墙外文摘：中共救孟晚舟还是救华为？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《中国拿人质施压加拿大，目的不为孟晚舟而在华为》，作者沈荣钦认为，在孟晚舟败诉之后，引渡美国的程序继续进行，无论最后结果如何，这几年孟晚舟势必得在加拿大定居。中国对两名加拿大人的起诉另有目的。

加国总理争取安理会席次失败后，正处于外交上最脆弱的时刻，中国政府此刻施压，并不是要孟晚舟回来，而是要加拿大通过华为，在中国政府心中，华为的利益远超过任正非家人的利益，再一次捅破华为民企的谎言。

文章说，本案中的"中国模式"，其实就是将党政军行政立法司法与企业，完全置于中共的控制下，不像加拿大政府必须面对三权分立的限制。在此之前，虽然各国政府对于敌对情治人员的逮捕十分常见，但是除了北韩金家跨国掳人，很少听过大国赤裸裸地进行人质外交，中国改变了大国政治的常轨，在那里独裁的被说成强大的，可鄙的成为光荣的，这或许才是中国模式对世界的启示。

如何才能逃离微信？

中国多个社交平台上出现"逃离微信宣言"，号召拒绝充斥着审查、举报、隐私暴露的微信平台，宣言倡议， "离开微信，去 Telegram，在没有监控的地方相见。"香港《端传媒》发表文章《逃离微信》，作者林启说，"逃离者"们相信，实质上需要"逃离"的是整个墙内网际网路环境。近年来言论空间收窄，文化行业的优秀作品产出凋零，而在对未来的预期中，这样的网路环境还会被进一步"净化"。

文章说，令人觉得尴尬和沮丧的是，一个呼喊着"到墙外去"的倡议却无法在"墙内"发声。信息最应到达的地方，最难达到，这也是在墙外为墙内人写作、推广翻墙一直以来面临的死结。行动的倡导者也清晰地意识到这点。"文宣中国"成员蜡烛说，李文亮的头像除了在海外华人的纪念活动中被张贴出来，在线下没有任何大型宣传。但是，"一天世界"的博主李如一认为，逃离微信的目标不应该是让中国人完全不用微信，而是向大家说明微信和其所代表的背后更大的问题，鼓励每个人找出适合自己的对策。

709之后，政治犯都被剥夺了委托律师的权利

台湾《风传媒》发表中国维权律师陈建刚文章《习近平的"四个突破"》，文章说，剥夺中国人刑事辩护权是习近平自2015年以来的几大突破之一。中共对于国人辩护权的剥夺是以2015年709案为分水岭的。709之前的政治案件、敏感案件，当事人还可以有自己的辩护律师，比如2013年的新公民案，教案、南方街头案、法轮功案等等，其中许志永、丁家喜、张宝成、谢文飞、王默等人还可以有自己的律师，到2015年709案开始发生变化，中国当局开始试水推进剥夺当事人及家属聘请律师的权利，其中周世峰、胡石根、李和平、王全璋、江天勇等人都被禁止聘请律师，转由政府指派辩护人。当然，政府给免费配备的辩护人如同免费配备的公诉人一样，功能和目标大致一致。

试水之后，习主席开始全面推进这个突破。709案件之后，刑事案件江河日下，敏感案件、政治案件中几乎所有的当事人都被剥夺了委托辩护人的权利，比如余文生律师、丁家喜律师、许志永、黄琦、甄江华、王默、谢文飞、刘艳丽、高智晟、陈秋实、方斌、王藏、刘进兴、戈觉平、李怀庆、李思侠、陈建芳、徐昆、程渊、张展、戴振亚、许志永、蔡伟、陈玫、曲红、张五洲、刘家财、丁灵杰、吴葛健雄、刘大志、危志立、柯成兵、杨郑君、陈家坪、张忠顺、郝劲松、尹旭安……这个名单可以可以罗列十张纸都不会穷尽。他们绝大部分都遭受了长时间秘密关押、酷刑折磨，甚至直接送进精神病院进行折磨虐待，比如泼墨习近平像的董琼瑶。

摧毁香港媒体的"操作手册"

香港《立场新闻》发表文章《恶法日志：如何摧毁一个新闻部》，作者区家麟说，一个爱讲大话、擅长蒙骗人民、说话无人相信的政府，最痛恨是什么？当然是具公信力的传媒。Now TV 与香港电台在中大的传媒公信力调查中排名头一、二名，锋芒毕露，自然要打，也是重点招呼对象。最新消息说，有线新闻的高层亦将有异动。

文章说，如何摧毁一个新闻部？共产党的拿手好戏，就是换主管，从组织架构入手，操控人手调配、制订新目标、主宰日常运作。作为主管，如何夺取运作流程制高点？每日运作的细微处包括：亲自决定每天采访菜单，与中联办保持密切联系，随时在采访日志加插项目；多采访政府高官、多报道官方讯息、多采访爱国兵团示威、少报道异见声音；爱用"乖乖"的幼嫩记者，容易搓圆襟扁，忠实执行指令；冷待积极进取、有批判力的有为记者，不让他们采访自己的专长范畴；对待眼中钉记者，则派他们采访路途遥远、又无关痛痒，甚至明知用不着的琐碎小事，意图羞辱，令他们知难而退、心灰意冷；有心的记者千辛万苦做了采访，不合心意的，搁在一旁不理，直至新闻过时，才勉强在廿四小时新闻中播两三次，减少其影响力；细心选择驻内地的记者，要安全系数高，确保不会太进取而令老板尴尬。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]