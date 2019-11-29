墙外文摘：中共撒下大网，却已失去台湾？

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《中国已经失去了台湾》，作者Natasha Kassam认为， 中国在台湾撒下了一张大网，也将继续使用自己的军事和经济杠杆。毫无疑问，中国还将继续操纵新闻报道，试图在即将到来的台湾总统大选中，为亲北京的候选人提供支持。如今，中国还发起了一场虚假信息运动，目的是削弱台湾人对其制度的信任，在他们中间播下不满的种子。

中国毫不掩饰其加剧台湾社会分裂的意图。中国国有小报《环球时报》4月份发表的一篇社评称："台海问题不需要通过一场真正的战争来解决，但大陆可以有各种手段将民进党统治的台湾'黎巴嫩化'，给予'台独'势力无法承受的打击。"意思是：中国政府认为它可以让台湾的各个民族、政治和社会团体互相斗争。中国正试图从内部侵蚀台湾的政体。作者认为，尽管北京在努力破坏，但台湾的民主制度正被证明很健康，而且很活跃。

民进党《反渗透法》太保守？

台湾《新新闻》发表文章《朝野勿将国家安全当儿戏》，作者宋承恩说，中国锐实力干预的关键在以金钱或势力争取影响力，藉以左右决策或选民的决定。这些渗透重点不在实际干预选举或妨碍集会，而是在前阶段的经营关系。民进党《反渗透法》草案声言针对行为，而非针对拉拢关系，虽意在避免争议，实则搞错了方向。

作者认为，各项中共代理人法案正是设计来处理境外势力影响国内政治决策。对于地方收买、政治宣传等边界类型，在尚无直接事证证明这些行为为可罚之前，先以资讯揭露与登记制度进行透明化。待政府及人民对这类行为更加了解后，再加以处理，包括追诉与处罚。《反渗透法》草案将边界案件排除在外，无助于遏止代理人的活动。以极小化的保守立法，取代较为先进的代理人法案，甚为可惜。然而，吊诡的是，在国民党的"侧翼"掩护下，民进党《反渗透法》草案的保守立法反而显得认真而进步！

中共将"战狼外交"进行到底？

香港《苹果日报》发表文章《中国战狼七伤拳贻笑国际》，作者李平说，美国参众两院上月通过《香港人权与民主法案》后，中共扬言强烈反制，结果只是暂停美国军机军舰访港、制裁五家非政府组织，惹来讪笑之馀，更惹来众多国家动议、草拟类似的香港人权法案。港人也透过出访、联办论坛、视像对话等方式，在澳洲、日本、意大利等国家推动当地版的香港人权方案。

文章说，视国际条约、法案为废纸，是党大于法的中共的传统，但哪怕是戴着维护国家主权与利益的头盔，也不能弃守道义的底线。美国接连出台香港、新疆法案，让中共气急败坏，外交部发言人华春莹竟警告美国9.11殷鉴不远、不要好了伤疤忘了痛。海外有评论斥华春莹是向美国发出9.11式恐袭的恐吓，这当然过于夸张，但连中国国内的媒体人也直斥中共的回应不只没有水平，更没有道德底线。中共的战狼外交，正是因为与普世价值背道而驰而让西方国家警觉和不满。而中共不以为耻、反以为荣，摆出与国际社会对着干的英雄姿态。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]