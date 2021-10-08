墙外文摘：中国攻台，要有就是一个大动作

（德国之声中文网）香港《端传媒》发表日本记者竹内诚一郎访谈《吴国光专访（上）：新的世界秩序下，战争可能性在增强》，加拿大维多利亚大学教授吴国光在访谈中认为，中国过去这两年在香港的动作，实际上就是对美国霸权的一个挑战。但是问题在于这个案例比较奇特，因为香港是中华人民共和国主权下的一部分，所以中国的挑战是暧昧的。这样一种比较微妙的情况，同样会出现在台湾。

吴国光认为，从政治方面来看，感觉中国不会在近期内采取对台湾的蚕食动作。对台湾的外岛采取军事行动，政治代价和经济代价都是很大的。如果一下子拿下台湾，那就是另外一个问题了，那样它得到的东西非常大，可能也愿意付出大的代价。中国占领了台湾的话，日本很可能不得不接受成为中国的附庸国，要跟着中国走了，因为中国卡住了日本主要的海上生命线，包括能源、原材料的运输，日本可能就没有什么选择了。那种情况下，整个西太平洋都会为中国所主导。那么这个收益不仅是拿到了台湾，而且是建立了中国在整个西太平洋、整个亚洲的霸权地位，而美国的世界霸权地位也将消失：它在亚洲没有了影响力，欧盟会更加与它离心离德，美国顶多只剩了个美洲，那就回到了两次世界大战之前的美国。为了这样大的收益，哪怕那个时候西方国家都来制裁中国，中国可能也愿意付这个代价。所以，中国对台的军事动作应该不会是蚕食性的，而是要有就是一个大动作。

拜登主导全球经济治理的“去中国化”？

台湾《上报》发表文章《拜登正在扭转助长“中国模式”的两个主义》，作者茉莉认为，

就在习近平洋洋得意吹嘘“东升西降”之时，我们必须回答的一个问题是：谁帮助了专制中国的崛起？毫无疑问，正是今天积极“结盟抗中”的美国，在近几十年里以各种方式助长了中国的发展繁荣。目前人们已经认识到，美国过去友善的对华政策和“911”之后的反恐战争，都给中国提供了趁机崛起的条件。

作者认为，在外交政策方面，拜登政府改变了川普的“退群”和摧毁盟友关系的做法，力求与价值观相同的西方国家结盟，展示了美国捍卫国际秩序、与中国的专制权力对抗的决心。在经济方面，拜登政府远离新自由主义，转向将工人看作美国经济首要利益群体。他签署行政命令提高工人的工资，逐步增加对教育、科学和基础设施等方面的投资。过去，正是这一类投资使美国成为具有卓越地位的世界强国。在对华贸易方面，拜登政府甚至放大了川普的一些惩罚性举措，并公开主导全球经济治理的“去中国化”。在中国战狼对自由世界恶意挑衅之时，美国在拜登总统的施政思路下，会迅速修复自己，迸发出更大的能量。

习近平没有太多本钱不向美国求和？

台湾《新新闻》发表文章《习近平比拜登更需要拜习会，台湾会是挡路石吗》，作者顾尔德认为，在战略模糊方针下，华府没有否认会出兵保卫台湾，让北京投鼠忌器；但也因为没有直接和北京正面对抗，让华府保持转圜空间可与北京谈判。年底之前，正当拜登安排与和习近平对话之际，华府应该还是会在台湾问题上保持模糊空间。

那么北京是否会利用这个模糊地带在台湾问题上再进逼、包括又扩大军演？作者认为，其实这涉及中国是否有步步进逼的本钱。表面上看起来，现在是拜登主动想和习近平见面，习近平甚至以“此刻不想离开中国”为由拒绝与拜登进行实体会面；不过审视中国处境，习近平其实也急著想缓和对美关系。美国目前经济情况不差，相对的中国反而没有那么好。从恒大揭露的中国地产泡沬、可能牵动的金融系体系危机、甚至危及众多靠“土地财政”渡日的地方政府；限电背后是中国能源困境；习近平一连串整肃私营大企业可能引发外资疑虑而撤资、危及人民币稳定；此外，民间投资不足让经济缺乏动能的问题严重。此刻，北京更想藉与美国解除贸易障碍来缓解这许多令习近平头疼的经济问题。此外，习近平近来连续发动政治整肃，包括政法系体的孙立军、傅政华等落马，都透露出在二十大习近平顺利继任前，中共内部政治情势不稳。其实习近平没有太多本钱不向美国求和。

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