 墙外文摘：中共领导受制裁，香港官员能逃脱？ | 媒体看中国 | DW | 14.06.2020

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墙外文摘：中共领导受制裁，香港官员能逃脱？

有评论指出，美国制裁中国官员、冻结他们的财产，由此产生的威慑力远大于制裁中共的机构或取消香港的特殊地位，实属釜底抽薪之策。

China 4. Plenarsitzung 19. Zentralkommitee KP (Imago Images/Xinhua)

美共和党提议对侵犯人权的中共官员提出严厉的制裁建议，名单包括全国政协主席汪洋、国务院副总理韩正及涉香港、新疆、西藏的主要官员

（德国之声中文网）美国国会"共和党研究委员会"推出《强化美国以及应对全球威胁》报告，对侵犯人权的中共官员提出史上最严厉的制裁建议，制裁名单包括全国政协主席汪洋、国务院副总理韩正及涉香港、新疆、西藏的主要官员。香港《苹果日报》发表文章《制裁人权恶棍是釜底抽薪》，作者李平认为，制裁中国官员、冻结他们的财产，由此产生的威慑力远大于制裁中共的机构或取消香港的特殊地位，实属釜底抽薪之策，但愿美国国会、政府能发挥《全球马格尼斯基人权问责法》的威力，尽快把制裁对象扩至更多中港高官。

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香港警方周三对示威者发射胡椒弹，并在市中心拘捕了数十人。亲民主派的抗议者要表达对国歌法的反对，认为香港立法会正在审议讨论的该法将不尊重中国国歌的行为刑事犯罪化。泛民派的公民党主席杨岳桥在接受德国之声电视新闻采访时表示，国歌法会破坏香港的自治。 (27.05.2020)

美国共和党团认为，在香港和新疆人权危机面前，期许中国民主化的想法已经被证明无效，美国应该捍卫其自由、民主、人权价值，对中国官员及政府部门实施严厉制裁。他们列出一张建议清单，除了高官韩正、汪洋外，陈全国、吴英杰、骆惠宁也在其中。 (12.06.2020)

“地摊经济”的话题在中国热起来，点“火”者是李克强。不过，没有看到其他中国领导人附和他，鼓吹“地摊经济”。政治时评人邓聿文认为，这一现象体现了习近平和李克强之间的高层权力较量。 (09.06.2020)

文章说，共和党研究委员会的这份报告并非专门针对中国，更不是对中共强推港版国安法的回应，但针对制裁中共人权恶棍、制止中国恶性政治影响和虚假讯息宣传等提出的建议，都是釜底抽薪的良策，也可以说是打蛇打在七寸上。制裁中共高官，震慑中共权贵家族，有助阻止中共官员肆无忌惮地侵犯人权。而且，制裁香港的人权恶棍、震慑香港官员也刻不容缓。

政权的权威越来越下堕，再无权威可言

香港《立场新闻》发表文章《彭定康足令港官京官愧死》，作者钟剑华说，我一直都是支持民主回归及反殖民主义的那一代人。但到了今天，我不能不承认，由 80 年代初到九七年之间，香港社会都是在进步，政府越来越问责，香港人的自由空间越来越阔，人权保障越来越完善，议会选举也越来越开放，政体走向较公平，立法局的运作有规有矩，公共行政也在不断进步，官员做什么都要顾存卖相，警队在九七年时更被称誉为亚洲第一。如果把主权移交之后这 23 年与九七之前的 23 年来作个比较，简直可以说是严重倒退，最近这一年就更是跳跃式的倒退。

文章说，与其批评香港人不支持北京，不如抚心自问，也好好反省思考一下，为什么有这么多香港人不认同中国人身份？为何有不少人甚至连国旗国歌都抗拒？为何接受特区政府改革了的教育，在升国旗唱国歌气氛下长大的年轻人会如此绝望？与其划下一道红线又一条红线，一个禁区又另一个禁区，什么都说自己有管治权，倒不如思考一下为什么北京当局及特区政府会做得如此赶客！日日说自己对这个有管治权，对那个又有监督权，甚至讲埋对教育有管治权，对厕所又有管治权，对堆填区又有管治权又如何？真实的结果就是政权的权威越来越下堕，已经变成再无权威可言，剩下的就只是不断"僭建的权力"及暴力。

观看视频 09:14

没有归期的香港抗争路

地摊经济遇阻，习近平和李克强"分家"？

台湾《上报》发表文章《李克强的"地摊经济"不符习近平的面子工程》，作者颜纯钩说，地摊经济的一热一冷，明显又是习李之争的又一次较量。李克强心血来潮推动地摊经济，着眼点在保就业。保就业是中共中央政治局常委会的"六保"之首，重中之重。因为失业率上升导致社会动盪，社会动盪导致政权不稳，可以说，那是动摇国本的要害。李克强以地摊经济来拯救失业，给民间最底层生活无着的贫民一条生路。

作者认为，可惜这一政策，又偏偏与习近平的面子工程相违背。地摊多了，社会秩序必乱，市容必遭殃，习近平四处视察之际，满眼破败苍凉，面子上过不去，与全面小康社会又是一大抵触，因此地摊经济红了几天，马上又打回原形。中共中央政治局常委只有七个人，习李各掌党政一把手，现在党政果真"分家"，对中共来说，绝非是一件好事，对中国来说，可能竟是一件好事。

 

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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