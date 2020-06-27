墙外文摘：中印冲突死伤人数为何成为国家机密？

（德国之声中文网）中印两国军队6月15日在中印边境加勒万河谷有争议地区发生严重冲突，双方各有伤亡。印度称印方死者20人，中共外交部在证实事件时避谈中方伤亡人数。台湾《上报》发表文章《北京不公布中印冲突士兵死伤名单的原因》，作者郑中原认为， 所谓数字"非常敏感"就意味着是机密。而且要由最高领导人把关审批，是因为这些机密事关中共政权稳定？从过往曝光的资料看，确实是有不可见光的问题。

文章说，中共一直对外界声称新冠疫情数据公开透明，但频遭质疑。其中有一个最容易露陷的是中共军队竟然从来不公布疫情数据，相对于世界多国军队染疫的实情公布，中共的军队染疫情况是个谜。

作者认为，中共有着不正常的维稳思维。从中共建党再到建政后维持政权，所积累的害怕倒台的经验和教训，都让它到了有一点风吹草动都神经绷紧、如临大敌的地步。在中国，任何事件都被认为是政治，都生怕导致政权不稳，因而事事都有可能成为"机密"。

港版国安法还能炮制"合法"程序吗？

香港《苹果日报》发表文章《中共先触犯天条，又伪造合法程序》，作者李平说，中共港共加快伪造港版国安法的"合法"立法程序之际，美国参议院一致通过《香港自治法案》，推出制裁损害香港自治的个人和实体的加辣版，美国与欧盟更达成共识，将建立共同对抗北京的对话机制。这显示中共制订港版国安法，触犯国际法、香港小宪法、中国立法程序等天条，已难再以伟光正形象欺世，美国、欧盟以至英、澳、加、日等民主国家联手抗共大势已成。港版国安法本是中共试图夺取香港全面管治权的工具，结果搬起石头砸自己的脚，将成为撼动中共专制统治的杠杆。

文章说，无论中共港共如何伪造制订港版国安法的"合法"程序，都再难取信于国际社会。《香港自治法案》在美国参议院获一致通过，是对中共港共官员及舐共机构、企业的严重警告。港版国安法会否成为压垮中共的最后稻草，不会一夜之间应验，但中共需要伪造"合法"程序已彻底揭下其"伟光正"的面具。

中美冲突，澳大利亚不选不能不选边站？

香港《端传媒》发表文章《不选边站的想法过时了：专访中美澳关系学者Tony Walker》，中美澳关系学者Tony Walker在访谈中说，澳大利亚总理莫里森提出调查中国新冠疫情有些冒险，但"我们有必要去调查世界卫生组织对疫情的应对，弄清楚中国对于疫情来源的责任"。

Walker说，至少在过去数十年，由于中国对澳大利亚在经济上重要，澳大利亚将澳美关系和澳中的关系联系起来看待。现在这一问题的基础正在改变。澳大利亚正被迫重新权衡我们在中美两国外的世界上及在亚太地区的处境，并以此重新评估其与澳美和澳中关系。

Walker认为，如果拜登当选，并且重建美国和外界之间的正常关系，那不仅对澳大利亚，对世界来说都是巨大的安慰。但我们需要现实一点，这次美国大选，无论是共和党还是民主党，都会打反华牌，并且会在批评中国的论调中试图一分高下。

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