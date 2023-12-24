墙外文摘：中国“临时工”的潜在怒火

（德国之声中文网）新加坡“端传媒”发表文章《由“临时工”提供服务的社会：中国劳动就业的不稳定化及其后果》，作者钟山指出，按照官方的说法，中国灵活就业人口的规模达到2亿人，撑起了“零工经济”新业态。这些人以劳务派遣工、日结工、学生工、外包工、独立承包商等名目繁多的身份，成为打工人中的二等公民。相比于有“编制”的正式工，这些人的工作显得很有“弹性”，这包含多种面向，比如企业可以根据用工需求的变化，适时降低工资；可以轻易裁员而无需付出代价；可以在内部调动员工职位，改变工作结构，并将反对力量与成本降到最低；可以轻松降低员工的技能需求。

中国青年失业率居高

文章说，中国在计划经济时代，国企单位虽然效率低，但是它在一定范围内提供了从摇篮到坟墓的福利，保障了城市居民就业和生活的稳定，但是现在的“国进民退”不但妨碍了新就业岗位的创造，而且扩张中的国企已经无法提供原来的那种稳定性福利，反而会通过劳务派遣和外包制度来转嫁成本，在这种情况下，考国企的编制就如梦幻泡影，其他类型的编制也是同理，挤破头去考公考编，最终的结果可能是在体制的边缘成为临时工，而且当财政危机来临时，降薪缩编的冲击会首先落在边缘人头上。

中国青年找工作难 听听他们怎么说

作者认为，劳动就业问题已经是当前中国经济的达摩克里斯之剑，在后新冠疫情时代，经济复苏并没有出现，反而出现了资本撤退潮，这加剧了劳动就业问题，失业率屡创新高。自统计局停止发布青年失业数据以来，观察者仿佛进入一个黑箱，无法作出准确的判断。政策制定者这种自欺欺人的做法并不能掩盖劳动者本身的感知，就业难让每个人都去追求安全的工作，但事实上现在已经没有太稳定的工作了，这既是全球性的趋势，又在中国特别严重。在这样的情况下，绝大部分的不稳定劳动者都生活在恐惧与不安全感下，四处流动，无人领导，燃烧着潜在的怒火，很容易一下子就被民粹主义者煽动，演化出更深的社会或政治危机。

中共统战部定点帮扶县的地震惨剧

在2023年的冬至来临的前三个深夜，中国最穷（人均GDP最低）的省份甘肃省，其中最穷的地区临夏州，辖下的积石山县发生6.2级地震，至今已知夺走131条人命，成为中国近10年来最严重的震灾之一。台湾“上报”发表文章《甘肃地震一场谎言的崩塌之灾》，作者上官乱指出，2008年汶川地震后中国建筑抗震设计就有了强制性规范要求。要求是小震不坏，中震可修，大震不倒，而6.2级地震，只算中震吧，为什么积石山县的房子这么弱不禁震？这就要聊到积石山这个地方的真相了。这是中国扶贫的真相。中国政府宣布全面脱贫是一个谎言。我们可以在甘肃政府网站上看到，这里常年自然条件差、可利用资源少、工业基础薄弱、人均受教育程度低。说是全面脱贫，但是八成人的月收入700元人民币，说是危房全面改造了，结果遍地塌房。

甘肃地震后的废墟

文章还提问问题：为什么临夏州积石山县是中央统战部的定点帮扶县？因为这个县是少数民族混居，而且是中共最忌惮的一个信仰族群——穆斯林的聚居地。而临夏州虽然穷，但是他却被称为陕甘穆斯林的“小麦加”。这里很多清真寺，中国不少回商皆出自临夏。中国政府打压的不仅是新疆维吾尔人，而是整个中国穆斯林群体。集中营里不只维吾尔人，清真寺被摧毁的地方也不止新疆。

为什么中共的扶贫成果，被一场地震扒开了真面目？作者说，因为他们发展经济的努力，首先是为了政治目的服务，他们在少数民族地区扶贫，要当地付出的是文化传统和信仰自由被剥夺的代价，扶贫，是为了巩固统治。而且，还没有真正没扶到贫，一个地震就可以功亏一篑。积石山的民众，正是中国当下的写照。

台湾大选的统独议题只是一剂春药?

台湾“风传媒”发表文章《在黑暗的深渊，仍要仰望星空》，作者汪志雄认为，台湾选举的统独议题，基本上只是一种让人吃了会兴奋的春药，对台湾的竞争力与社会进步一点也毫无贡献。很不幸地 ，我们习惯了、也麻木了一次再一次地被无良政客喂食芒果干，以致于一切的是非黑白，在统独的近忽宗教的膜拜底下，变得非常模糊。作者发问：“如果明天台湾独立了，我们的日子会过得更好吗？如果明天台湾统一了，我们可以不用工作就有饭吃吗？”

台湾三党总统候选人举办首场政见发表会

作者认为，台湾人要思考的应该是如何改善教育，让我们下一代更有竞争力，因为教育乃国之根本。如何改革司法，让我们的人权更受到保障，因为法治乃道德的最低底线。如何发展经济，让我们的生活更加富裕，因为衣食乃民生的基本需求。如何创造价值，让我们的居住环境更加美丽，因为土地乃一切文化的根源。作者呼吁，“如果社会上优秀的人、善良的人都不出来投票，那么我们只会一再地选出一批政治打手、文化流氓、与司法鹰犬。面对在野党分裂，蓝白瓜分选票，执政党似乎好整以暇，笃定当选。在这样的态势中，投票也许无法改变什么，但是不投票，什么都不可能改变。”



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