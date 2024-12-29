获奖作品《软肋》的报道显示，十年前，中国异议人士的孩子们面临的问题，是跟随大人过“居无定所”、没有安全保障的生活，也经常目睹国家暴力。最近几年，孩子们面临的问题，除了难以估量的心理伤害，还有受教育权的被剥夺，毫无理由被“边控”。

（德国之声中文网）全球媒体奖True Story Award公布2024年获奖作品，其中中文作品9篇，包括NGO媒体“WOMEN/我们”发表的有关中国政府利用孩子打压异议人士的报道《软肋》。作者刘多旻写道，2022年11月，北京市昌平区天通苑南街道第二居委会内的一段视频，让“软肋”这个词成为家喻户晓的一种管治手段的代称。但是，对于中国的人权捍卫者的孩子们，“软肋”的故事要早得多。

文章记录了从2013年到2024年期间，异议人士及其家属叶海燕、王全璋、李文足、李和平、王峭岭、包龙军、王宇、常玮平、陈紫娟等人的孩子被当局威胁、挟持、阻止求学、边控以及被迫和父母流浪和流亡的遭遇。

作者说，儿童是最脆弱的，他们只能顺着大人的行动轨迹滑行。当他们的父母成为国家的敌人，备受骚扰与威胁，她们的人生不可避免地受到影响。十年前，孩子们面临的问题，是跟随大人过“居无定所”、没有安全保障的生活，也经常目睹国家暴力。最近几年，孩子们面临的问题，除了难以估量的心理伤害，还有受教育权的被剥夺，毫无理由被“边控”。

中国是《儿童权利公约》缔约国，这意味着国家承诺保障儿童人权的所有方面，在相关行动中将儿童最大利益作为首要考量。文章指出，2013年10月，联合国儿童权利委员会审议中国定期报告后通过的结论性意见中写道，委员会十分关切地注意到，有报道称政府迫害家属，包括人权活动人士和持不同政见者的子女，并报复和骚扰主张儿童权利的家属。委员会强烈建议中国政府，立即终止对追究侵犯儿童行为责任的家属和人权维护者子女的一切形式恐吓和报复； 确保对所报道的恐吓和骚扰主张儿童权利的家属以及人权维护者及其家属的情况迅速开展独立调查，并追究实施这种侵权行为者的责任。

中国人工智能产业的政治审查

美国非营利组织AEP发布了一份研究报告，揭示了中国人工智能行业的政治审查现状。

这项名为《美国与威权人工智能模型：真相与审查》的研究通过对比分析，提供了详细的视频证据，揭示了中国人工智能系统如何在敏感话题上主动压制和扭曲信息。这与美国的人工智能模型形成鲜明对比，后者一贯提供基于事实的回应，并符合美国透明与自由表达的原则。这一发现凸显了中国人工智能战略对全球技术标准和民主价值观日益严重的威胁。

报告包括以下几个部分：

系统性的历史事件审查——视频证据显示，中国的人工智能模型积极扭曲重大历史事件。腾讯的“混元模型”虚假声称“没有人在天安门事件中死亡”，而ChatGLM则将这场屠杀的死亡报告称为“不实”后完全中止回答。

人权问题的虚假信息——当被问及记录在案的人权问题时，中国的Qwen2将维吾尔族压迫的相关指控称为“毫无根据的虚假消息”，而“混元”将其斥为“恶意的政治阴谋”。

选择性的政治审查——中国的人工智能系统在政治问题上表现出系统性偏见——可以自由批评西方领导人，但主动屏蔽对中国领导人的批评。ChatGLM提供了10条对拜登总统的批评，但在被问及习近平主席时则回答“抱歉，我无法满足您的要求”。

报告指出，中国正在实施总价值1.4万亿美元的技术战略，包括通过“一带一路”倡议扩展其人工智能系统的全球覆盖。结果是，中共正迅速将其人工智能技术及其意识形态嵌入全球数字基础设施中。

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军队反腐越反越腐？

美国《外交政策》杂志发表了2024年中国年度盘点，总结了这一年发生在中国的四起重要事件，包括经济低迷、电动车崛起、军队大清洗和“战狼”变温和等。

文章说，2024年，世界似乎终于意识到中国在电动车（EV）领域的惊人崛起。中国制造的汽车在质量与价格上轻松超越西方产品。这无疑对全球是件好事，毕竟中国是世界上最大的碳排放国。

文章认为，俄罗斯在乌克兰的表现——腐败拖累了其战斗力——促使中共在2024年加大了对军队的反腐败调查和清洗力度。

然而，作者指出，这些清洗行动正在削弱解放军的能力。频繁的人事变动对士气和效率不利。虽然希望通过清洗形成更廉洁的军队，但每一轮反腐行动后被提拔的人似乎都不比其前任更干净。

文章说，这一年来，中国官媒反美报道和言论明显减少，而曾以极端民族主义挑衅姿态著称的“战狼外交官”似乎也受到牵制。中共领导层似乎因国内问题而分身乏术，不愿在国际上制造更多麻烦。这并不意味着中国放弃长期项目，如在喜马拉雅山脉的扩张或在南海的造岛工程，但确实显示出更为谨慎的外交策略。



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