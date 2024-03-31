墙外文摘：中国政府将镇压表述为“法治”

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《不要对香港发生的一切视而不见》，作者王松莲（Maya Wang，人权观察中国部临时主任）说，香港曾是人们可以不在恐惧中生活的地方。它曾拥有法治、热闹的出版业、控制权力的半民主立法机构。这些让香港拥有了中国内地望尘莫及的自由活力。20世纪八九十年代在内地长大的人，都会唱梅艳芳等香港明星的粤语流行歌曲，这对中国政府来说是个问题：自由是如此迷人和令人向往。

文章指出，《香港国安法》和最近通过的“23条”立法使用的语言都宽泛模糊，它们是旨在将公民自由置于死地、将保护人民自由的机构变成镇压工具的钝器。按照“23条”立法，任何被判犯有参加“被禁止组织”的会议、或“非法”泄露定义模糊的“国家机密”罪的人，都可能面临十年有期徒刑。

王松莲说，中国政府将这些镇压表述为“法治”，来香港旅游的人往往看不到这座城市经久不衰的繁华外表下正在发生的变化。这让世界其他国家认识不到香港的现实，不能对受中国政府迫害的人产生同情，也感受不到他们在日益沉重的压力下喘不过气来的感觉。她说，“中国政府想让世界忘记香港，忘记这座城市曾经的样子，忘记北京违背了承诺。但香港人民永远不会忘记。不要把目光移开。”

0票反对 “23条”立法通过

谁在拿民众的血汗钱去供养他国权贵？

台湾“上报”发表文章《中国媒体为何急删这支“官员批台”影片》，作者李濠仲（“上报”主笔）留意到，中国外交部发言人林剑的一段话—— “台湾当局拿岛内民众的血汗钱去供养史国少数权贵，维系所谓的‘邦交关系’，这样的关系对双方民众毫无价值”——被多个中国媒体剪辑制作成短影音发布，并在海外中文圈引起热议，结果没多久这些中国媒体又纷纷删除了影片。

李濠仲说，过去一段时间以来，台湾邦交国数字不断下探，就传统“金钱（援）外交”面向，这一发展也同时说明了两件事，一是诸如许多国际学者所言，台湾已很难赢得“美元外交游戏”；第二，这一事态发展也促使台湾不再那么着力和中国之间的“外交竞购”。

李濠仲认为，针对外交部发言人林剑对台湾的批评，中国民众并非没有“心有戚戚”，对中国历来的“金钱外交”亦了然于胸，中国外交部何以有资格把姿态摆得如此“清高”？于是影片底下留言不只无一批评台湾，还持续连刷（超过2万则）具嘲讽意味的表情符号（以符号示之，是为避免因“文字”惹祸上身），在“风向”显然失控下，中媒于是纷纷下架了这支影片。“嘲讽”往往和“怒意”一体两面，中国民众针对这支“官员批台”的反应，其实绝大多数和他们怎么看待台湾无关，而在他们怎么看待中国自己。

台湾正副总统的过境外交 往返巴拉圭途中「低调」过境 2023年8月，台湾副总统赖清德前往巴拉圭参与新任总统就任典礼，去程过境美国纽约，回程则短暂停留旧金山。赖清德身为民进党党主席，也是下届总统选举的热门候选人，他此行保持「低调」、未安排与美国国会议员见面，但仍引发中国官方强烈不满。中国外交部发表声明谴责赖清德「窜美」，称其「顽固坚持『台独』分裂立场，是彻头彻尾的『麻烦制造者』」。台湾外交部则回应称中国无权干涉民主国家正常交往，没有理由过度反应。

台湾正副总统的过境外交 过境美国 会晤麦卡锡 台湾总统蔡英文2023年3月底至4月初访问拉美邦交国，途中顺道停留美国纽约和洛杉矶，并且与美国众议院议长麦卡锡在洛杉矶见面，这也是几十年来在美国领土会见台湾领导人的最高层级美国政治人物。当时中国外交部对此批评道：「针对美台勾连的严重错误行径，中方将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。」据华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）统计，虽然台湾总统自1994年就有过境美国纪录，但在蔡英文任内，停留美国的时间明显更长，且她每次访问都会过夜，参与的活动也更丰富。

台湾正副总统的过境外交 路途遥远 必然经停 蔡英文总统并非首次利用过境美国的机遇与美国高层开展互动。台湾为数不多的邦交国中，许多都位于拉美，离东亚地区路途遥远，航程往往比经乃至突破普通民航飞机的极限。因此，台湾领导人出访拉美，通常都会经停美国。图为2017年蔡英文过境夏威夷珍珠港。

台湾正副总统的过境外交 三角关系风向标 台湾领导人在过境美国期间受到什么样的待遇、与谁会晤，自然也成为了台美、中美、两岸关系的风向标。图为2018年3月，蔡英文在加州里根总统图书馆与美国新墨西哥州长马丁内兹会面。

台湾正副总统的过境外交 足迹遍布全美 独缺首都 自2016年上任总统以来，蔡英文过境的美国城市包括纽约、迈阿密、休斯顿、丹佛、旧金山、洛杉矶等。不过，台湾领导人从来没有在任内到过美国首都华盛顿。图为2019年7月，蔡英文抵达纽约时与前来机场的台湾侨民合影。

台湾正副总统的过境外交 美国专门修法 台湾的过境外交始于1994年。时任总统李登辉借访问拉美之机，经停夏威夷，但是美国为了避免激怒中国，只允许机上人员上厕所、加油，但是不予“过境签证”。后来，美国专门为此修改法律，并且在1995年允许李登辉过境。图为李登辉总统1995年6月在纽约州雪城汉考克国际机场发表演讲，多名国会参议员出席。

台湾正副总统的过境外交 私人行程 官方礼遇 李登辉的这次过境，是以“私人访问”的名义，受邀前往其母校康奈尔大学进行演讲。不过美方全程予以礼遇，这也触怒了北京，间接引发了之后的台海飞弹危机。

台湾正副总统的过境外交 “麻烦制造者”不受欢迎 陈水扁总统的美国过境待遇则相对较低。当时，在反恐等多个议题上需要中方协助的小布什政府，视独立色彩鲜明的陈水扁为“麻烦制造者”，其过境地点也时常被迫选择在阿拉斯加等偏远地区。甚至还发生过专机起飞后美方通知不予过境的事件。

台湾正副总统的过境外交 马英九外交休兵 马英九2008年上台后，两岸关系、台美关系均明显好转，同时期的中美关系也相对较好，因此美方给予马英九的过境待遇同前任陈水扁相比也显著提高。北京与台北在马英九任内达成了“外交休兵”的默契，因此马英九在过境时相对低调，北京也对此鲜有抗议。不过当时在野的民进党则抨击马英九低调过境美国为“自我矮化”。



“钓鱼台模式”与“菲律宾模式”

台湾“风传媒”发表文章《中共海警在南海的大动作，短期内不会出现在金门水域》，作者揭仲（台湾中华战略前瞻协会研究员/国家政策研究基金会副研究员）指出，在中共与菲律宾海上争端持续升温，中共海警船舰也在争议水域，动用高压水柱、包夹，甚至撞船等强硬措施对付菲律宾船只时，确实令不少台湾人担心中共藉金门214陆船翻覆事件，片面推翻两岸默契，并派执法船舰常态化进入金门禁限制水域后，是否也会采取强硬措施对付台湾船舰？

作者认为，中共在南海争议水域所采取的强硬措施，短期内应不会出现在金门或其他外离岛水域。因为中共在金门水域采取的是“钓鱼台模式”，两者的共同点在于，中共虽长期宣称拥有钓鱼台与金门的主权，但迄今仍未能在这些地区行使有效管辖；至于中共现阶段在钓鱼台与金门周遭水域所采取的行动，仍停留在“管辖权侵蚀”阶段，目的是从零到有，逐步侵蚀日本和台方目前的有效管辖现况。

菲律宾谴责中国南海制造事端 导致4人受伤

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。