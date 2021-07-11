墙外文摘：中共武力犯台是台湾人的自我想象？

（德国之声中文网）台湾《风传媒》发表文章《习近平久久才想到台湾一次？》，作者施威全说，中国国台办所属海研智库针对国务院总理李克强向十三届全国人大五次会议提出的政府工作报告，整理了重点，谈到经济、创新、区域发展、改革开放等，这些内容可以反映中共权力中枢思考的优先顺序：台湾很重要，但不紧要。台湾看待北京决策，必须理解台湾不是世界中心，台湾不该夜郎自大，应该推想一下，习近平每隔多久才会想到一次台湾？

文章说，北京绝不是民进党塑造宣传的氛围，好像中共谋我日亟。可以把中共当匪，但政府刻意错误解读，要不就是愚民，要不就是转移焦点，拿台海局势遮盖内政争议。蓝营强调台海局势紧张，特别是上电视的名嘴们，夸大紧张然后究责于蔡政府，政治上也不智。拿中共武力优势压台湾人民，从两岸关系而言，与蓝营期待的台海和平背道而驰；内部政治而言，如此深蓝论调是自绝于台湾人民。也有少数学者发言总预示了两岸将有大变，认为武力统一趋势明显，这也是错误解读。或许反映他们不甘民进党执政，寄希望于大局能有大变。若真以为如此才是海晏河清，是背离了大多数台湾人民的利益与两岸发展应有的和平走向。

"涉台帐号"到底是谁在使用？

中共"网信办"日前转发"中国海峡研究院"文章《台湾及疆独势力煽动'涉乌克兰恶俗言论'事件"》，台湾《上报》发表文章《从俄乌冲突观察中国网路舆论操弄》，作者曾敏祯指出，梳理该文可得知，中共指称始作俑者的"涉台"与"疆独"帐号在推特平台上发布信息后，仅获200多次转发、400多次点赞，然被转传至中国微博平台，却获得大量中国网友疯狂转发点赞，掀起轩然大波。由此可知，该文主要系透由中国微博平台推波助澜下广为流传，显见中共所指控"涉台"与"疆独"两个源头帐号是煽动乌克兰当地排华气氛的论调单薄牵强、难以服众。另观，该"涉台帐号"推特主页明显使用简体中文，且中共仅因其对话内容中与台湾帐号互动，便强行扣上"台湾势力介入"，十分武断偏颇。

文章说，回顾中共近年以"网路乱象"为名，强化整顿网路空间，专项行动和订立法条交替使用，惟2022年3月8日的两会期间中共全国政协常委、北京大学国际关系学院教授贾庆国，称网路虚假信息泛滥，加剧"中外对立趋势"与社会撕裂，损及国家利益，呼吁中共立法查禁假消息，凸显其强化网路舆论管制力度及成果不如预期。可预判中共将在秋天召开二十大前，为确保政权、国家维稳，倾全力压制反对声浪，针对"假信息散播"之严惩措施恐再升级。

中国"清零"失败，源自独裁本性

《纽约时报》发表文章《中国的独裁政权也在经历一场溃败》，作者克鲁格曼认为，从长远来看，独裁统治的效率并不如一个允许异见和辩论存在的开放社会。他认为，全球新冠疫情控制出现三大逆转，中国都背道而驰：首先，随着世界大部分地区都开始接种mRNA疫苗--那是以奇迹般的速度适应新冠疫情的新手段--中国仍坚持使用自己的疫苗，其技术陈旧，并被证明效果要差得多，尤其是对奥密克戎变异株。中国不仅坚持使用效果差的国产疫苗，还试图通过散布虚假信

息和阴谋论来阻挠西方疫苗的使用。其次，中国最脆弱的群体老年人疫苗接种率滞后。最后，面对奥密克戎这样高传染性的变异株，特别是再考虑到中国疫苗的薄弱保护力，清零政策会造成极大的破坏。

克鲁格曼指出，所有这些失败，就像普京在乌克兰的失败一样，最终都要追溯到独裁政府的固有弱点。对疫苗问题，中国囿于狭隘的民族主义，这是独裁政权的普遍现象。"就跟俄罗斯一样，中国给我们上了一堂实例教学课，告诉我们开放社会的好处有哪些，在这里，强人是没法创造只属于自己的现实的"。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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