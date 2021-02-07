墙外文摘：中国年轻人不愿再忍受暴政

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《中国人就应该默默接受一切痛苦吗？》，作者钱佳楠说，几十年来，中国一直存在一份默认的社会契约。人民的经济生活可以得到改善。作为回报，共产党将行使完全的政治控制。我们放弃了自己的声音、权利和尊严。政府对我们生活的干涉并不是从疫情期间推出的新冠追踪软件开始，审查也并非始于新冠封锁期间屏蔽负面新闻。它始于几十年前，中国共产党消灭了任何形式的新闻自由。

作者认为，如今的中国年轻人不太愿意接受无尽的苦难。他们想要幸福的生活，并以自己的方式定义“幸福”。

但是，作者不同意把上个月的街头示威描述为共产党面临新的政治威胁。政府对抗议活动的回应是，迅速放弃了以封锁和严格限制为标志的新冠应对措施。但近三年来，绝大多数中国人民忍气吞声地接受了这些苦难，许多人在回首疫情时，只会认为这是我们必须英勇承受的又一次痛苦。

文章说，这种对痛苦的接受深深植根于我们的文化，它不会在一夜之间改变。但我们的忍耐能力不应意味着必须忍受暴政和不公。

台湾如何达成国防自主目标？

在2022年耶诞夜来临前，美国总统拜登签署了2023年度“国防授权法案”（NDAA），纳入“台湾政策法案”（Taiwan Policy Act）部分条文。台湾“上报”发表文章《美台军援助可为国防自主加把力》，作者吴自立认为，美台投入的军事资源如能透过以上的路径：研发提升技术质量→技术应用产品市场化→开拓国内外市场取得再投入资源→继续投入研发等形成投资正向循环，则台湾有机会建立持续稳定的自主国防产业。即便在国防上需提供与美国援助相对应的投入，这可以视为台湾为了提高国防自主能力而对国防产业发展的投资。以色列充分运用与发挥FMF在国防产业的效益，发展成为全球最大的武器供应商之一。

作者说，台湾不必然一定要建构全球性的国防产业，但是台湾需要一个有利的国防产业发展环境来达成国防自主的目标，除了持续自我的努力，在FMF的助力下，建构自主国防的战略目标达成可期。

台灣兵役延長，年輕人怎麼想？

人才错配，香港社会的调节与适应

新加坡“端传媒“发表文章《两年半内，逾40万名香港居民经机场离港，对香港造成什么长远影响？》，作者梁启智指出，自2020年7月1日以来，香港居民经机场离港的净移出数目已突破40万人。过去3年，香港持续录得人口减少，而且幅度越来越大。行政长官李家超也在2022年的施政报告中承认，香港的劳动人口下降，并提出多项措施培养和留住本地人才，以及招揽外来人才。然而，人口外移只是香港当前人口问题的其中一环，当前香港人口结构同时面对三座大山︰人口外移、出生率急跌、全面人口老化。这三座大山同时来临，将会为香港社会带来一场完美风暴。

文章说，过去中国发展机遇众多，很多人来香港读书是为了“洗学历”后回到中国工作。现在中国年轻人流行离开原生地，要“润”出去，但欧美国家不一定欢迎他们，前来香港可能会变成相对吸引的选择。不过，即使新措施吸引他们填补香港的人口外移，也不代表香港的人口问题可以自动得以缓解。如果离港跟来港的人能力不同，人才错配下社会还是会需要面对漫长而痛苦的调节和适应。举例指，当富经验的医护人员移民离港，即使政府选择通过输入人才来填补，他们也要符合本地法例要求，以及熟识本地社会和工作文化，上述要求不是一时三刻就可解决。如果香港忽然多了数以十万计从小在中国大陆长大、成年后才来到香港的新移民（新住民），这对香港社会和文化可能带来的冲击，则是港府另需处理的事情了。

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