墙外文摘：中国战狼外交有多可怕？

（德国之声中文网）香港《苹果日报》发表文章《习近平以疫谋权，小学鸡有大搞作》，作者李平认为，尽管中国内政外交受疫情冲击而乱象频生，尽管舆论不时以小学鸡嘲笑习近平的学识、能力，但不可忽视的是，习近平以疫谋权的搞作已部分得逞，不只在官场安插、提拔更多亲信，为中共二十大布局，更在香港制造了港澳办、中联办治港的既成事实，在国际上战狼外交与口罩外交并举，试图成为世界头狼。更令人担心的是，国内外对习近平的轻视，成就了他定于一尊的地位，中共党内党外、香港的抗争迄今收效甚微，美欧对中共的绥靖会否因疫潮而结束，不无疑问。

文章说，中共党内已没有制衡习近平的机制、势力，不满声音虽有，又能奈其何？一如香港，中联办、港澳办以太上皇自居，何来机制推翻？郑若骅昨更在立法会指，《基本法》22条不适用于中联办，中央有监督权，问题只在中联办是否获得授权。言下之意，只要习近平授权就合法，哪怕授权超出《基本法》规定的国防、外交范畴。在国际，中国的战狼外交咄咄逼人，官媒甚至叫嚣中国宁做头狼也不做孤狼。对中共操纵国际组织为其服务，美国的退群心态、举动，何异于拱手相让甚至是助纣为虐？如果国际社会形不成制衡中共、制衡习近平的合力，听任习近平在中港、在国际社会肆无忌惮地践踏普世价值，那么，这个世界将为习近平下台前的疯狂付出的代价将无比惨痛。

战狼外交得罪全世界

台湾《上报》发表文章《中国外交官非斗到十二分不可》，作者颜纯钩说，新冠疫情以来，中共的战狼外交更得罪全世界。习近平靠得住的，只剩朝鲜一个难兄难弟。可惜是朝鲜长期靠中国，中国从来不敢指望靠朝鲜。近日金正恩失踪，北韩局势诡诘，中共反倒要分心去应付北韩危局，说到底，今日中共伶伶仃仃，唯有靠自己。

文章说，在体制内，右倾软弱是立场问题，犯了错就没有好下场，反而左倾进取是方法问题，犯了错并非死罪。外交官驻在各国，山高皇帝远，与驻在国的关系，大者要请示，小者自己见机行事。外交官都受过严格的训练，有一套与驻在国周旋的传统手腕，本来不应如此失格。可惜人人左毒上脑，既然斗争是基调，斗字当头，习近平要他们斗到十分，他们非斗到十二分不可。

一国两制的虚位化

台湾《风传媒》发表文章《回顾北京对香港政策的转变，或可窥知北京下一步对台政策》，作者顾尔德回顾说，2008年，是中国改革开放三十周年，是中国香港进入普选过渡期的第一年，也是中国国民党在台湾重新执政的第一年。而仿佛是历史命运的安排，奥运火炬传递事件和四川大地震中激发出中华民族空前的文化向心力、政治凝聚力和道德影响力，向全世界发出了中国人自己的声音，展现出现代中国全新的面貌。2012年底习近平接任中共总书记，香港人真相信"进入普选过渡期"而向中央提出普选方案，不料一四年人大常委会通过"八三一决定"，否决了一七年普选。之后引爆了雨伞运动、激进本土运动，一直到反送中。

文章说，至今习近平还未丢掉"一国两制"神主牌，但从官方学强世功"两制隔离论"到中联办自认是香港太上皇，大概一国两制很快会和共产主义一样被虚位化了。如官方学者强世功所说："要把一国两制这种政治理念与《基本法》的具体制度设计区分开来。"接下来，北京会对台湾拿出什么新的"制度设计"？

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]