墙外文摘：中国对拜登期望落空会怎样？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《中国对拜登新政权的期待全盘落空》，作者寇谧将 （J. Michael Cole）认为，原本中国希望拜登上任之后能够反转特朗普的“异常”政策，然⽽让中国头痛的是，美国⽬前的政策都持续前朝的做法。中共⾼层的问题是把美国政策制定想成是总统说了算，⽽不了解美国的任何政策都是由整个体制⼀致决定。

文章说，特朗普连任失败之后，中国本来呼吁美中关系要“重新归零”，并期待拜登会采取姑息态度，不去碰触两岸、南海、香港和新疆等“红线”。问题是，中国并没有相对减少⾃⼰所造成的区域威胁，有时在南海和台湾反⽽变本加厉，根本是变相要求美国片⾯让步。因此，拜登不会礼让中国，反⽽表明持续台美之间的合作关系。无论是美国总统拜登、国务卿布林肯或美府新闻秘书处，都强调台湾⾝为⺠主盟友的重要性。美⽅持续维持台美关系的结果就是继续美中紧张局势。如此氛围之下，美国和台湾必须共同为最坏的结果做准备，以对抗中国的战狼主义。

国安法是港府官员的保护伞吗？

香港《苹果日报》发表文章《民畏死，以死惧之可也》，作者李平认为，香港国安委工作信息不公开、决定不受司法复核，只接受中央政府的监督和问责，等于是政府要接受党委领导，不受舆论监督、司法制衡，林郑月娥和一众司局长只能唯命是从，否则同样适用港区国安法第22条第三款，以干扰、阻挠、破坏中央政权机关或者香港特区政权机关履行职能问罪。身兼国安委主席的特首林郑月娥，只是名义上的“一号”，能对国安法置喙的就是宣誓效忠，承诺建立宣誓制度，承诺加强监管学校、社会团体、媒体、网络。

作者认为，对香港一众高官而言，国安法既是他们的保护伞，也是悬在他们头上的利剑。他们如果不想被控干扰、阻挠、破坏中央施政罪，就必须做出让中共驻港官员看得见的、能满意的言行，就算明知香港市面上近一年的相对平静有多重原因，也要归功于国安法，也要放大国安法的威慑力，打击“毒媒”、“孤狼”，更是邀功请赏的捷径。

昔有东林党，今有马云帮？

台湾《新新闻》发表文章《马云是东林党人，谁又是万历皇帝》，作者林庭瑶认为， 中共处处打压马云，一方面是中共不再信任马云这类红色资本家，另一个方面是因为马云卷入中共党内权斗。马云一旦被定性为内部敌人，依据中共党内文化，就会即刻被群起围剿而难以翻身。在中共官媒的煽风点火下，过去的“马爸爸”被管叫成“儿子”或“孙子”，被批评为“恶棍”、“邪恶的资本家”和“吸血鬼”。

作者指出，早在2013年，马云曾直言“中国企业家没有一个是善终的”，他认为这并不是悲观，知天命者才能乐观。如今，这段话宛如成了自我实现的预言。作者说，昔有东林党，今有马云帮。湖畔大学遭打压，代表中共当局对马云正祭出政治报复，意图削弱马云帮的影响力。历史总是可能重演，讽刺的是，马云帮如果真成了东林党人，不就意谓著如今正是由盛转衰的大明万历年间？

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