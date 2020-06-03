墙外文摘：中国“六四“仍在抗争  台湾罢韩只是开始

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《天安门遗产犹存，中国人的抗争仍在继续》，作者Erin Baggott Carter和Brett Carter认为， 每年“六四”纪念日临近时，中共都会监禁异见者，加强社交媒体的审查。它试图从这个国家的集体记忆中消除所有关于民主运动的提醒。但是，即便政府竭力擦除或改写历史记录，中国人依然记得天安门和其他民主运动，并以更多形式的抗议来纪念它们，尤其是在周年纪念日。

他们最近的一项名为“焦点时刻”(focal moments)的研究显示，在共产党统治的70年里，对民主变革的要求不仅持续再现，而且各种示威、突现的运动、零星的抗议活动都与之前的运动呼应指涉，并激励后来者。除了天安门运动，另外还有四起主要事件——1978年西单民主墙、1986年学潮、2008年零八宪章和2014年第一个国家宪法日——使这个时间表浮出水面。研究统计显示，与其他日子相比，在这四起事件的纪念日发生的抗议活动要多出30%，并且抗议峰值（以平均值加一个标准差为定义）在周年纪念日的发生概率要多出50%。

罢韩虽然成功，台湾仍需警惕

台湾《太报》发表文章《罢韩成功只是开始，台湾不可忽视的中国渗透力量》，作者“王立第二战研所”认为，韩国瑜的起落对台湾人来说是一个警讯，一个失意政客如何靠着与中国联合的地方势力，依靠洗学历跟直销话术，配合红色媒体强力洗脑，差点让台湾万劫不复。即使罢免成功，台湾人也必须高度警惕，持续努力。

韩国瑜成为台湾首位被罢免的直辖市市长

文章说，正常国家选错人，下次换掉就好，台湾面临中国侵略，一个不小心就亡国了。中国选的代理人，特点通常几个，其一是政治面上永远跟你讲不要泛政治化。其二是经济面总是要跟中国绑在一起，你反对中国就是反对世界，直接扣你帽子。全部照他们的做，我们将会得到满手现金，但产业空洞化，农渔生产全部从中国输入，产业技术全数掌握在中国人手上，台湾人除了钱以外一无所有。这看来很蠢，但对于成天吸收红色媒体只有赚钱重要的人来说，却是魅力无限，这才是发大财背后真正危险的意义，他让我们整个民族性格弱化，成为标准的被殖民地的顺民。

香港金融地位并非中共所赐

香港《苹果日报》发表文章《林郑和中共不见棺材不落泪》，作者李平认为，如果独立关税区、自由港和金融中心，可以靠中共私相授受，海南、深圳、上海早已取代香港的地位，何必到本月初又推出所谓《海南自由贸易港建设总体方案》，试图加强与香港的竞争？要知道，海南建省办经济特区是在1988年，是在香港主权移交前。广州、上海要建国际金融中心，也喊了几十年，到如今是成了金融中心，不过一个是华南金融中心，一个是华东金融中心，倒是以国际金融中心冠名的摩天大厦比比皆是。林郑就算不知道香港的国际金融中心是如何形成的，至少应该知道这个金融中心地位是在1997年前形成的，是《基本法》实施前确立的。甚至可以说，一国两制的承诺、《基本法》制定与实施的目的之一，正是为了维护这个金融中心地位。

梁振英说：“如果英政府坚持BN（O）护照持有人是英国公民，所有这些人的投票权也应被取消。”李平认为，梁振英秉持的是中共港共一贯的留地不留人思维，巴不得更多港人移民、放弃在港抗争，就可以让香港接收、容纳更多中国人。因此，被问及37%港人因港版国安法而考虑移民时，中国外交部发言人赵立坚竟说，中国来去自由。这是无视中国限制公民出入境自由的事实，也是无视港人对港版国安法的反对。

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