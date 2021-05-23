墙外文摘：中国推疫苗外交，美国迎头赶上

（德国之声中文网）台湾《上报》发表评论《疫苗外交：中国对拉丁美洲影响力的体现》，作者林圣尧指出，自疫苗发展以来，拉丁美洲国家急于获得疫苗以摆脱疫情所带来的重创。值得关注的是，过去被称为“美国后院”的拉丁美洲国家相较向美国寻求援助，反而更依赖其对手——中国及俄罗斯。中国正透过疫苗作为发展信息科技以及5G的筹码，并表示拉丁美洲将成为美中竞争的前线，但美国在该区域的影响力正在减弱。

作者说，值得注意的是，拜登于5月4日的谈论中强调美国将会成为全球“对抗Covid-19的武器库”，并致力从5月开始至6月底，向其他国家/地区发送6,000万剂AZ疫苗。5月17日拜登再宣布追加2,000万剂美国核准的疫苗。此番积极的立场有别于前阵子管制疫苗出口的政策，除了显示美国施打率以及疫苗产量开始足够外，似乎标志著美国将正式参与“疫苗外交”的行列。随著中国疫苗的不断输出，华盛顿需要正视其影响力在拉丁美洲已受到北京挑战，而台湾的邦交国正是其中的关键所在。

领袖可以出轨，但饰演者必须忠贞？

香港《端传媒》发表文章《当饭圈与意识形态“合谋”：出轨艺人能饰演毛泽东吗》，作者比利小子说，《1921》原本应该是中国共产党庆祝建党百年纪念活动中最重要的献礼电影之一，但一张海报披露出来的选角信息却在中文社交网络上激起了一场激烈的抵制风暴。虽然宣传部门强力压制了网民的讨论，但事件折射出“饭圈”追星伦理、官方机构的“青年焦虑”以及网民中越来越有号召力的“毛派叙事”之间的张力。

原来，青年毛泽东的扮演者是偶像男团R1SE的队员焉栩嘉。有网友曝光焉栩嘉谈恋爱并且在恋爱期间出轨，这类行为不符合饭圈普遍认可的“偶像禁止恋爱”的伦理规范，引发了大范围的争议和“脱粉”潮。饭圈里讨厌焉栩嘉的人提出的观点是出轨属于私德有亏，焉栩嘉不能出演毛泽东。

作者发现，片方保持了沉默，宣传部门则开足马力删帖。呼吁抵制《1921》的不乏一些在民族主义者中颇有影响力的意见领袖，但他们关于抵制《1921》的文章全部被删除。5月16日后，相关讨论已经被彻底压制，但有互联网从业者认为，等到电影正式上映时，争议有可能再次爆发。

中共需要封神榜 “杂交水稻之父”袁隆平5月22日逝世，享年91岁

中国上周六痛失两位“父”级院士，一位是中国科学院院士、“中国肝胆外科之父”吴孟超，另一位是中国工程院院士、“杂交水稻之父”袁隆平。香港《苹果日报》发表文章《中共需要封神榜》，作者李平说，中共神化科学家，同时宣传一位优秀党员和一位无党派人士爱党爱国爱民，只因中共需要封神，以他们的形象宣扬党的伟光正，提升政权的认受性与合法性。官媒甚至不惜扭曲历史，强调袁隆平当年报考西南农学院，是因为“新中国成立前，袁隆平曾亲眼见到伏在路边的饿殍，这让他感到痛心”。官媒避之惟恐不及的是，袁隆平2009年4月接受《广州日报》专访时曾亲述1959年看到路有饿殍，并称三年大饥荒饿死了四、五千万人。

文章指出，有网民警示，与吴孟超、袁隆平同在5月22日死亡的还有一群人。这群人有21位，冻死在甘肃白银山地马拉松百公里越野赛中，只不过，他们“生的卑微、死的憋屈”，不会有领导人为他们送花圈、不会有官媒为他们致悼辞。中共从来只要封神榜，从来不会为天灾人祸的死难者立碑。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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