立思考判断，并坚持以人道与民主的普世价值立场争取权利，反对极权、尊重多元，中国人民才能走出专制与暴力，迎来个人的解放与民族的新生。

性狩猎与父权的再生产

新加坡"端传媒"发表文章《不止是性骚扰：知识分子的滤镜下，同样赤裸的性狩猎》，作者桃吐认为，在经历了几年的反性骚扰互联网风潮之后，我们却仍不得不悲哀地承认，导致性骚扰频发的这个系统是如此牢固、难以撼动，受害者们一个接一个地站出来、一次又一次地接受"够不够完美"的审判，却鲜有加害者得到了什么实质性的惩罚。种种性别暴力行为的表象之下的实质，其实是一个基于父权制而形成的性别狩猎场。

数字世界中的性骚扰

文章说，在所有创造性产业中，男性都占据着主导权，不仅如此，他们还自觉或不自觉地为其产业构建了"适当"的女性形象，这也就意味着，女性的主动参与实际上仍然在被男性所定义、所掌控。她们一旦踏足其中，就会不可避免的陷入男性凝视的漩涡，成为欲望投射的客体，为了让自己的才华被看见，更不得不要去学会那一套男性所制定的规则来获取他人认可。在这些男性眼中，女性并不是一个拥有独立主体性的人，而是一个可以被性狩猎的对象--即便这个女性远比他们更有才华。

作者指出，性别中的权力关系本就是不平等的，而性别问题又是权力问题的一部分。在剥削弱者的强者里，男性的比例远远高于女性，更不用说二元性别体系之外的LGBTQ+群体，ta们所处的位置太过边缘，以至于发出的声音都难以被听见，而对于挤压ta们生存空间有着最大责任的自然也是占据话语权最多的男性群体。甚至，由于男性群体过于习惯自己占据主导权、处于话语高低的现状，他们都很难意识到自己对他人造成了压迫。处在权威位置的男性塑造并反映了为男性服务的社会文化，实现了父权的再生产，而女性在这整个过程中都是缺席的，她们只是狩猎场中可以被男性任意"占有"的猎物。如果不看到性骚扰背后的一整个性别压迫系统的存在，我们便无法去完整地谈论性骚扰。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 艾什莉·贾德和罗斯·麦高恩 艾什莉·贾德（Ashley Judd)1999年因《双重阴谋》一跃成为好莱坞一线女星。她在《纽约时报》披露的一分诉讼文件中回忆，自己在20年前受温斯坦邀请去一家酒店。她以为是去参加一次商务餐会，但温斯坦将她带到房间并身着浴袍出现，还问她要不要按摩或看他洗澡。罗斯·麦高恩（Rose McGowan)也表示在1997年有类似经历，后来两人以10万美元达成和解协议。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 艾希亚·阿基多 意大利女星艾希亚·阿基多（Asia Argento）说，1997年她在参加一场派对时，被温斯坦带到一个房间并受到性侵。阿基多说，她之前之所以没有提过此事，是害怕会影响到她的演艺生涯。新锐演员露西亚·埃文斯（Lucia Evans)也描述了2004年的类似经历，新西兰模特佐伊·布罗克（Zoe Brock)也指控温斯坦1997年对她进行性骚扰。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 格温妮丝·帕特洛 格温妮丝·帕特洛(Gwyneth Paltrow)表示，她在22岁出演《爱玛》一片时，担任制片人的温斯坦就曾要求她去房间里按摩。帕特洛把此事告诉了当时的男友布莱德·皮特，后者跑去警告了温斯坦。1999年，帕特洛以《莎翁情史》获得奥斯卡最佳女主角，这部影片也由温斯坦担任制作人。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 萝玛拉·嘉瑞 英国女演员萝玛拉·嘉瑞（Romola Garai）说，18岁那年，她被叫到温斯坦在宾馆的一个房间，温斯坦穿着浴袍开门，让她感到受到冒犯，“这是对我的侮辱，是对权力的滥用”。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 米拉·索维诺 米拉·索维诺（Mira Sorvino）出演了多部温斯坦的影片。她向媒体表示，1995年，温斯坦曾对她施行性骚扰，并想强迫她与其发生关系，一次是在酒店房间，另一次是在米拉的住所。温斯坦以要和她讨论电影推广为由来到她的住所，但米拉告诉他，她的男友马上就到，温斯坦于是垂头丧气地离开了。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 海瑟·格拉汉姆 海瑟·格拉汉姆（Heather Graham)向《综艺》杂志表示，十多年前，温斯坦也曾向他提出过非分要求。她说，当时他们见面讨论出演角色的问题，温斯坦暗示她，若想得到出演机会就必须和他睡觉。会面后她感到很难受。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 卡拉·迪瓦伊 英国演员、模特卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）发表声明说，她曾和温斯坦及另一名女士在一个酒店房间讨论角色问题。当她准备离开时，温斯坦挡住房门，并试图强吻她，她最后挣脱并跑出房间。后来她虽然出演了这部片子，但总觉得温斯坦给她这个角色是因为所发生的事。卡拉·迪瓦伊说，她一直犹豫说出这件事，因为不想伤害温斯坦的家庭。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 凯特·温斯莱特 凯特·温斯莱特（Kate Winslet）对温斯坦的性侵丑闻表示极为震惊，并赞扬勇于发生的女性非常勇敢。她说，温斯坦对待这些有才华的年轻女性的做法是女性在任何工作环境下都不能容忍的。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 梅丽尔·斯特里普 温斯坦的性侵、性骚扰丑闻曝光后，多次获得奥斯卡的梅丽尔·斯特里普(Meryl Streep)谴责温斯坦的做法是可耻的，不可原谅的，是滥用权力。她同时赞扬敢于站出来指控韦恩斯坦的女性都是英雄。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 朱迪·丹奇女爵士 《007》系列的M夫人，被授予爵位的朱迪·丹奇（Judi Dench）也发表声明，表示之前对有关温斯坦的“可怕”的指控完全不知情，并对受害者表示同情，对敢于发声的女性表示支持。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 艾玛·沃森 《哈里·波特》明星艾玛·沃森在推特上发文说，她支持那些遭到性骚扰的所有的女性，并对他们的勇敢表示敬意。2011年，记者在英国电影和电视艺术学院奖颁奖仪式晚宴后拍到当时19岁的艾玛·沃森（Emma Watson)被温斯坦从后面抓住两只胳膊的照片。艾玛·沃森之前出演了温斯坦担任制片人的《我与梦露的一周》。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 安吉丽娜·朱莉 安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie)1998年主演《随心所欲》（Playing by Heart)，哈维·温斯坦担任执行制片。朱莉回忆说，当时，温斯坦想在一个酒店房间对她性骚扰，遭到她的拒绝，因此她选择拒绝再和他合作，并警告其他人。朱莉在给《时代》周刊的信中说，“这样的对待女性的行为在任何领域，任何国家都是不能容忍的。”

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 希拉里·克林顿 2000年起，温斯坦以个人名义向民主党及包括希拉里·克林顿和奥巴马在内的多名候选人捐款近100万美元。温斯坦性侵丑闻发酵后，希拉里通过发言人在声明中说，她感到非常震惊，“这些女性所描述的（温斯坦）的行为是不可容忍的，他们的勇气和其他人的支持对阻止类似行为的发生至关重要”。奥巴马夫妇也发表了类似声明并指出，任何男人，不管其财富地位如何，以这样的方式贬低女性都应被谴责并追究责任。

大制片人陷性骚扰丑闻，明星、政治家有话说 乔治娜·查普曼 温斯坦的现任妻子、英国时装设计师乔治娜·查普曼（Georgina Chapman）宣布结束与温斯坦十年的婚姻，离开这位好莱坞制片大佬。41岁的查普曼表示，“我的心碎了，为了所有因不可饶恕的行为遭受巨大痛苦的女性。”查普曼和温斯坦育有两个孩子。 作者: 乐然



自由权是追求幸福的前提条件

台湾"风传媒"发表书评文章《追求幸福与法律正义》，作者周保松说，刘宗坤所著《为幸福而生：在法律秩序中追求平等权利的历程》是不可多得的好书。本书的主题，是每个人都有追求幸福的权利。作者将"追求幸福的权利"作为全书的主线，然后通过美国司法史上一系列影响深远的案例，让我们彷如亲临现场般见到，在过去二百多年中，许多无权无势、受尽制度压迫的"小人物"，如何在有正义感的律师的协助下，通过司法抗争挑战各种不义之法，逐步实现这样的目标：每位美国公民，不论其种族、肤色、信仰、性别和阶级，都应有追求个人幸福的平等权利。

这些案例包括：废除种族隔离政策、黑人和白人享有平等的教育权利、白人与有色人种的通婚权、平等的选举投票权、女性堕胎权、非法移民同样得到正当的法律程序保障权等。在这些司法争议中，既有不少源于种族、性别和阶级的歧视，也有许多来自深刻的信仰差异和道德分歧，因此导致法官之间、政党之间、公民之间产生激烈争论。例如公民应否有权拥有枪械，大学收学生应否继续实行平权措施，以及最高法院应否推翻女性堕胎权等，均引起极大争议。本书可贵之处，是没有回避这些争议，而是将它们放回到具体的历史语境，呈现时代的局限和观念的保守，揭示争议背后不同的考量，从而让我们明白制度演进的复杂和艰难，却又不陷入相对主义和现实主义的泥淖，因为著者始终相信，自由和平等是美国立国的基本价值，正义和尊严是人们的普遍渴求，通过人们持续的争取，改变总有可能发生。

文章说，《独立宣言》所说的生存权、自由权和追求幸福的权利，不是彼此分割和互不相干，实际上，前两者为追求幸福的必要条件。生存权容易理解，自由权的重要，在于给予我们每个人选择的机会。活得幸福的前提，是每个人都是自主的人，可以根据自己的意愿去选择信仰、职业、婚姻、朋友，以至生活方式和政治连结。没有自由，人就只能活在屈从和奴役的状态，无法成为自己生命的主人。

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