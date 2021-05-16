墙外文摘：中国将对台湾发动混合战争？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《台湾与战争的距离：所有⽅案都要做准备》，作者寇谧将（J. Michael Cole）说，理性⾏为理论、认知偏误原则与“不理性”⾏为模型均推估，中国极可能以各种理由来发动“灰⾊地带”⾏动与混合战争。根据理性⾏为理论分析，中国会在台湾网罗亲中团体，吸收武装份⼦，于台湾各地部署“同路⼈”来替中国进⾏任务，包含破坏、暗杀或恐怖活动等。透过中华统⼀促进党或⽵联帮直接在台湾动⼿，中国不需要动⽤解放军也能造成台湾极⼤的威胁，更可以对外否认参与其中。

作者认为，中国打压台湾的下⼀步就是制造分化与内乱。认知偏误原则或“不理性”⾏为模型则显⽰中国同样会利⽤代理⼈进⾏破坏⾏动、暗杀计划、游击战等，在解放军攻台前引发内乱。相同的计谋亦可施⾏于冲绳的驻美军基地，所以过度聚焦于解放军的传统武⼒反⽽会看不清中国的新型态威胁。现今台湾的国防、警政、情资系统尚未表现出充分认知中国的混合战争形态的破坏⼒，更遑论有⾜够能⼒应付中国发动的各类威胁。

搭上资本便车的反美明星“学者”

台湾《端传媒》发表文章《学者粉圈、民粹动员与流量经济：当民族主义学者沈逸“网暴”胡锡进》，作者韩大狗认为， 以吸引流量为第一目的的媒体经济和知识经济，正在吸引越来越多的学者参与进来。在观察者网的竞争压力之下，《环球时报》的盈利能力已经显得越来越力不从心。其中的一个原因在于，前者的主要受众是三十岁以下的年轻人，而后者的主要受众群体则是中年人。前者不仅更容易为知识付费的潮流买账，也在舆论场上更为活跃，声势更大；而后者中的很多人还在以订阅纸质报刊的方式进行阅读，较难参与互联网经济和网络讨论。

吸引更多人参与互联网经济和网络讨论

文章说，想必很多学者都已经意识到，无论是为了获取更多的经济资源还是更广地传播自己的观点，尤其是要在青年一代中获得影响力和追随者，只依赖学术作品和传统媒体，已经跟不上时代，会被别的学者甩在后面。对很多学者而言，即使他们习惯了把反对西方资本主义挂在嘴边，但到头来，搭上资本的便车，却成为了他们获取资源和影响力的不二选择。又或许，一些人所说的“反对资本主义”，从来都只存在于“中美”、“敌我”的划分之中，不过是民族主义的另一个名字。

中国人民“是惹不得的”，赶快“服软”吧！

香港《苹果日报》发表文章《比战狼更凶残的戳瞎外交》，作者李平认为，被称为“服软体”的网文，是中共近年宣传外交战绩的方式之一，《终于服软，英国对华态度出现180度转弯》、《加拿大主动向中国服软，惹恼了惹不起的国家》、《瑞典服软，取消华为禁令》、《日本服软，外相亲自向中国澄清误会》等报道、评论，真假掺杂，但听着过瘾，有助刺激民众的爱党爱国情绪。

去年五眼联盟发表声明，指中国DQ香港立法会四位民主派议员有违香港享有高度自治及言论自由的承诺，中国外交部发言人赵立坚回应 “小心眼睛被戳瞎”，戳瞎外交由此得名，并被一些媒体、网民活学活用。作者认为，戳瞎外交引致中共崇拜暴力革命的批评，也是中共外交论述粗鄙化的表现。周恩来的讲道理外交、邓小平的韬光养晦都已成了历史文件，习近平公开表示，中国人民“是惹不得的”，“如果惹翻了，是不好办的”。战狼外交发展成戳瞎外交，正是与这种思想相应的策略，但能否让澳大利亚服软、能否威慑五眼联盟和G7、能否再次超越西方300年国际关系理论？不知道是中国梦，还是中国幻想。

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