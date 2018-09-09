墙外文摘：中南海里个个是男儿？

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《中国会对美国中期选举发起网络攻击吗》，作者 BENJAMIN CURRIE认为，中国政府尚未尝试利用网络空间来干扰美国的选举，但威胁是真实的。在北京政府认可下行动的中国企业已经开展了针对美国政府机构、国防工业和美国私营公司的长期网络间谍活动。对于中国政府视为本国范围内的目标--西藏、香港和台湾--他们已经在发起针对政治进程的干扰性网络攻击以及社交媒体宣传。

作者认为，很难说中国能否一直保持克制。北京在人工智能、大数据和其他技术方面投入了大量资金，可以提高未来操纵信息的能力。在澳大利亚、欧洲、新西兰和美国，人们在不断抵抗各种形式的中国影响。中国领导人越来越相信，华盛顿正在摆脱接触中国的战略，转而采取遏制其崛起的政策。传统影响力的丧失，以及同自由民主国家日益冲突的关系，可能最终使北京相信，它可以采取更强硬的网络方式，并从中获益。

台商为何纷纷撤离中国？

台湾《上报》发表文章《中国台商转战新天地》，作者吴奕军说，虽然近年已有成千上万的台商撤离中国，其中不乏知名企业，然而撤离不易，所以贸易冲突至今，许多台商仍审慎观望。目前渐多迹象显示台商在中国将受到美国政策波及，甚至有受到中共政策牵制之风险，因而加速撤离。除了贸易战，中国日益紧张的政经环境与财政困窘也是台商撤离的要因。

文章说，台湾若要掌握新经济趋势，同时摆脱中共科技监控与统战，必须转向。台湾可以结合资讯科技实力以优化产业并加强内需，尤其建议顺势而为，以政策资源鼓励国人赴美投资学习与就业，并以美国各州为单位，把美国每个州当作国家来发展互惠机会，据以多方深化台美实质伙伴关係，强化台湾升级之动能。

"男性气概"随着政治而改变

香港《端传媒》发表文章《红卫兵外交遇到贸易战，一场关于"男性气概"的战争》，作者白信说，可能更多的人没有意识到，曾氏一家作为游客在斯德哥尔摩一家小旅店的表演、孔琳琳在伯明翰的一次英国保守党会议上的失态，和美国副总统彭斯演讲所列举的一系列中国政府的敌意性行动、甚至中国外交部发言人华春莹的事后评论等诸多细节、事件之间，存在深刻一致的内在联系。并且，其中的逻辑一致性，或许才是理解当前"新冷战"性质的关键，也是联结过去数年中美内部政治和相互关系的纽带。

文章说，美国政治的"男性气概"正在被修正。特别是自由派和女权主义者，重新塑造了性别中立的"男性气概"。围绕"男性气概"的斗争，不仅构成美国内政和党争的主线，也同样深刻影响着中美双方的竞争，和两种认同政治模式的竞争。在全球范围来看，今年诺贝尔和平奖颁给了致力于反对性暴力的穆奎格医生和年轻的穆拉德女生，为以"身体政治"为中心的"认同政治"转向，确立了一个地标，在此前的民主转型和人权捍卫之外开辟了一个新的空间。

北京能让普世价值在台湾归零吗？

台湾《自由时报》发表社论《香港之死，中国政改的幻灭》，评论香港外国记者会（ＦＣＣ）副主席、英国金融时报亚洲新闻主编马凯，八月主持香港民族党召集人陈浩天的演讲，遭到香港政府拒绝续签工作签证。社论认为，它宣告了"香港基本法"形同废纸、"中英联合声明"形同废纸、"一国两制"形同废纸。香港之死，不仅是香港之死，而是国际对中国政治改革的幻灭，因为，香港也必须姓党，是重回毛泽东路线的一块拼图。

文章说，同理，万一台湾遭到中国和统武统，台湾现有的民主自由人权，北京也有雷霆万钧之力，利用以台制台的民主假戏，让那些普世价值在台湾归零，代之以比戒严更恐怖的国家暴力。一国两制的招魂幡，既可以造成香港之死，也可以造成台湾之死。就此而言，已经实践民主的台湾，能够在中国的民主议程，扮演什么角色，发挥什么作用，乃是台湾追求正常国家可以同时思考的问题。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]