墙外文摘：中共领导受制裁，香港官员能逃脱？

（德国之声中文网）美国国会"共和党研究委员会"推出《强化美国以及应对全球威胁》报告，对侵犯人权的中共官员提出史上最严厉的制裁建议，制裁名单包括全国政协主席汪洋、国务院副总理韩正及涉香港、新疆、西藏的主要官员。香港《苹果日报》发表文章《制裁人权恶棍是釜底抽薪》，作者李平认为，制裁中国官员、冻结他们的财产，由此产生的威慑力远大于制裁中共的机构或取消香港的特殊地位，实属釜底抽薪之策，但愿美国国会、政府能发挥《全球马格尼斯基人权问责法》的威力，尽快把制裁对象扩至更多中港高官。

文章说，共和党研究委员会的这份报告并非专门针对中国，更不是对中共强推港版国安法的回应，但针对制裁中共人权恶棍、制止中国恶性政治影响和虚假讯息宣传等提出的建议，都是釜底抽薪的良策，也可以说是打蛇打在七寸上。制裁中共高官，震慑中共权贵家族，有助阻止中共官员肆无忌惮地侵犯人权。而且，制裁香港的人权恶棍、震慑香港官员也刻不容缓。

政权的权威越来越下堕，再无权威可言

香港《立场新闻》发表文章《彭定康足令港官京官愧死》，作者钟剑华说，我一直都是支持民主回归及反殖民主义的那一代人。但到了今天，我不能不承认，由 80 年代初到九七年之间，香港社会都是在进步，政府越来越问责，香港人的自由空间越来越阔，人权保障越来越完善，议会选举也越来越开放，政体走向较公平，立法局的运作有规有矩，公共行政也在不断进步，官员做什么都要顾存卖相，警队在九七年时更被称誉为亚洲第一。如果把主权移交之后这 23 年与九七之前的 23 年来作个比较，简直可以说是严重倒退，最近这一年就更是跳跃式的倒退。

文章说，与其批评香港人不支持北京，不如抚心自问，也好好反省思考一下，为什么有这么多香港人不认同中国人身份？为何有不少人甚至连国旗国歌都抗拒？为何接受特区政府改革了的教育，在升国旗唱国歌气氛下长大的年轻人会如此绝望？与其划下一道红线又一条红线，一个禁区又另一个禁区，什么都说自己有管治权，倒不如思考一下为什么北京当局及特区政府会做得如此赶客！日日说自己对这个有管治权，对那个又有监督权，甚至讲埋对教育有管治权，对厕所又有管治权，对堆填区又有管治权又如何？真实的结果就是政权的权威越来越下堕，已经变成再无权威可言，剩下的就只是不断"僭建的权力"及暴力。

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地摊经济遇阻，习近平和李克强"分家"？

台湾《上报》发表文章《李克强的"地摊经济"不符习近平的面子工程》，作者颜纯钩说，地摊经济的一热一冷，明显又是习李之争的又一次较量。李克强心血来潮推动地摊经济，着眼点在保就业。保就业是中共中央政治局常委会的"六保"之首，重中之重。因为失业率上升导致社会动盪，社会动盪导致政权不稳，可以说，那是动摇国本的要害。李克强以地摊经济来拯救失业，给民间最底层生活无着的贫民一条生路。

作者认为，可惜这一政策，又偏偏与习近平的面子工程相违背。地摊多了，社会秩序必乱，市容必遭殃，习近平四处视察之际，满眼破败苍凉，面子上过不去，与全面小康社会又是一大抵触，因此地摊经济红了几天，马上又打回原形。中共中央政治局常委只有七个人，习李各掌党政一把手，现在党政果真"分家"，对中共来说，绝非是一件好事，对中国来说，可能竟是一件好事。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]